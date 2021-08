¿Irás al Centro a comprar útiles escolares? Checa estos consejos

Debido al nuevo regreso a clases de este 30 de agosto, en los últimos días se han registrado grandes cantidades de padres y madres capitalinos que han salido a las calles del centro de la ciudad en busca de útiles escolares.

Es así que aquí te damos a conocer las recomendaciones que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da a conocer respecto a la compra del material escolar de los niños en este retorno a las aulas.

RECOMENDACIONES

La PROFECO emite las siguientes recomendaciones para hacer un gasto regulado que no afecte la economía de las familias en este regreso a clases:

- Reutilizar los materiales puede ayudar a no gastar en cosas que no se necesitan, evalúa e identifica qué cosas se necesitan comprar y cuáles no para ahorrar un poco más.

- Considerar el presupuesto destinado a la compra de los útiles para evitar así inconvenientes a la hora de el pago de los materiales, tomar muy en cuenta los demás gastos por hacer.

- Revisar de manera muy puntual las recomendaciones que se hacen respecto a los materiales que se van a adquirir para así evitar problemas a los niños y niñas que hagan uso de ellos.

- Realizar las compras en establecimientos formales para poder así evitar el consumo de productos no originales y conservar el ticket en caso de alguna aclaración.

- Antes de adquirir los juegos de geometría revisar que no haya algún defecto de fábrica para poder aprovechar al máximo el uso de estos útiles.

- Revisar que el pegamento líquido esté libre de natas y grumos pues esto podría afectar su uso.

- En el caso de los lápices adhesivos se recomienda que estén correctamente cerrados y en caso de no estarlo, revisar que el contenido cuente con la humedad y viscosidad característica.

- Corroborar que las plumas que se van a adquirir pinten de manera fluida, en caso de no poder checarlo cerciórate que el producto se encuentre completamente cerrado.

- Consumir plastilinas que se encuentren completamente cerradas en un material hermético lo cual conservará su suavidad y prolongará su tiempo de uso.

- Realiza la compra de tijeras exclusivamente de uso escolar que cuenten con punta redonda y libre de filos para así evitar accidentes en los menores que las ocupan.

- Guarda, en medida de lo posible, la sana distancia en estas compras de útiles y no estar en lugares muy concurridos para no propiciar el contagio de covid-19 y así generar un regreso a las aulas seguro.

Los padres de familia pueden consultar el estudio de calidad de útiles escolares realizado por Profeco de manera más detallada en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/660157/ESTUDIO_DE_CALIDAD_UTLES_ESCOLARES.pdf

