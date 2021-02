Jaloneo por Ley Higinio en Edomex: reclamarán ante SCJN

El Partido Acción Nacional (PAN), tanto al interior de su instituto político en el Estado de México, como en su grupo parlamentario y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en sus dirigencias nacional y estatal, así como en su grupo parlamentario y ediles perredistas, afinan detalles por separado para ingresar antes del día 29 de este mes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un recurso de inconstitucionalidad a fin de anular la llamada “Ley Higinio”, que al ser aprobada en el Congreso mexiquense, elimina 407 regidores y síndicos de los 125 municipios.

Mientras que, el grupo parlamentario del Verde Ecologista de México (PVEM), también prepara su documento de inconstitucionalidad para ingresarlo a la máxima tribuna del país y con ello, tratar de evitar que se ponga en desventaja las minorías en los ayuntamientos, con el argumento de ahorrar hasta mil o mil 500 millones de pesos, como lo ha sostenido el proponente de la iniciativa, el Senador, Higinio Martínez Miranda.

“Para nosotros la representación de las minorías es parte fundamental en toda la democracia, hoy en día, quien gana, no gana por más de un 20, 30, en el mejor de los casos, 40 por ciento, pues es increíble que va a tener una mayoría para hacer y deshacer y no va a tener ni un solo contrapeso, nosotros vimos que más menos el gasto que se estaría reduciendo en los ayuntamientos es del .5 por ciento, hay muchísimas formas de reducir ese gasto, no podemos justificar que por temas de economía vamos a terminar con la democracia.

José Alberto Couttolenc Buentello, coordinador del PVEM

Por ponerte un ejemplo, que se estaba proponiendo por parte de MORENA, iban a tener un presidente municipal, un síndico, cuatro regidores a favor del presidente y tan solo dos en contra, entonces, imagínate lo que va a hacer un presidente municipal con ese tipo de poder, imagínate los gastos que va a tener y va a tener libre disposición para hacer lo que se les antoje, para nosotros es muy importante defender el tema porque les estaríamos dando en la torre a tantos y tantos años que hemos avanzado en cuanto a democracia se refiere”, indicó el coordinador del grupo parlamentario del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello.

En el caso del PAN, se informó que si bien aún no hay fecha exacta para acudir a la Corte, sí se afinan algunos detalles y el documento será ingresado por la dirigencia estatal encabezada por Jorge Inzunza Armas.

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Mientras que la dirigencia nacional del PRD, que recae en Jesús Zambrano Grijalva, llevará el acto de inconstitucionalidad ante la SCJN, a más tardar a mediados de la próxima semana, mismo que irá firmado por el PRD en la entidad mexiquense, del cual su presidente estatal es Cristian Campuzano Martínez y ediles donde el Sol Azteca tiene presencia en el Estado de México.

De no prosperar los actos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del PAN, PRD y PVEM, la coalición “Frente por México”, conformada por Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se quedarían sin 62 regidurías, Morena, sin 38, el Verde, sin 23 y el Partido del Trabajo, sin 15, por ejemplo.

Omar Ortega, legislador del Partido de la Revolución Democrática

En un inicio el Senador de la república por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Higinio Martínez Miranda, propuso la reducción de síndicos y regidores en un 50 por ciento, sin embargo, al ser impulsada por la mayoría de los legisladores de este partido político en la 60 legislatura, se pasó a 25 por ciento.

Con relación a la postura del PAN y PRD, el político texcocano ha dicho que el PRD es el “llaverito” del PAN, mientras que con los ahorros por más de mil millones de pesos a raíz de la disminución de los cuerpos edilicios se harían otras cosas, menos destinarlos a gasto corriente, como son salarios, entre otros conceptos.





(Sharira Abundez)