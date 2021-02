Juan Ramón, estudiante de UACM encarcelado por delitos que dice le fabricaron

La tarde del 23 de abril de 2018, Juan Ramón Carrasco realizaba tarea en su departamento, ubicado en la parte norte del Centro Histórico, cuando escuchó un ruido en el pasillo del edificio. Salió y vio unos policías que se llevaban su motoneta. Les reclamó y dijo que era suya, que podía comprobar su propiedad.

Entró a su casa y al salir, Juan Ramón fue detenido por tres policías. Se lo llevaron en una camioneta. Después, estos uniformados se lo entregaron a otros que lo subieron a otro vehículo. Le dieron vueltas. Lo encapucharon y lo trasladaron a un lugar donde lo golpearon, torturaron y abusaron sexualmente durante más de dos horas, relató su hermana Fabiola Carrasco, de acuerdo con la declaración preparatoria del joven.

“Ha habido muchas irregularidades en el proceso y por eso hago un llamado a las autoridades para que se pueda resolver la situación. Los policías en su declaración dicen que lo detuvieron en otro lugar, en una redada. Esto no es verdad, porque ya pedimos las cámaras y no aparece nada”.

Después de que lo golpearon y torturaron, Juan Ramón fue trasladado al Ministerio Público cerca de las 20:00 horas, donde le imputaron los delitos de extorsión, ostentación del grupo organizado la Unión de Tepito y portación de armas. Desde su captura se encuentra encarcelado en el Reclusorio Oriente.

“Le fabricaron esos delitos. No tienen prueba de nada y los policías están falseando las declaraciones. Además de que sufrió tortura sexual”.

Según la versión de los policías que lo detuvieron, ellos realizaban un rondín por la calle de Bolivia alrededor de las 19:00 horas cuando un hombre denunció que había sido asaltado y extorsionado por unas personas a bordo de varias motonetas y de acuerdo con los uniformados, uno de ellos presuntamente es Juan Ramón.





Sin embargo, en un video proporcionado por un vecino esta hipótesis se cae, ya que se observa cómo los policías llegan al pasillo del edificio cerca de las 17:00 horas, arrastran la motoneta sin avisar a nadie, Juan Ramón sale de su casa en chanclas y con un libro en la mano.

“Nosotros teníamos conocimiento de ese video desde el inicio y en el Ministerio Público les dijimos, y no hicieron nada. Desde ese momento se ven como las irregularidades van pasando. Tuvimos un abogado que no hizo bien su trabajo, porque no hubo ningún avance. Sigue pasando el tiempo y a mi hermano no le dan su libertad, siendo que el video es contundente. Las imágenes tiran por tierra las declaraciones de los policías”.

En el momento que se llevan a Juan Ramón, indicó Fabiola, otro de sus hermanos salió a perseguirlos y calles más adelante él vio cuando lo suben a otra camioneta, pero no pudo alcanzarlos.

Fabiola agregó que cuando los otros policías lo tenían en un cuarto, se desconoce dónde, le querían tomar fotografías cargando una arma, él se negó y nunca la tocó. “No existen las huellas dactilares de esa acusación”.

Estudiante de la UACM

Antes de su detención, Juan Ramón estudiaba el cuarto semestre de la carrera de Ciencia Política y Administración Urbana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), cuyo rector se reunió estos días con él y ha manifestado su apoyo a Juan Ramón. Además, en los próximos días se encontrará con el procurador capitalino para expresarle su rechazo ante la actitud policiaca.

Fabiola comentó que su hermano tiene 32 años, además de ser estudiante, es padre soltero de un niño de seis años y comerciante en el Centro Histórico. Acude al campus Valle de México de la UACM.

“Exigimos su pronta libertad y exigimos castigos para los servidores públicos involucrados y quien resulte responsable”, señala Fabiola.





Para visibilizar el caso, sus familiares y amigos, así como integrantes de la comunidad estudiantil de la UACM realizan una campaña en redes sociales. Crearon el hashtag #JusticiaParaJuanRamon, una página de Facebook y el twitter @justicia_ramon. Además, sus compañeros organizan movilizaciones dentro del plantel.

Además de la carpeta de investigación en la Fiscalía Antisecuestros, un vecino interpuso una denuncia ciudadana, los familiares de Juan Ramón denunciaron a los funcionarios públicos que resulten responsables por la tortura sexual y metieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Las irregularidades en el caso

Margarito Tolentino, defensor de Juan Ramón, señaló que el caso está plagado de irregularidades desde el comienzo. Una de ellas, es que cuando él rinde su declaración ministerial manifiesta todas las vejaciones que sufrió por parte de los policías.

Incluso narra un hecho delictuoso que es la violación y golpes. Una vez que el menciona esta situación el Ministerio Público debió ordenar un examen proctológico, lo cual no se dio en este caso. Nada más se limitaron a certificarle las lesiones y la abogada que integró esta averiguación tampoco hizo lo posible por indagar el origen de las lesiones. Se fue con la versión de los policías”.

En el Ministerio Público no hicieron nada por indagar las versiones, ya que desde el inicio Juan Ramón refirió que los policías arrastraron su motoneta y ellos dijeron otra cosa. También desde ese momento el joven manifestaba que había un video.

“En el MP no investigaron las lesiones ni el video que dice Juan Ramón. Nada de eso pasó en la etapa de la integración de la carpeta de investigación. Para mí fue un simulacro de recabar datos lo que hace el Ministerio Público”.

Tampoco no supieron incorporar los datos de prueba que aludía Juan Ramón en su declaración ministerial, ya que a la hora de emitir el auto de vinculación a `proceso, la juez solo tomó en cuenta la versión de los policías, aun cuando ella le dio el visto al MP adscrito, pero “Juan Ramón ya estaba fuera de la posibilidad de que pudiera quedar en libertad antes del auto de vinculación”.

Dijo que ahora habrá que esperar a que haya una sentencia, mientras tanto Juan Ramón seguirá recluido. El próximo 5 de noviembre se realizará la audiencia intermedia, donde la defensa presentará más pruebas de la inocencia del estudiante de la UACM.