Jorge D´Alessio y la "experiencia Naucalpan": robo y funcionarios sin cubrebocas

El cantante Jorge D´Alessio fue víctima de delincuencia y malos tratos de autoridades en el municipio de Naucalpan, Estado de México, sin embargo los habitantes del territorio mexiquense denunciaron trato preferente para el artista por ser hijo de la famosa Lupita D´Alessio.



Luego de que él y el baterista de Matute, Irving Regalado fueran despojados a punto de pistola de sus camionetas modelos Ford Explorer y GMC Terrain, D´Alessio denunció en Twitter la poca seguridad del municipio, pero el trago amargo no terminó ahí.



Aquí el momento en que nos asaltan y nos quitan a punta de pistola las camionetas en @GobNau @PoliciaNau @Edomex @C5Edomex



No puede ser la inseguridad en este municipio! #Naucalpan pic.twitter.com/sBaAj3pO1Q — Jorge D´Alessio (@jorgedalessio) August 11, 2021

Una vez al interior del Ministerio Público de Naucalpan, cuando estaban a punto de levantar la denuncia por el robo de los vehículos, Jorge se encontró con una servidora pública se negó a utilizar cubrebocas en dos ocasiones: la primera vez dijo no tener uno, la segunda se justificó asegurando que padece asma y utilizar protección le dificulta respirar.



"Así es como funciona el gobierno de Naucalpan. Estamos pidiendo que se ponga una mascarilla para levantar un acta y no se la pone", contó el artista.



Al llegar al Ministerio Público de @GobNau para levantar el acta por robo de vehículo así las cosas... ¿Lo pueden creer? ???????????? pic.twitter.com/zoT1CFXtVl — Jorge D´Alessio (@jorgedalessio) August 11, 2021

¿Que les digo amigos? Es una tristeza enfrentarse a la indiferencia que existe de algunos ciudadanos para cuidarnos entre todos, Así nos está yendo en el Ministerio Público, le conseguí una mascarilla nueva y ni así! ?????? @FiscaliaEdomex @Edomex pic.twitter.com/4qaWlMf4gO — Jorge D´Alessio (@jorgedalessio) August 11, 2021

Tras insistirle que se trataba de la seguridad de todos, burlona la funcionaria contestó: "Por eso usted la trae", a lo que D´Alessio respondió "Es para que tú no vayas a infectar a alguien", lo que despertó el carácter de la mujer que replicó "No reconozco, no me tutee".

El cantante expuso la situación en su cuenta de Twitter con una serie de actualizaciones de lo sucedido y material de video por lo que pronto recibió "especial" atención por parte de Mauricio Aguirre, el secretario de Gobierno de Naucalpan y del C5 del Estado de México.

Buenas noches @jorgedalessio, por parte de @C5Edomex nos ponemos a sus ordenes para dar seguimiento al tema de manera inmediata, es necesario que siga nuestra página para hacer contacto a través de MD. — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 11, 2021

"Algún teléfono para contactarnos por favor, soy el secretario de gobierno de Naucalpan" y "Buenas noches, por parte de C5Edomex nos ponemos a tus ordenes para dar seguimiento al tema de manera inmediata", fue como respondieron ambos.

O sea que solo se ponen a la orden cuando se trata de gente "famosa"



No pues que bien... ???????

Millones de ciudadanos pagan sus sueldos y se ponen de tapete con unos cuantos. — Ana (@AnhLerT) August 11, 2021

Lo anterior provocó que los habitantes del municipio comenzaran a pedir trato igualitario, pues si no se tratara de una figura pública el servicio de denuncia no hubiera sido "inmediato".

"Que bien por Jorge Dalessio, pero que triste para el resto de los mortales que hemos sido víctimas de malvivientes, en nuestros humildes casos la autoridad ni nos pela, se levanta la denuncia y carpetazo! Que triste México que por ser famoso la atención es instantánea", denunciaron.

Finalmente Jorge agradeció el apoyo de sus seguidores e informó que a pesar del coraje que pasó se encuentra bien.

En tanto la funcionaria que se negó a utilizar el cubrebocas ya es investigada por la Fiscalía estatal, pues en junio de 2020 se publicó el acuerdo 11/2020 en la Gaceta de Gobierno en el que se establece que los servidores públicos deben utilizar cubrebocas obligatoriamente, no obstante a pesar de la campaña de promoción del uso de éste, la institución puntualiza hay personas que se siguen negando a pesar de la insistencia.