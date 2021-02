Jorge, de 70 años, fue despedido por exigir equipo de protección

Amnistía Internacional denunció públicamente el caso de "Jorgito" un hombre de 70 años quien fue despedido del Hospital General "20 de noviembre" en la Ciudad de México, tras dar a conocer la falta de equipo de protección personal del que carecía el personal de limpieza dentro del nosocomio.

Jorge Pérez Ortega conocido como "Jorgito", fue contratado por una empresa privada para trabajar para este hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual tras la declaratoria de emergencia sanitaria en la ciudad se convirtió en uno de los principales centros de atención de pacientes con coronavirus, por lo que el equipo de protección personal se volvió necesaria dentro de las instalaciones para evitar contagios y/o la propagación de esta enfermedad.

Durante la conferencia de prensa trasmitida por Amnistía Internacional, dieron a conocer que el 16 de junio de 2020 Jorgito dio una entrevista a un medio de comunicación en el que aseguró que al personal de limpieza dentro del "20 de noviembre" no les estaban brindando el equipo necesario como cubrebocas o guantes para realizar sus labores. Después de 6 días, el 22 de junio fue despedido sin justificación y compensación económica.

Jorgito trabajaba como personal de limpieza en el Hospital 20 de Noviembre del @ISSSTE_mx, que atiende casos de #COVID19. No se le proporcionaba ningún equipo de protección personal. Hace más de 7 meses fue despedido por alzar la voz. #JorgitoCuenta??

En la transmisión, Jorge Pérez solicitó apoyo para que esta condiciones de trabajo no se repitan en otros lados, asimismo aseguró que en la entrevista del mes de junio " solo dije la verdad que no nos daban cubrebocas, no nos daban guantes, no nos daban nada para el servicio que yo tenia que hacer". Además señaló que las demás personas no alzan la voz por miedo a perder sus trabajos.

Por ello, a partir de hoy lanzaron la campaña "#Jorgitocuenta" para solicitar a las autoridades el pago que por ley le corresponde a este hombre de 70 años tras el despido, y que al personal sanitario, como camilleros, administrativos, de limpieza, que labora dentro de los hospitales se les proporcione el equipo necesario para no enfermar de la covid-19. La petición está dirigida al director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, en la que mencionan que el " Estado mexicano es responsable de garantizar los derechos humanos y supervisar el actuar de las empresas privadas que contrata según los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU".

(Sharira Abundez)