Juez ordena vacunar por covid-19 a habitante de la CDMX

Un juez federal en materia administrativa en la capital del país dio luz verde para que Eva Flores Medina, habitante de la Ciudad de México, pueda ser vacunada contra el covid-19 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 24, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de obtener una suspensión de plano.

Luego de promover una demanda de garantías la semana pasada para que se le aplicara el antiviral, el juez determinó que el hospital debe realizarle estudios para determinar en qué momento se le suministra la vacuna

"Se concede la suspensión de plano, para el efecto de que el Director del Centro de Atención Temporal Covid-19 Anexo al Hospital General de Zona 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, valore el estado de salud de la parte quejosa y, bajo su más estricta consideración, le suministre la vacuna a la promovente en el momento que considere oportuno, debiendo priorizar en todo momento la integridad física de la parte quejosa".

La notificación del juez que se efectuó a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), menciona que las autoridades del hospital se deben de "apoyar en las recomendaciones de los grupos asesores tanto a nivel global y regional como nacional que se refieren en el documento internacional antes precisado, debiendo precisar cual o cuales grupos asesores fueron tomados en consideración para tal fin".

De acuerdo con el listado, Eva Flores Medina se encuentra internada en el HGR 24 luego de contraer el virus, por lo que solicitó que le permitieran el ingreso de un médico particular, así como un asistente para que le apliquen la dosis. Sin embargo, el juez determinó que el personal facultado para hacerlo es el personal del nosocomio.

"Este juzgado de distrito considera que la autoridad es la responsable de velar por la integridad física de la parte quejosa; en consecuencia, no ha lugar a conceder la suspensión de plano para los efectos solicitados en el escrito inicial de demanda. No obstante, a fin de no dejar en estado de indefensión a la quejosa".

El juez también menciona que, de acuerdo con estudios internacionales del sector salud, la aplicación de la vacuna de es uno de los desafíos más importantes.\

"Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. - Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad covid-19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros".

La resolución del juez federal en materia administrativa menciona que es necesario tener en cuenta el documento "Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la covid-19" que elaboró la Organización Panamericana de la Salud para aplicación de la vacuna de una forma adecuada.

cmo