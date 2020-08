Invierten 550 mdp en obras del Centro Histórico

"Continuamos con las obras en la ciudad, no han parado. Y particularmente, este rescate del Centro Histórico polígono A y B, tiene una parte muy importante de rescate urbano y del patrimonio y al mismo tiempo -que ya no vamos a presentar pronto-, su vínculo con distintas obras del sector privado que se están llevando a cabo en la ciudad, en particular en el Centro Histórico que también es muy importante", dijo Sheinbaum.