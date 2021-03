Juez ordena a mesa directiva entregar Asociación de Colonos de Satélite

NAUCALPAN.- Un juez con sede en Naucalpan ordenó la entrega o, en su caso, el desalojo de las instalaciones de la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite, por parte quienes actualmente se ostentan como dirigentes de esa organización; ello, al fallar a favor de Francisco Mexueiro, quien, en 2017, interpuso un recurso legal por irregularidades que se presentaron en el proceso interno de selección de la nueva mesa directiva de este organismo vecinal de Naucalpan.

Alrededor de las 14:40 horas, el actuario responsable de ejecutar la orden del juez arribó y le notificó a Mexueiro la resolución judicial; concretó el procedimiento jurídico a la distancia, debido a que, en el edificio ubicado en el Circuito Puericultores fueron instaladas cartulinas señalando que las instalaciones se encontraban cerradas por la pandemia de la covid-19.

Además, en las inmediaciones fueron instalados trafitambos y a los ingresos les fue aplicada soldadura en los últimos días, para evitar el ingreso de cualquier autoridad judicial, aunque vecinos de Satélite informaron que estas acciones se realizaron en los últimos días por parte de la actual dirigencia, para evitar el desalojo, además de que hombres ajenos llegaron al sitio para intimidar a quienes se dieron cita en este lugar.

ENCUENTRAN IRREGULARIDADES

Miguel Blanco Montaño, colono de Ciudad Satélite, indicó que, de acuerdo con la resolución, el juez acreditó las irregularidades que se presentaron hace cuatro años en el proceso de selección de la dirigencia de la asociación, por lo que ordenó a la actual presidenta de la asociación, Beatríz Gómez, a dejar el cargo, para que Francisco Mexueiro, asuma la dirigencia temporal y convoque a un proceso de selección de los nuevos integrantes de la mesa directiva.

Recordó que la actual mesa directiva concluyó sus funciones en mayo de 2020; sin embargo, no ha convocado a un nuevo proceso para nombrar a un nuevo dirigente, bajo el pretexto de la pandemia, aunque también se ha negado a rendir cuentas, aun cuando los socios han exigido a la presidenta que presente un informe en el que dé cuente de cómo se usaron los entre cuatro y ocho millones de pesos que reúne esta asociación por aportaciones de los vecinos y de la renta del salón de eventos y las canchas deportivas.

"La gente está cansada ya de los problemas de la asociación, si hicieran su trabajo nadie haría nada, pero como ha habido problemas para clarificar el uso de los recursos y transparentar en que se utilizaron, se tuvieron que llevar a un juzgado todos estos antecedentes y ahora nos dio la razón a todos los colonos", comentó.

Destacó que, a partir de esta resolución, el juez desconoció las administraciones de Armando Bravo y Beatríz Gómez, así como el interinato de Reyna Farfán, quienes han encabezado la asociación en los últimos cuatro años, por lo que estos tendrán que acatar la decisión del juez y entregar el edificio, aunque temen que éste haya sido saqueado por los anteriores responsables.

"Ellos no han permitido que se lleve a cabo bien la ejecución, porque no podrían resistir una auditoría y que se encuentren irregularidades en el manejo de los recursos, pues no han presentado los resultados financieros aunque están obligados a presentarlos en una asamblea general, por eso están obstruyendo el procedimiento", dijo.

NO HABRÁ CONFRONTACIÓN

Los vecinos que se dieron cita en el lugar para respaldar la ejecución señalaron que esperarán a la siguiente resolución del juez, pues no quieren generar una confrontación como la que ocurrió hace cuatro años, aunque piden que esto no se extienda por mucho tiempo.

A través de redes sociales, se inició una campaña en contra de Francisco Mexueiro, a quien acusan de quererse adueñar de las instalaciones de la asociación de colonos.

"Nuevamente, la familia Mexueiro y sus aliados delincuentes quieren tomar el centro cívico y vandalizarla. Ahora pretenden apropiarse del edificio. No les bastó saquear hace unos años las cuentas de Ciudad Satélite", cita el documento que se han compartido entre los vecinos.

La Silla Rota intentó localizar a la presidenta de la Asociación de Colonos, Beatriz Gómez, para conocer su postura de los hechos, pero no se obtuvo respuesta al cierre de la nota.





(Sharira Abundez)