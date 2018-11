Irregulares, cinco de cada 10 espectaculares en CDMX

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 04/11/2018 08:20 p.m.

De acuerdo con Jorge Carlos Negrete, integrante de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, la irregularidad en el mercado de los espectaculares es tal que al menos mil 300 azoteas de la Ciudad se consideran como un riesgo de protección civil.

Es un problema enorme para la Ciudad de México, ya que podría haber hasta 8 mil espectaculares, pero solo 3 mil 600 están regularizados. Tenemos mil 300 en azoteas de inmuebles, representa un riesgo de protección civil que no se ha atendido pese a la promesa y el anuncio de que luego del sismo se revisarían y quitarían, se descafeinó en la ley de reconstrucción, donde solo viene un transitorio que dice que se debe hacer un retiro conforme a la ley de publicidad exterior", señaló en entrevista con La Silla Rota.

El mercado de espectaculares en la ciudad cada año equivale a 4 mil millones de pesos, y tres empresas manejan el 55 por ciento del mercado.

Se trata de Rentable, que abarca a su vez a cinco empresas; JC Decaux, la más grande del mundo (antes conocida como Vendor y que tenía una gran cantidad de posiciones); y Showcase, propiedad de la activista antisecuestro Isabel Miranda de Wallace.

LEE TAMBIÉN: Empresa que vende con sobreprecios de 2000% es contratada para reconstrucción en CDMX

De acuerdo con el experto, el restante 45 por ciento del mercado se lo dividen otras 45 empresas de publicidad, sin que en la mayoría de casos se cumpla con la norma vigente, hecho que también ha derivado en alto número de sanciones.

A finales del 2017, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) dio a conocer que solo a finales de ese año sancionaron mil 631 anuncios publicitarios irregulares, además de realizar 495 retiros y mil 136 suspensiones, de los cuales 408 refieren al retiro de vallas publicitarias y 998 a elementos publicitarios clausurados de este tipo en distintas zonas de la capital del país, por no cumplir con las medidas estipuladas en la Ley de Publicidad Exterior de la capital.

Regulación pendiente

El ordenamiento de los espectaculares es un tema que se ha buscado resolver desde que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, señaló Jorge Carlos Negrete, integrante de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano,

Sin embargo, añadió, parte del desorden que hay en la ciudad por los anuncios espectaculares, es por el consejo de Publicidad Exterior.

"No sirve para nada porque los representantes son los del gobierno y las empresas, eso no funciona de nada. Rentable está en el Consejo de publicidad. Lo que ha pasado históricamente es que ha habido una empresa o grupo de empresas que son consentidas por el gobierno que les permiten hacer lo que quieran".

Rentable era hasta el año pasado la empresa consentida del gobierno capitalino, ya que el Consejo de Publicidad Exterior, integrado por funcionarios del gobierno capitalino y representantes de las mismas empresas, le otorgaba más permisos, pero hubo un quiebre y ahora JC Decaux ocupó su lugar.

En la última etapa del gobierno de Miguel Ángel Mancera se dio un rompimiento con Rentable y algún acogimiento con JC Decaux porque pusieron parabuses, espectaculares, publicidad en buzones cuando está prohibido y eso se da por amiguísimo y complicidad".

Cuestionado sobre cuál es el mecanismo que impide bajar con celeridad los espectaculares irregulares, el experto en el tema refirió que por el monto que el mercado representa se genera una red de intereses y complicidades que se traduce en un procedimiento complicado.

"El Invea tiene que hacer todo un procedimiento, declarar la suspensión, decretar la clausura, hay un procedimiento administrativo después y puede haber un juicio de nulidad, un amparo, eso alarga el retiro de los espectaculares dos o tres años y las empresas se defienden como gato boca arriba. A eso súmale que la autoridad no hace todos los procedimientos que tendría que hacer y por eso la ciudad está saturada por todos lados".

Aún así, este año la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) han sido aún más permisivos, afirmó.

Ello se vio en el reciente caso de un espectacular que fue movido de Topilejo porque no podía estar ahí al estar en una zona prohibida, pero fue llevado a Polanco, lo que generó la molestia de los vecinos.

"Pueden hacer cualquier tontería, como ya se van tienen la firma muy suelta", criticó.

Van por ordenamiento

El Congreso de la Ciudad de México buscará regular el uso de espectaculares y evitar que haya piratas y en caso de que se instalen en azoteas, que la ciudadanía tenga la posibilidad de denunciar su instalación.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Salido presentó una iniciativa para sancionar a quienes instalen este tipo de publicidad en las azoteas, y dar herramientas para que los ciudadanos también presenten las denuncias en contra de la colocación de espectaculares.

Pero no es el único tema pendiente de regular. El también diputado local, el morenista Carlos Hernández Mirón, quien en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del DF presidía la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, consideró que lo que urge es el ordenamiento de los espectaculares, ya que a los alrededor de cuatro mil que actualmente están de forma legal, podría haber una cifra similar pero que son piratas y que están precisamente sobre azoteas de casas.

Se considera que hay un padrón que supera 4 mil espectaculares, en un censo se considera una cantidad similar de piratas, por cada espectacular hay otro que no está registrado, el tema es que se tengan que ordenar a la norma", dijo a La Silla Rota.

Recordó que la ley de publicidad exterior estableció corredores publicitarios -en Circuito Interior, Ignacio Zaragoza, Viaducto Miguel Alemán y Anillo Periférico, entre otros- para regular el ordenamiento, que fueran unipolares y evitar que fueran espectaculares sobre azoteas.

"Se entiende qué hay padrón de verificados y habrá otro número de espectaculares que no sigan dentro del padrón", explicó.

El legislador aclaró que el crecimiento ordenado es una tarea que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

Cuestionado sobre las quejas de algunas empresas en contra de Rentable, de ser una empresa a la que se le consiente con permisos para colocar anuncios, dijo que eso le corresponde a la Seduvi.

"Nosotros hicimos la ley de orden general, a quien le corresponde la ejecución de estas leyes es a la Seduvi", precisó.

Será al Congreso local al que toque el ordenamiento, y en ese sentido, dijo que la iniciativa de Salido es "atendible".

Sobre algunos anuncios espectaculares que están sobre azoteas y luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 mostraron ser un riesgo, pidió a la Secretaría de Protección Civil, pronunciarse.

De acuerdo con Salido, solo algunos espectaculares tienen registro de pago de derechos ante la Seduvi.

Tú consultas en la Secretaría respecto a los espectaculares y sólo reciben el cobro de derechos de los del corredor de Revolución, el resto donde existen espectaculares no se pagan derechos, bajo el argumento de que no están regulares. Sin embargo, de alguna u otra forma los reasignan, si están en este proceso, te quito de este lugar porque ya no es posible pero te voy a poner en este otro, hay una contradicción de la autoridad. Eso genera incertidumbre a ellos como ramo y a nosotros nos ha propiciado una cantidad de basura enorme en el paisaje urbano", concluyó.

fmma

LEA TAMBIEN ¿Por qué se restablecerá el agua hasta en 24 o 72 horas? Roberto Ramírez, director de la Conagua, señaló que los depósitos de agua de sistema se llenarán en un periodo que oscila entre cuatro y seis horas