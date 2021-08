Joven actor, víctima de tortura tras ser acusado de extorsión

TOLUCA.- El cansancio, los calambres en las piernas, el hambre, el dolor en el alma, son parte de los estragos que viven diez hombres y mujeres que luchan por la libertad de sus familiares, a quienes les han llamado "injustamente presos", desde el jueves pasado se mantienen en huelga, no han probado alimento pero sí los efectos de la privación.

Entre ellos está Antonio Candelaria, un actor acostumbrado a vigilar su alimentación y a hacer ejercicio todos los días. Sentado en una cama improvisada, busca mantener sus fuerzas para luchar por la libertad de su hijo.

"Mi hijo es Antonio Candelaria Reyes, él está acusado injustamente por un delito que no cometió, el de extorsión. A él lo agarraron sin nada, no tenía ni armas ni nada, le fabricaron el delito. Lo llevaron a Tepic, Nayarit. Lo torturaron, le pusieron una toalla en la cara y le echaron agua a ésta para que se ahogara; lo golpeaban, lo desmayaban y con los mismos golpes, lo despertaban. Cuando lo presentaron, lo maquillaron y lo amenazaron para que no denunciara, le quitaron el derecho al abogado y tampoco le permitieron una llamada. Se lo llevaron acusado de extorsión, secuestro y crimen organizado. No le pudieron comprobar nada, pero igual lo acusaron de secuestro".

En medio de la lluvia que cae sin piedad sobre la carpa que se ha convertido en la sede de la Revolución de los Nadie, un movimiento que busca la liberación de quienes están en la cárcel por delitos fabricados, Antonio recuerda que su hijo también siguió sus pasos. Había sido contratado como actor secundario para la Serie Paramédicos. De histrión pasó a ser acusado y condenado por extorsión, un delito de alto impacto que no está contemplado en la Ley de Amnistía del Estado de México.

"Como no le pudieron comprobar que pertenecía a un cártel ni que participó en un secuestro, lo vincularon por extorsión y lo regresaron al penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Por eso creamos la plataforma Haz Valer Mi Libertad y luchamos por la Ley de Amnistía, con pronunciamientos de derechos humanos para los de alto impacto, cosa que no se está llevando a cabo, están brincando esta ley. Ya tenemos los pronunciamientos, ya se comprobó que, la mayoría son inocentes, que son delitos fabricados y no nos hacen caso, por eso decidimos ya lo último, entregar nuestras vidas en la huelga de hambre, porque de aquí no nos vamos si ellos no salen de la cárcel".

LA HUELGA

A una semana de que llegaran las primeras cinco mujeres, Karina Rivera, hermana de Jorge Rivera; Maribel González Pacheco, mamá de Héctor Lemus; Edit Paz Rivas, hermana de David Gregorio Paz; y Celia Arroyo, mamá de Daniel Plácido; siguen llegando personas a dejar de comer para ver a sus hijos, esposos, hermanos, libres.

Llegaron Christopher Gómez Flores por su hermano Gilberto Gómez Flores; Andrea González Romero por Daniel González Romero; Claudia Nayeli Juárez Vargas por Miguel Ángel Juárez Peña y Jorge Daniel Juarez Vargas; María Luisa Montoya García por Carlos Alberto Estrada Montoya; y Luis Hernández Mancinas por su hijastro, Pedro Alexandro Fonseca.

NO TODOS RESISTIERON

Olga Téllez tiene 72 años de edad y lucha por su hijo César Armando Soberanes, sin embargo, los cambios bruscos de temperatura de Toluca, pues a mediodía el Sol asfixia y por las tardes y las noches la lluvia cala en los huesos, le generaron fiebre, no se la pudieron controlar y sus hijas la retiraron del campamento huelguista. "Se fue llorando", reconocieron sus compañeros de lucha.

SIN AVANCES

Este jueves se tiene programada la Cabalgata de la Libertad, pues todos los jueves son de protesta y se espera que se unan más personas a la huelga de hambre por los injustamente presos, sin embargo, hasta el momento no han logrado que se les conceda la amnistía ni el indulto a sus familiares.

"Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial, ha querido hablar con nosotros pero no, nosotros ya no queremos hablar, queremos que nuestros seres queridos salgan de la cárcel y hasta que eso no pase, no nos vamos a ir".

NECESITAN APOYO

Los integrantes de la Revolución de los Nadie buscan que la gente los apoye con botellas de agua de un litro, pues se necesita monitorear la cantidad de líquidos que ingieren los huelguistas, así como con suero oral, de preferencia en polvo.

