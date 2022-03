Irregularidades en Instituto Rosario Castellanos golpea regreso a clases

Alumnos del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos han expresado en redes sociales y en una manifestación su malestar porque las clases presenciales que estaban programadas para iniciar desde el pasado 7 de marzo aún no comienzan totalmente, porque algunos profesores no se han presentado y los que sí dan clases solo lo hacen de manera virtual.

Ha pasado más de una semana desde que inició el semestre y las clases aún no comienzan por completo en los cinco planteles de la institución: Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Coyoacán y Justo Sierra.

Este 15 de marzo, en el plantel GAM, los alumnos se reunieron en el patio y con pancartas y a gritos pidieron la presencia de la directora del Instituto Rosario Castellanos, Alma Herrera.

En un video, en poder de La Silla Rota, se ve a cientos de alumnos en el patio pidiéndole a Herrera que explicara la situación. "Es problema de todos los planteles, que se presente la directora general", se ve que grita una joven de manera desaforada.

Pero no es el único conflicto que enfrenta el IRC. También un grupo de maestros –que fueron despedidos y que buscan ser recontratados– cerró el plantel GAM el pasado 4 de marzo y bloquearon el cruce de Circuito Interior con Oceanía para exponer su situación.

Además, denunciaron ante la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México que además de despidos, los pagos no llegan a tiempo, hay pago incompleto de las horas trabajadas e incluso ponen a los docentes a hacer trabajo administrativo, que no les corresponde; como hacer las listas de los jóvenes inscritos, depurarlas, ordenarlas, hacer la matrícula por salón e incluso evaluar a otros docentes.

Dichos docentes presentaron un amparo para su recontratación, pero el instituto dice que no puede contratarlos porque están en un proceso jurídico.

ESTABAN CONTENTOS CON MODELO VIRTUAL

Alma tiene 54 años. Cuando supo de que se abriría un nuevo Instituto de Estudios Superiores en la ciudad, el Rosario Castellanos, no dudó en inscribirse a la carrera de Derecho y Criminología. Aunque ya había estudiado derecho, quiso actualizar sus conocimientos y por eso se convirtió en estudiante del proyecto educativo, surgido en el actual gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum.

Actualmente en cuarto semestre, asegura que en su primer año y medio estuvo muy contenta con sus clases virtuales.

Pero este semestre, que inició el 7 de marzo, todo cambió. De manera sorpresiva les avisaron que pasarían de la modalidad virtual a la presencial.

Alma asegura que la protesta del 15 de marzo fue porque el cambio a modalidad presencial no ha funcionado. Las autoridades justificaron que su decisión se debió a que hubo alumnos que así lo exigieron, pero que ella y otros estudiantes no saben quiénes lo plantearon, ya que las clases virtuales marchaban bien.

Otro motivo de molestia entre los estudiantes es que desde inicios de año han despedido a profesores "que son buenísimos en sus materias" y quienes los sustituyeron no dominan esas materias.

Supo que la manifestación del 15 de marzo fue organizada por la Asamblea de docentes 20 de Noviembre, pero ella supo que no era del grupo de profesores despedidos, sino de otros que no fueron recontratados. La convocatoria la hicieron por redes sociales.

"Se armó un relajo, hubo una junta, no se llegó a nada. Yo preguntaba que qué íbamos a apoyar y de qué trata el movimiento, ya que no somos borregos para que nos lleven a algo que desconocemos".

LOS MÁS AFECTADOS

Pero precisamente ahí fue cuando pudieron preguntarles a los profesores sobre cómo trabajan.

"Los profesores contratados a inicios de año, porque los contratan mes con mes, nos comentaron que no saben cuánto van a ganar, ni cuántas horas les van a dar, nada, ningún profesor sabe cuál es su grupo. En otros casos hubo profesores que se presentaron a clases presenciales y no llegó nadie".

Considera que los más afectados son los estudiantes, por no tener clases.

"El instituto nos dice que debemos tener clases presenciales, pero no nos asigna profesores, entonces tampoco es justo para nosotros estar perdiendo el tiempo e ir a clases presenciales si no tenemos profesores, mientras estamos tomando clases virtuales con los tres que sí están dispuestos a darnos".

Aunque de parte del IRC escucharon que hubo profesores que ya no quisieron dar clases presenciales, recuerda que varios que estaban desde antes de la pandemia y que eran buenos, fueron despedidos.

LOS CAMBIOS HAN GENERADO ANSIEDAD

De acuerdo con testimonios en WhatsApp, a los cuales La Silla Rota tuvo acceso, la falta de clases y cambios de horarios y de maestros han traído problemas a los alumnos, porque algunos vieron modificadas sus horas de clase, algo con lo que no contaban, y ahora no saben qué hacer.

Los nombres de los estudiantes fueron modificados a petición de quien los compartió, ya que los chats de donde fueron extraídos son privados.

Un caso es Alicia, quien cursa el tercer semestre en la licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedio. Con un promedio notable, recuerda que cuando entró estaba encantada con el IRC, pero su sentir ya cambió.

Criticó los cambios "mal planeados que están llevando a cabo sin una pizca de sensibilidad a las situaciones concretas de estudiantes y docentes. Han dejado ir o llanamente le han arrebatado su empleo a profesores excelentes que aportaban demasiado a nuestra formación profesional y que son, además, una inspiración".

Incluso, en su testimonio cuenta que los cambios repentinos han afectado su salud mental.

"He tenido al menos un ataque de ansiedad diario desde que empezaron los cambios sin previo aviso, gracias por eso (es sarcasmo, por supuesto). No sé si voy a poder continuar con mis estudios debido a que no sé si tendré la oportunidad de ajustar nuevamente y de manera precipitada mis tiempos de trabajo y de estudio", se queja.

"¿Por qué atrofian y entorpecen un proyecto tan necesario para las personas que desean acceder a la educación superior y tener un mejor futuro? ¿Por qué dejan sin empleo a docentes profesionales que lo único que piden es condiciones laborales justas y dignas? Todo esto es realmente doloroso y decepcionante".

Fernanda escribe que en Servicios Escolares tienen pésimo servicio, no dan constancia o no tienen información al día sobre las materias, o no contestan por correo electrónico. Además, los profesores que sustituyen a los que despiden no están preparados para las materias, y lo reconocen.

Otra alumna expresa su malestar por el cambio de horario, ya que la pasaron de la mañana a la tarde. "Me dan en toda la madre porque yo trabajo en la tarde y soy madre soltera. Lo que sí es que si me cambiaron de grupo y horario ya no van a permitir estudiar, están haciendo un desmadre a diestra y siniestra que hay a quienes sí nos va a dar en toda la madre", advierte.

Otro testimonio es de una estudiante de la Magdalena Contreras, pero que fue a inscribirse en la GAM, donde está la sede central. Ahí le dijeron que en su plantel seguirían las clases en línea e incluso le enviaron los horarios, "pero de un día para otro cambiaron los horarios para presencial".

INESTABILIDAD LABORAL

En el Instituto Rosario Castellanos no hay reglas claras de contratación ni de evaluación de los docentes, y eso genera inestabilidad laboral, acusa la maestra Martha Angélica Ojeda Nava, de la asamblea de docentes 20 de Noviembre.

"Esa serie de cosas es una constante, se nos contrata y se nos da a firmar el documento meses después de ejercer la docencia, ese outsourcing moderno, que la 4T dice estar en contra suya, es una esclavitud moderna, no hay garantía laboral, no se toma en cuenta nuestra antigüedad, estamos sin vacaciones, la contratación es mensual", dice en entrevista con La Silla Rota.

Ella vivió el retraso del 25 % de pago de su sueldo el semestre pasado, que se lo pagaron hasta febrero de este año, dos meses después. Pero ya no la recontrataron a ella y a otras 11 personas sin darles ninguna explicación.

Al preguntarle si sabe por qué no los recontrataron, lo atribuye a que enviaron un escrito primero a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el 18 de enero, y el 22 del mismo mes otro a la directora del Instituto, Alma Herrera, sobre las fallas que han detectado en materia laboral y de funcionamiento.

Además de las irregularidades mencionadas, también enlistaron la inexistencia de cargos administrativos y académicos por examen de oposición y elección; falta de reglamento de personal académico y de la contratación de docentes por manifestar su inconformidad por el pago incompleto del salario devengado.

También alertaron de la posible existencia de aviadores por parte de personal administrativo, ya que obligan a los docentes a realizar funciones distintas a la actividad académica e impartición de clases, amenazándolos con despedirlos si no cumplen con esas funciones propias del personal administrativo.

"Nos parece que no nos recontratan por señalar estas irregularidades que incomodan al instituto. Hemos sido persistentes, somos como una piedra en el zapato. Lo de menos es la recontratación, estamos denunciando algo más que eso, esta posible corrupción y opacidad del uso de recursos públicos, no se han constituido los órganos de Gobierno, contrario a lo que dice el Reglamento, y ya debería haber una Junta de Gobierno constituida por autoridades y docentes".

Otro señalamiento que hizo Ojeda Nava es que a tres años de que comenzó a operar el Instituto Rosario Castellanos, hay carreras que carecen de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, como son las licenciaturas a distancia en Relaciones Internacionales, en Psicología, en Derecho y Criminología y en Contaduría y Finanzas, lo que se puede constatar en la página de la oferta académica del instituto.

"Hemos dicho que hay arbitrariedades, cosas que no están cuadrando y esto a nadie le agrada y menos para este gobierno que trae otra bandera. Es un proyecto que defiende la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y no está rindiendo los frutos, lo que se invierte por alumnos no corresponde a lo que estudian y esto se va a agudizar cuando egresen y no tengan reconocimiento de la SEP, somos incómodos, somos críticos".

PIDEN SER RECONTRATADOS

El lunes 14 de marzo tanto Ojeda Nava como algunos de sus compañeros que mandaron el escrito a la Sectei acudieron al Congreso de la Ciudad de México a entregar una copia a la comisión de Educación del Poder Legislativo capitalino.

Los atendió la diputada Mónica Fernández, del PRI y además entregaron el documento a la Mesa Directiva. También han hecho manifestaciones en el Zócalo y han cerrado vialidades, como ocurrió el 4 de marzo, cuando bloquearon unos carriles de Circuito Interior a la altura del Metro Oceanía.

Dice que el 4 de marzo José Rodrigo Ávila, secretario particular de Martí Batres, secretario de Gobierno capitalino, había prometido que los iba a atender, pero al final la comunicación se interrumpió y ya no los llamó.

Respecto a su recontratación, comenta que ella y sus compañeros se ampararon para solicitarla, ganaron una suspensión temporal de la decisión, pero el instituto no reconoce la determinación jurídica, el juez le preguntó por qué no lo hace y la respuesta fue que es porque como están en un proceso jurídico, no puede recontratarlos.

"Pues sí es un pleito legal llamado amparo que dice debes recontratarme", dice Martha Angélica. "O sea no te contrato porque te estas peleando conmigo", añade.

Otra posibilidad que ven es que cuando ganen y deban recontratarlos, les digan que el semestre ya empezó y no los contraten. "Vamos a seguir y tendrán que recontratarnos".

LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES

Sobre el reinicio de clases, la Sectei informó a La Silla Rota que algunos planteles tienen un modelo híbrido y unos ya iniciaron de manera presencial y a distancia. Respecto a la protesta, la respuesta era que aún no había postura, ya que los alumnos tienen derecho a hacerlo.

En cuanto a los maestros que cerraron el plantel de GAM, dijo que eran siete prestadores de servicios, de 850 con que cuenta el instituto, y que esos docentes ya no colaboran con el Instituto.

Además, la dependencia dijo que de esos exdocentes, tres interpusieron un juicio de amparo ante el juzgado cuarto de distrito en materia de Trabajo de la Ciudad de México con la solicitud expresa de "que no se les excluya del proceso de recontratación".

Pero la respuesta fue negativa, "en atención de que los quejosos no acreditaron la titularidad de los derechos laborales cuya protección solicitan, como consta en dicho expediente".

También citó que de acuerdo con la circular uno 2019 en materia de Administración de Recursos, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas, se señala que no procederá la readscripción en el siguiente caso: "Cuando se encuentre sujeto a un proceso judicial, a un proceso administrativo o a un proceso legal", como es la situación de los quejosos.





