Joven gamer denuncia abuso policial en CDMX

Un joven "gamer streaming" (jugador de videojuegos que trasmite sus partidas en vivo a través de Internet) denunció que fue víctima de abuso policial por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes presuntamente irrumpieron en su hogar, donde lo golpearon junto a otros de sus familiares.

De este suceso ya han pasado más de dos meses, pero Joel (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima) lo recuerda como si hubiera sido ayer, pues aseguró que el recuerdo de ver a los efectivos golpeando a su esposa, a su madre y a su cuñado lo persiguen desde entonces.

En entrevista con La Silla Rota, el joven narró lo que vivió el 10 de enero pasado cuando un grupo de efectivos ingresaron a la fuerza a su casa ubicada en la alcaldía Tlalpan, de donde se lo llevaron detenido por supuestamente haber participado en un robo.

"Me encontraba aqui en mi domicilio junto con mi esposa, mi mamá, mi abuelita, mis hermanos, mis hijos, de reprente se escucharon muchas sirenas y digimos: ¿qué está pasando?. Por lo regular donde vivimos siempre suenan así pero si se veía que venían detrás de alguien. Yo estaba trasmitiendo en Facebook cuando de repente oí un ruido muy fuerte en mi zaguán", dijo.

Al ir a revisar que estaba pasando en su entrada, Joel escuchó unas voces que decían "ya sabes qué estás ahí", en ese momento un grupo de policías entraron a su patio y entre él y sus familiares se colocaron detrás de la puerta principal, para evitar el ingreso de los oficiales a su casa.

"Golpeaban la puerta y me decían 'venimos por ti', me decían que porque yo había atropellado a alguien. Yo le contesté que si tenía una orden para ingresar a su domicilio y para detenerlo que me la enseñara. Me dijo que me venían persiguiendo pero yo llevaba cinco horas trasmitiendo", señaló.

Superados en número por los policías, la familia del "gamer", no logró contener el ingreso de los agentes a su hogar, donde según el denunciante los agredieron e incluso acosaron a su esposa.

"Empezaron a llegar más policías, como unos 50, ya todos estaban dentro de mi domicilio. "Fuiste tú no te hagas (..)" me decían, nos quitaron la luz, traían una barrera, me empezaron a pegar, le pegaron a mi mamá, a mi esposa la manosearon, le agarraron un seno, le metieron la mano, ya era con mucha saña", declaró.

La víctima señaló que los policías también golpearon a un albañil que se encontraba en su domicilio realizando una obra.

"Golpearon a un albañil que estaba en mi casa, casi le sacan un ojo. A mi mamá le pegaron con un tubo en el cachete. Yo me tuve que hacer bolita, porque me empezaron a pegar entre varios, y ya después nos sometieron y nos llevaron a las patrullas", recalcó.

El entrevistado informó que los trasladaron a él, su cuñado y al albañil al Ministerio Público de Tlalpan, donde antes de ingresar, los policías que los habían detenido y agredido se los entregaron a otros que ya estaban ahí.

"Nos dijeron que porque era cambio de turno. En el Ministerio Público nos dijeron que estábamos por robo, pero el mismo licenciado nos dijeron que nos habían "puesto", y me dijo que con 'quién teníamos problemas', pero le dije que con nadie", indicó.

Tras pasar 24 horas los tres fueron puestos en libertad y las autoridades retiraron los cargos que existían en su contra que quedaron asentados en la carpeta de investigación CI- FITLP/TLP-4/UI-3 C/D/ 00059/01-2021 que se inició por robo agravado.

En el documento se acusaba a los arrestados de haber asaltado a un transeúnte ese mismos día unos minutos antes de que los policías llegarán a su casa. Después de supuestamente haber cometido el delito los tres se dieron a la fuga en un automóvil.

Sin embargo como una prueba que presentó Joel para demostrar su inocencia fue la trasmisión que estaba realizando el joven antes de los hechos.

También el "gamer" se presentó ante Asuntos Internos de la SSC para denunciar a los policías que lo agredieron y ahora espera una resolución a su favor.

fmma