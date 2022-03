Irinea, en busca de justicia para su hija asesinada hace 12 años en Chimalhuacán

Nezahualcóyotl.- A 12 años del feminicidio de su hija Mariana Lima y luego de más de 50 audiencias diferidas, Irinea Buendía sigue en pie de lucha.

En compañía de colectivos feministas, acudió este lunes a los juzgados Neza-Bordo para continuar con el proceso en contra del principal sospechoso: Julio César "N".

"Ya son seis años de proceso, de juicio y todavía no hay una sentencia que siente un precedente de no repetición y eso es lo que exigimos. No queremos otra cosa más que eso", comentó.

Desde junio de 2010, la madre de la víctima ha buscado conseguir una sentencia ejemplar en contra del sospechoso por su presunta participación en los hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán.

En esa fecha, Irinea recibió una llamada de Julio César "N", entonces policía judicial y pareja de Mariana, para explicarle que su hija se había suicidado.

A pesar de que la familia de la víctima denunció agresiones previas contra ella por parte de Julio César, la entonces procuraduría mexiquense decidió cerrar el caso.

Desde entonces, Buendía ha luchado para encontrar justicia para su hija, la cual se ha aplazado por decisiones del juez y por la emergencia sanitaria que se vive de Covid-19.

"Se han diferido mas de 50 audiencias, sabemos que por las muchas, pero aparte se han diferido bastantes", señaló en un mensaje.

REFERENTE DEL FEMINISMO EN EDOMEX

El 25 de marzo de 2015 y luego de varias marchas y protestas, Irinea Buendía consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una sentencia histórica en materia de género.

A través del expediente 554/2013 se ordenó que en todos los casos de muertes violentas de mujeres las autoridades están obligadas a investigar con perspectiva de género.

"Habla también de la debida diligencia y de perspectiva de género que las autoridades de Chimalhuacán, que fue donde asesinaron a mi hija Mariana Lima Buendia, nunca la aplicaron", señaló.

Con ello, logró que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México reactivará el caso de Mariana para investigar a su pareja sentimental como principal sospechoso.

"Fueron omisos, fueron negligentes, fueron indolentes, cometieron falencias y obstruyeron la justicia, y eso la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación lo reconoce".

"Por eso estamos aquí, porque no queremos que vayan a dejar libre al asesino, le demostramos al Estado de México que cuando se investiga con perspectiva de genero se puede acreditar el feminicidio", dijo.

Desde entonces Irinea Buendía se ha convertido en el principal referente para las mujeres víctimas de violencia y previo al Día Internacional de la Mujer lanzó un mensaje:

"Nos declaramos contra la violencia hacia las mujeres. Si las nombramos la lista seria interminable, la violencia hacia las mujeres no es normal, unimos nuestras voces, nuestros pasos para construir algo diferente, dar un giro en nuestros corazones"

"Estamos abriendo un abanico de posibilidades para que los otros nos miren diferente y nos vean como lo que somos: mujeres con luces y sombras, y que el respeto hacia nosotras sea real en el ahora".









(SAB)