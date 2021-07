Investigan acoso a alumnas en Conalep 3 en Neza

NEZAHUALCÓYOTL.- Profesores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel 3 en el municipio de Nezahualcóyotl han aprovechado las clases a distancia para presuntamente acosar a sus alumnas en conversaciones por WhatsApp.

De acuerdo con estudiantes, los docentes les han enviado mensajes a sus números personales con el pretexto de tareas y trabajos pendientes de entregar a través de clases en línea que han cursado por más de un año debido a la pandemia por covid-19.

Desde textos como "envíame fotos para conocerte bien" y hasta insinuaciones "si envíame por aquí tu tarea, ojalá se te escape una nude", son algunos de los mensajes que han recibido las estudiantes a través de la aplicación de WhatsApp.

"Primero con el profe Angel Yepez cuando empezó la pandemia y las clases en línea me respondía mis historias con comentarios como "me encanta", "ya no habla" y por mensaje me invitaba a salir", indicó una de las estudiantes.

En el Conalep se ofrecen diferentes carreras técnicas, como "Alimentos y Bebidas" impartida por varios Chef, uno de ellos identificado como José Luis Carmona Luna, quien al parecer le propuso a una de las alumnas mantener relaciones sexuales con él.

"Con el chef José Carmona luna le mande mensaje para pedirle que me dejara hacer un examen que no pude hacer y se me empezó a insinuar y me empezó a decir comentarios como de si mi novio no se enojaba y que si podríamos salir que cuánto tiempo tendría que pasar para que nos tuviéramos confianza de tener relaciones o que si saliéramos como lo trataría", dijo.

Algunas alumnas decidieron encarar a sus agresores, en una de las conversaciones se lee "Muy rara la plática ¿no cree? - ¿Por qué? - ¿Se le hace normal decirle a una alumna que le iba a proponer algo casual y después decirle que era una broma, una simple plática? Porque a mí no, eso es acoso y es molesto".

A través de redes sociales, alumnos llamaron a sus compañeras a denunciar de forma anónima para recabar evidencias a fin de presionar a los directivos y al menos 10 alumnas han denunciado los hechos con autoridades escolares, sin embargo, se presume que hay más víctimas que se niegan a levantar quejas por miedo a represalias por parte de los docentes.

Incluso el 10 de junio se convocó a una manifestación "Haz que pare" para pedir la destitución de los docentes, en la convocatoria los alumnos, pidieron el apoyo de padres de familia, sin embargo, fue suspendida luego de que las autoridades se comprometieran a entablar una mesa de diálogo para dar seguimiento a las denuncias.

Ante las inconformidades, las víctimas informaron que, las autoridades escolares, iniciaron una investigación que finalizó en el cese de los profesores involucrados en el acoso.

