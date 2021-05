Juanita no ha soltado el volante ni en el Día de las Madres en 8 años

CHIMALHUACÁN.- Desde hace ocho años Juana García Bonfil festeja el Día de las Madres a bordo de una unidad de transporte público en la Línea 3 del Mexibús que corre del municipio de Chimalhuacán al metro Pantitlán en la Ciudad de México y de la que es orgullosa conductora.

Asegura que tiene dos empleos, ser operadora de un autobús articulado y ama de casa; ambos complementan su felicidad: "mis hijos se sienten muy orgullosos de mí y en el trabajo la gente nos admira porque podemos manejar uno de estos autobuses".

Juanita, como es conocida entre sus compañeros del Sistema de Transporte Masivo, celebró este 10 de mayo trabajando como todos los días. Salió de su casa, en el barrio Plateros de Chimalhuacán, a las 5:30 de la mañana para comenzar su turno en punto de las 6:00 de la mañana.

"Salimos temprano de la casa, afortunadamente mi familia nos apoya con los pequeños y por eso he podido durar tanto tiempo en este bonito trabajo de conducción", explica.

Este horario le permitió desocuparse este lunes a las 13:00 horas para salir a comer con sus hijos, su esposo y su madre.

"Mi esposo también trabaja aquí en Mexibús. Hoy nos toca salir a la misma hora, vamos a aprovechar para pasar por nuestros hijos, pasamos por mi mamá y nos vamos a comer juntos para celebrar este día", dijo.

USUARIOS RECONOCEN LABOR DE CONDUCTORAS

En esta línea no solo los operadores y trabajadores administrativos felicitan a sus compañeras que están al volante, sino también lo realizan los usuarios que a diario utilizan este medio de transporte.

Algunos ya las identifican por su labor para trasladarlos al paradero de Pantitlán, e incluso les llevan regalos en días festivos como el Día del amor y la amistad y este Día de las Madres, como ocurrió con Juanita, a quien le obsequiaron esta tarde una canasta.

"Hay usuarios, sobre todo hombres, que se suben y nos felicitan, nos dan paletas o lo que pueden, pero hay una usuaria en particular que en las fechas importantes como 14 de febrero nos trae un obsequio".

"Hoy me dio a mí y al resto de las compañeras una canasta con dulces, es algo muy bonito, se siente bien que te reconozcan la labor, porque nosotras lo hacemos con mucho esmero y cariño", dijo.

CADA DÍA SON MÁS MUJERES LAS QUE LABORAN EN TRANSPORTE PÚBLICO

Su pasión por el volante lo trae en la sangre, su padre trabajó como chófer de transporte. Él la enseñó a manejar, sin embargo, nunca imaginó poder manipular un autobús articulado.

"Me encanta mi trabajo, soy muy feliz aquí, el día que inició operaciones Mexibús, me acuerdo que fue un 30 de abril, fue mi primer día, me sentía con muchos nervios pero a la vez muy emocionada de poder manejar una unidad como esta".

Junto a ella ingresaron 10 mujeres para ser operadoras de las unidades articuladas, y aunque algunas ya desertaron, hoy comienza a abrirse una oportunidad para más mujeres en el transporte.

"Ya somos 15 mujeres aquí en el Mexibús, y es común ver letreros donde buscan a más mujeres que quieran unirse al grupo y ahí están los requisitos pegados en las unidades".

"Éramos pocas, pero ya llegaron nuevas y se siente muy padre porque algunas nos dicen ´yo las ví y dije si ellas pueden porque yo no´ y vienen a pedir trabajo y se los dan, es muy satisfactorio", aseguró.

LA LÍNEA 3 DEL MEXIBÚS TRANSPORTA A CERCA DE 90 MIL PERSONAS DIARIO

La Línea 3 del Mexibús comenzó operaciones el 30 de abril del 2013, tiene una longitud de 18.2 kilómetros y brinda servicio para los habitantes de los municipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y la Ciudad de México.

Este transporte beneficia a por lo menos 2 millones de habitantes de los municipios mexiquenses de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, así como a las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.

Hasta antes de la pandemia en el Valle de México se realizaban 34 millones de viajes, de los cuales 6.1 millones se realizaban en transporte público bajo la operación de conductores y conductoras como Juana García, quien junto a sus compañeros traslada al día a cerca de 100 mil personas.

"Con que te den las gracias y el Dios te bendiga, la verdad es que es algo que con nada pagas, es una satisfacción enorme que contribuye para que diario te levantes con ganas de hacer mejor tu trabajo", finalizó.

