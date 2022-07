Juicio contra construcción de 20 mil viviendas en Bosque Esmeralda en etapa final

Un Juez decidirá si se suspende definitivamente la construcción de cerca de 20 mil viviendas en Bosque Esmeralda o no (Especial)

JILOTZINGO.- En enero de 2019 un Juez otorgó un amparo federal con suspensión de la construcción de viviendas del Bosque Esmeralda en una extensión territorial de 237 hectáreas de bosque del este municipio, sin embargo, el juicio donde se busca la suspensión definitiva del proyecto inmobiliario se encuentra en su fase final de pruebas periciales.

Víctor Ávila Hacquerber, profesor-investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), de la UAEM, informó que el juicio sigue en su etapa final de periciales. Pero la directiva de Mexicanos Contra la Corrupción ha retirado el apoyo a los ejidatarios, ecologistas y autoridades de Jilotzingo.

El amparo para la suspensión del proyecto inmobiliario fue promovido e impulsado por Mexicanos Contra la Corrupción, "nos retiró el apoyo, pero nuestra lucha sigue", dijo Víctor Ávila.

En el expediente del juicio aparecen cuatro peritajes el de Víctor Ávila que hizo un estudio del lugar con mediciones de lluvia al año, generación de oxígeno, aprovechamiento de los bosques, cantidades de recargas de los acuíferos y aportación de agua al Valle de México, mostrando del porque debe suspenderse definitivamente el proyecto Bosque Esmeralda.

Los otros tres peritajes son de gente de la FGR, un ingeniero forestal que dice que no hay problema en que se derriben 20 mil árboles porque los plantaran en Temazcaltepec; de una bióloga que dice que no hay problema que se destruya el bosque para construir las casi 20 mil viviendas porqué no es una zona de prioridad.

Y el último peritaje es de un urbanista qué dice qué está bien que se dé viabilidad al proyectó porque resuelve una necesidad de vivienda y que va a crear derrama económica.

De acuerdo con Víctor, debe demostrar ante un juez de qué forma el bosque podría ser más redituable que el fraccionamiento, "se cuantificó la cantidad de agua y oxígeno producen y lo convierte a Moneda Nacional, le pones un valor a esos elementos y la cantidad es mayor que la construcción", explicó.

El peritaje del investigador Víctor Ávila, será determinante para que el Juez decida si se suspende definitivamente la construcción de cerca de 20 mil viviendas en Bosque Esmeralda o no.

¿PERO QUÉ HAN HECHO LOS LEGISLADORES POR LA DEFENSA DEL BOSQUE DE JILOTZINGO?

En mayo de 2021, siendo aún candidato a diputado local por el Distrito 17, Guillermo Zamacona, dijo en conferencia de prensa en una de sus propuesta señaló que, "No sólo se debe intentar que el desarrollo del fraccionamiento Bosque Diamante se detenga, sino que es una obligación con los habitantes del Valle de México y del Distrito 17, impedir que ese proyecto inviable y desastroso se lleve a cabo".

Sin embargo, hasta ahora y siendo ya legislador local, Guillermo Zamacona no ha hecho un solo pronunciamiento para defender el bosque de Jilotzingo, como lo señala el líder social de esa localidad Arturo Rodríguez.

Por su parte, el diputado Max Agustín Correa Hernández, cuando fue presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso mexiquense, destacó que ocuparían tareas legislativas para rescatar la cuenca de la presa Madín, ubicada entre Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, que ha tenido en las últimas décadas un acelerado proceso de degradación y ha ocasionado escasez del vital líquido.

Max Correa propuso una iniciativa para proteger y resguardar el bosque de Jilotzingo, producto de la participación de la sociedad civil organizada y representantes populares que emprendieron acciones concretas para preservar el medio ambiente mexiquense y en específico del ecosistema de esa zona.

En un foro denominado "Rescate de la cuenca de la presa Madín", organizado por el diputado Max Correa, dijo que las autoridades estatales siguen otorgando permisos de urbanización y explotación de pozos de agua para abastecer a grandes conjuntos habitacionales edificados de manera regular e irregular en la zona.

Un ejemplo de ello es el proyecto urbano Bosque Diamante, en Jilotzingo, el cual fue avalado por el gobierno estatal, aún y cuando se contempla el derribo de 248 mil árboles, para construir 20 mil casas.

De consolidarse este proyecto urbano, sin duda afectará la recarga de los mantos acuíferos de la región, se precisó en el Foro. Aunque no se tomó ninguna decisión para frenar a los inmobiliarios.

En enero de 2019, el Juez Décimo de Distrito en materia de Amparos, otorgó a la organización Mexicanos Contra la Corrupción el amparo de la autoridad federal, con orden de suspensión, en contra del "desmonte" o tala de árboles que se lleva a cabo en el municipio de Jilotzingo, para el desarrollo inmobiliario identificado como Bosque Diamante.

A consideración del Juez Décimo de Distrito se determinó que se suspendiera de inmediato la tala de árboles en el predio de 237 hectáreas de bosques en Jilotzingo.

De acuerdo con el amparo otorgado por la justicia federal se pidió entonces a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México y a la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), vigilar se cumpliera con la suspensión, que a la fecha sigue y que amenaza con reiniciarse si en estos días el juez determina improcedente la suspensión definitiva.