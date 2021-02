Juchitepec cierra sus accesos para evitar entrada de "virus asesino"

JUCHITEPEC, Edomex. - "Al virus asesino" no lo dejarán entrar al municipio rural de Juchitepec, donde habitan más de 27 mil personas dedicadas en su mayoría a la agricultura y a la ganadería; ya que desde hoy colocaron cercos sanitarios en las cuatro entradas al pueblo, precisamente el día que iniciaba la fiesta al "Señor de las Agonías" que convoca a miles de visitantes de todas las regiones.

Advierten a los vecinos de los pueblos aledaños que se deben de abstener de visitar los pueblos de Juchitepec y su delegación, "no serán recibidos".

La orden de colocar los retenes sanitarios en Juchitepec fue del alcalde Felipe Mejía Valdez, porque no quiere que su pueblo se contamine con el covid-19.

El pasado 17 de abril el mismo ayuntamiento de Juchitepec investigaba dos posibles casos de personas positivas, pero de acuerdo al conteo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ese municipio rural no tiene el registro de algún contagiado, mucho menos muertos.

Los cercos sanitarios se colocaron justamente el día en que iniciaba la fiesta patronal dedicadas al "Señor de las Agonías" que se festejan los días 24, 25 y 26 de abril.

Por ello, a Juchitepec llegan miles de personas de los municipios aledaños como Amecameca, Chalco, Tenango del Aire, así como de Nezahualcóyotl e incluso de la Ciudad de México.

En Juchitepec se realiza en estos días "una de las fiestas más grandes" de la región de los volcanes ya que hay bailes, carnaval, chinelos, comidas y en las casas llegan visitantes.

Pero el alcalde Felipe Mejía prefirió la salud de los habitantes de Juchitepec y su delegación Cuijingo, en vez del trago y bailes, así que colocó los cercos sanitarios en los que personal de Protección Civil se dedican a revisar a las personas que llegan.

Únicamente se permite la entrada a los residentes del lugar, ya que los visitantes son regresados con un "usted disculpe, no puede pasar".

A los proveedores de alimentos se les permite la entrada, pero se les toma la temperatura para evitar que alguien entre con síntomas de covid-19.

Al santo patrono "El Señor de las Agonías" únicamente le cantaron "Las Mañanitas" y sus feligreses le pidieron perdón por no cumplir con la realización de su fiesta.

"Señor de la Agonía no podemos estar presentes en este día especial pero desde aquí te agradezco todas las bendiciones que nos has dado a toda la familia te pido perdón por todas las ofensas que te hemos hecho, señor tengo fe en ti en que salgamos sanos de está pandemia y te pido que con tus benditas manos pares está pandemia, fortalecemos señor a quienes hemos perdido a un familiar cercano", fue una petición al Santo patrono de Juchitepec.

Tal vez sea un milagro o no, pero Juchitepec no tiene aún infectados, no así municipios cercanos.

Sin embargo, la disposición del alcalde de cerrar los caminos a personas externas, causó controversia en el mismo municipio, unos a favor otros en contra.

Los que no están de acuerdo con los cercos sanitarios señalaron que se violan los derechos humanos y la Constitución Mexicana al impedir el libre tránsito.

Pero otros vecinos respaldaron la decisión de su alcalde al decir que la fiesta de Juchitepec atrae a miles de visitantes, por lo que el presidente municipal hace bien en cuidar la salud de sus habitantes.

Al corredor donde se ubica la región de los volcanes y Juchitepec, se entra por el municipio de Chalco, donde de acuerdo al conteo de la UNAM, registra tres muertos por covid-19 y 54 casos de personas positivas.

Chalco tiene una población de más de 400 mil habitantes con gran movilidad urbana ya que es un municipio que sirve de base para el trasbordo a municipios de la zona oriente.

En la carretera a Juchitepec se encuentran los municipios de Cocotitlán y Temamatla, donde ya se registraron un caso positivo de covid-19, en cada uno de esos pueblos.

El municipio de Tenango del Aire se encuentra antes de Juchitepec, pero tampoco tiene hasta el momento un caso registrado de covid-19, aunque no tiene retenes para contener a la gente que llega principalmente los fines de semana.

Otro municipio que decidió cerrar "su frontera" con el resto del Estado de México, es Ecatzingo en el límite con el Estado de Morelos.

Ecatzingo es el último municipio de la zona de los volcanes y que prácticamente está aislado por su lejanía y caminos difíciles.

Sin embargo, si hay comercio y llega gente de otros municipios.

Las autoridades de Ecatzingo dieron el siguiente aviso: "Los días 24,25 y 26 de abril se instalará un cerco sanitario en las entradas de nuestro municipio que únicamente darán acceso a los habitantes del municipio. Esto como una medida para frenar la propagación del virus covid-19, agradecemos tu comprensión".

Para llegar a Ecatzingo se tiene que cruzar también por Chalco, Tlalmanalco (1 caso de covid-19), Amecameca con cinco casos positivos, Ozumba y Atlautla con una persona positiva en cada municipio.

A diferencia de municipios grandes como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco, en los municipios alejados de la zona metropolitana aún se pueden colocar sus cercos sanitarios para evitar la entrada de personas que sean portadoras del "virus asesino".

(Sharira Abundez)