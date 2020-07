Jueces de tutela, sin fecha para instalarse y sin recursos

A punto de terminarse el plazo establecido en la Constitución de la Ciudad de México para el inicio de funciones de los jueces de tutela para la protección efectiva de derechos humanos, aún no se han instalado los juzgados e incluso no hay recursos para hacerlo.

La fecha establecida en el artículo 23 transitorio de la Constitución era el 1 de enero de este año, luego la actual legislatura del Congreso capitalino lo aplazó al 31 de julio, pero no ha habido avances e incluso el diputado de Morena, Eduardo Santillán, presentó una iniciativa el 13 de diciembre para desaparecerlos, además que no se asignó presupuesto este año para el tema, afirmó el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño.

Además, de acuerdo con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declaró inválida una figura que daba dientes a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para hacer que se cumplieran las recomendaciones que habían sido aceptadas por las autoridades, algo que también estaba incluido en la Constitución.

DEBÍA HABER JUZGADOS TUTELARES EN CADA ALCALDÍA

La figura de los jueces de tutela de derechos humanos están incluidos en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad de México. De acuerdo con el artículo 23 transitorio del mismo documento, se debían instalar juzgados tutelares en cada una de las alcaldías el 1 de enero de 2020. Pero después el Congreso amplió la fecha y debían comenzar después del 31 de julio. A la fecha no hay ninguno en funciones.

De acuerdo con Gaviño, los juzgados estaban hechos para que si una persona es objeto de violación de derechos humanos, de manera verbal o escrita, sin formalismos jurídicos ni abogado, podía llegar y decir que le están violando sus derechos humanos, y si en 10 días máximo le confirmaban que sí era así, le daban una suspensión del acto reclamado de inmediato.

"O sea, era una cosa realmente importante. Todo mundo ponderó esta situación durante la discusión del Constituyente, como Olga Sánchez Cordero o Alejandro Encinas, quienes fueron diputados constituyentes".

NO DIERON PRESUPUESTO

El perredista consideró que no hubo intención de instalarlos porque no se les dio presupuesto en diciembre.

"En lugar de eso, el diputado Eduardo Santillán metió una iniciativa para cancelar los juzgados; no ha prosperado porque es inconstitucional, el articulo prohíbe normas regresivas en materia de derechos humanos".

Se refiere a una iniciativa presentada el 13 de diciembre del año pasado, de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se incluía el funcionamiento de los juzgados.

"Se dan cuenta que no iba a pasar y nos opusimos, es que no tienen mayoría calificada y ya no la dictaminaron, pero la pretensión es acabar con los juzgados, y no hay dinero".

QUIZA INSTALEN UNO O DOS

Gaviño adelantó que el PRD va a seguir pidiendo que sí haya estos juzgados.

"No se han instalado pero ante la presión parece que van a querer instalar uno o dos y en dos años decir que estarán todos".

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum fue cuestionada este 21 de julio al respecto y respondió de manera escueta que se trabaja con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al respecto, para ver qué características tendrían e informar "adecuadamente".

fmma