Jueces simulan procesos para despojar de sus casas a vecinos del AIFA, acusan

Los jueces David V. y Jorge F., quienes operan en Tecámac, han simulado procesos jurídicos para despojar de sus viviendas a decenas de personas que viven cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), acusó el activista y expreso político José Humbertus Pérez Espinoza, al exigir, en las puertas de la sede central del Poder Judicial del Estado de México, la destitución de los señalados.

Arropado por más de 150 personas, el también representante del Frente Mexiquense por la Vivienda denunció mil 500 despojos en 2021 y lo que va del año en Tecámac, a través de la simulación de juicios hipotecarios, y acusó que se han adquirido procesos legales con recursos de procedencia ilícita, avalados por jueces civiles.

José Humbertus Pérez, activista y expreso político (Foto: Fernanda García)

"Este grupo, encabezado por el ex alcalde Aarón Urbina Bedolla, ha logrado crear grupos hipotecarios falsos porque, a través de la venta de casas baratas que se invadían, las vendían de nuevo, también a través de la compra de derechos litigiosos compraron casas muy baratas que las están vendiendo muy caras, con el consentimiento de los dos jueces. Ya le presentamos al doctor (Ricardo) Sodi (presidente del PJEM) todos los actos de corrupción y no se ha querido investigar. En el Estado de México no hay juicio especial hipotecario, éste se propone en septiembre del 2020 su proceso de iniciativa, que no la presentó ningún diputado, la presentó Sodi Cuéllar; se aprueba en abril del 2021, entonces los créditos que se firmen después de esta fecha podrán ser aplicables en los juicios especiales hipotecarios".

La reforma toma relevancia debido a que ha sido el mecanismo para los despojos, pese a que la reforma al Código de Procedimientos Civiles no es retroactiva y ha sido tergiversada debido a la plusvalía que han adquirido las propiedades de los desalojados en vísperas de que se inaugure el AIFA el próximo mes.

"A mí nunca me notificaron nada, a nosotros nunca nos dijeron y en cambio las actuaciones dicen que sí se notificó, pero no dicen quién; entonces nadie personalmente se notificó porque aparte el titular de la vivienda pues ya falleció", señaló Alicia Becerril, vecina afectada de Tecámac.

Los manifestantes apuntaron que tienen 137 meses sin pagar la hipoteca debido a que han ganado los juicios a las hipotecarias, en especial a Sociedad Hipotecaria Federal, desde abril 2012 a través de una salida de medio alterno.

(Foto: Fernanda García)

"Nosotros proponíamos pagarlas en 10 años, en abril de 2022 se cumplía el plazo y sabríamos que el Banco del Desarrollo, que es el banco del gobierno, en 10 años iba a recuperar más dinero. Con eso se demuestra que el pueblo mexicano es pagador y víctima de un sistema penal en un tema civil totalmente perverso en el Edomex. Aquí se beneficia a las grandes hipotecarias para despojar a la gente de las viviendas, esa es la herencia de Eruviel Ávila (ex gobernador)", añadió José Humbertus Pérez Espinoza.

Humbertus Pérez advirtió que continúa la persecución política en su contra, misma que lo mantuvo preso en el penal de Chiconautla, por lo que se convirtió en el 47 preso político liberado en la presente administración federal.

Reveló que teme que se estén integrando nuevas carpetas de investigación en su contra, con delitos fabricados, con la finalidad de detener la lucha por la vivienda digna que ha emprendido en Tecámac, durante la cual ha denunciado a empresas y políticos por permitir la venta de viviendas a altos precios y sin la calidad exigida.

aemz