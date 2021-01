Ivonne, embarazada y con covid, fue rechazada en dos hospitales

A Ivonne, de 34 años de edad, la habían rechazado de dos hospitales en ocho días, aun cuando contaba con todos los síntomas de covid-19 y a pesar de su embarazo de cinco meses. Los motivos: los nosocomios se encontraban llenos y ella no presentaba sintomatología grave, por lo que, dada su condición, lo mejor era que fuera a recuperarse a su casa de la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Su suegro, Sergio, narra afuera del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", que ella inició con síntomas hace poco más de 10 días, luego de que su hijo también iniciara con síntomas; sin embargo, dos días después decidieron acudir al Campo Militar de la Zona Número 1, ubicado en los límites entre Naucalpan y la alcaldía Miguel Hidalgo, para que fueran atendidos, pero, en el caso de Ivonne, solo le enviaron medicamento pues no tenía síntomas graves y, por su embarazo, lo mejor era que no se expusiera al virus en este lugar.

Sin embargo, su salud no mejoraba, pues se agravaron los cuadros de tos, sentía que cada día le faltaba más el aire y se mantenía la pérdida de los sentidos del olfato y el gusto, por lo que decidieron llevarla al Hospital General "Dr. Rubén Leñero", donde los médicos la revisaron y le recomendaron irse a casa, pues el nosocomio estaba saturado y no consideraban que fuera necesario hospitalizarla.

#Metrópoli | Este martes, el Hospital General de México reporta una disponibilidad media para pacientes #Covid, familiares informaron que pudieron ingresarlos sin contratiempos. #ep https://t.co/ZYGZRYujvr pic.twitter.com/EUCBzALJCg — La Silla Rota (@lasillarota) January 20, 2021

"Ella es fuerte, además de muy joven, pero hoy la vimos más grave y, por más que se aguantaba, yo sí vi que le faltaba el aire pues como está embarazada, no puede estar tosiendo, por eso le dije a mi hijo que la trajéramos a este hospital donde me recomendó mi hermana que es enfermera y aquí nos recibieron luego luego, teníamos miedo porque luego los intuban y fallecen, pero no íbamos a esperar a que pasara algo más", comentó don Sergio.

SOLO DOS HOSPITALES CUENTAN CON DISPONIBILIDAD DE CAMAS

El Hospital General de México es uno de los dos nosocomios, junto con el Hospital de Especialidades Número 1 Centro Médico Nacional Siglo XXI, también ubicado en la colonia Doctores, que este martes reportaron disponibilidad media para pacientes covid-19.

El resto de las unidades hospitalarias de la capital del país, siguen saturadas y sin disponibilidad para recibir pacientes graves de esta enfermedad, pues, según informes de la Secretaría de Salud federal, la Ciudad de México registra una ocupación de camas generales del 89 por ciento y del 86 por ciento en aquellas que cuentan con un ventilador para atender a pacientes graves del SARS-Cov2.

"Ahorita llegamos y nos pasaron, solo nos pidieron que fuéramos a comprar unos tubos que se necesitan y no tienen, pero los encontramos aquí en la farmacia y no fueron caros, y solo estamos esperando que nos digan que ya está estable, sobre todo, porque también está el", comenta don Sergio.

En el Hospital General de México fue acondicionada un puerta exclusiva para pacientes con covid-19, sobre la calle Dr. Márquez, con la intención de que el resto de los enfermos que acuden a este hospital, no tengan que estar en contacto con este tipo de pacientes y sus familias. Al lado, en la puerta dos, efectivos de la Guardia Nacional se encargan de la seguridad de este nosocomio.

Sobre la calle, apenas se observan tres automóviles estacionados, propiedad de los familiares de quienes ingresaron este día al área covid-19, y por dentro, estos mismos esperan noticias sobre el estado de salud de su enfermo, por lo que aquí todos parecen estar aislados.

CONTINÚA LA ACTIVIDAD EN ESTE HOSPITAL

En la puerta principal de este hospital general, sobre la calle Dr. Pasteur, la situación continúa con normalidad, pacientes que ingresan con cualquier otra sintomatología u oncológicos, acceden sin contratiempos, a quienes se les aplica gel antibacterial y se les toma la temperatura.

"Adentro se están siguiendo todos los cuidados. Los guardias están vigilando que todos traigan cubrebocas, si pasas de un área a otra, te vuelven a aplicar gel antibacterial y hay mucha gente limpiando los pasillos constantemente", detalla Julia Morales, quien se atiende en este hospital.

En el área de Urgencias generales, familiares se mantienen dentro de los vehículos en espera de informes de su familias, algunos han habilitado bancos para descansar, pero la actividad no es diferente a la que se vivía antes de la pandemia.

"Aquí está tranquilo, si llega una persona con esa enfermedad, se le manda a la otra entrada y aquí solo entran los otros enfermos graves, pero está llegando la misma gente de siempre", asegura una viene viene.





(Sharira Abundez)