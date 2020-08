Interponen juicio contra IECM; se oponen a consultas virtuales

Ciudadanos representantes de pueblos, barrios y comunidades, pertenecientes a la unidad territorial Los Reyes, Coyoacán, interpusieron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), un juicio para la protección de sus derechos Político-Electorales, y oponerse a las consultas indígenas virtuales para delimitar las nuevas circunscripciones que se usarán en las elecciones de la capital del próximo año.

De acuerdo con el expediente IECM-JP34/2020 el juicio está en contra de la continuidad de la "consulta indígena" realizada el 24 de julio pasado, para definir las circunscripciones 26, 30 y 32 para la asignación de concejales del proceso electoral 2020-2021.

De acuerdo con el expediente, cuya copia posee La Silla Rota, no existen condiciones para la realización de dicha consulta, debido a la pandemia de covid-19. Además, acusan que se trata de una imposición por parte del IECM. Así lo expresaron desde el mediodía de ese viernes.

"No existen condiciones para realizar una consulta a la ciudadanía que conformamos los Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, en virtud de que, en la mayoría de nuestros territorio existe un alto contagio del covid-19", se lee en el documento.

CONTRA LA SALUD

Consideraron que la consulta es violatoria del derecho humano a la salud, ya que aunque la autoridad pretendía hacerla de manera virtual, ellos en su calidad de representantes deben externar o comunicar la información a la ciudadanía que conforma cada demarcación, para discutir, acordar y aprobar la propuesta más idónea a la delimitación de la circunscripción.

"Pero eso no puede hacerse de manera virtual al resto de la población, porque primeramente no es idónea y en segundo, no contamos con los recursos económicos para efectuarlo de esta manera, sino que necesariamente deberá realizarse de manera presencial, lo cual es contradictorio de conformidad con las Medidas y Lineamientos para Reanudar Actividades en la Ciudad de México, al no acatarse concretamente medidas de salud pública como lo es la Sana Distancia, lo que hace que no minimice el riesgo de contacto y contagio".

En el documento se reconoce que el proceso de programación de consultas se inició el 13 de marzo, desde antes de las declaratoria de emergencia sanitaria, pero luego, el 17 de marzo fueron suspendidas las asambleas comunitarias, precisamente por la pandemia, y no debieron ser retomadas, como decidió el Consejo general en junio pasado.

"No existen condiciones para su realización, ya que no se ha superado la pandemia y bien puede postergarse dicha consulta, con el fin de garantizar y salvaguardar nuestros derechos humanos a la integridad personal, a la salud y a nuestras vidas".

NO ES CONSULTA INDIGENA

También consideraron que de acuerdo con las acciones de Inconstitucionalidad 81/2018 y 108/2019 y su acumulada 118/2019, resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consulta del 24 de julio no cumple los requisitos de una de carácter indígena.

Los promoventes señalaron que la asamblea del viernes 24 de julio se puede considerar como un foro y no como auténtica consulta, por lo siguiente:

La convocatoria fue decidida unilateralmente por la autoridad responsable y sin ninguna publicidad.

· Determinó que el medio más adecuado fue por sesiones virtuales, para enterar a las comunidades indígenas respecto a la redistritación local.

· El foro se llevó a cabo por ponencias presentadas en breve tiempo, sin posibilidad de diálogo y mucho menos de deliberación.

· Sobre todo, no se pactó previamente con las comunidades indígenas, la forma adecuada y efectiva de escuchar su parecer.

· Además, toda consulta debe contar con una fase preconsultiva.

MÁS INCONFORMIDADES

Los ciudadanos de Coyoacán no son los únicos inconformes con las asambleas organizadas por el IECM

La diputada local de Morena e integrante del Consejo General del IECM, Donají Olvera, el 31 de julio, criticó que el formato virtual niega la posibilidad de reuniones en los pueblos, además que representantes de pueblos y comunidades que son adultos mayores quedan fuera, ya que no dominan la tecnología para conectarse de manera virtual.

"Ojalá el IECM recule, no hay condiciones y la ciudad no está preparada para tomar decisiones vía estas plataformas por internet", dijo a la Silla Rota el 3 de agosto.

La legisladora también cuestionó la escasa participación de ciudadanos por alcaldía, pues en Iztapalapa, donde hubo más participantes, apenas sumaron 88 personas.

POR TELÉFONO

El 31 de julio, la consejera electoral y presidenta de la comisión de Organización Electoral, Myriam Alarcón defendió las consultas y explicó que para que las personas adultas mayores pudieran participar, se habilitó una plataforma para que desde teléfonos fijos pudieran escuchar y expresar sus puntos de vista.

Las asambleas informativas se realizaron del 15 al 27 de julio, ahí se recabaron observaciones. De 12 al 21 de agosto habrá otra serie de asambleas comunitarias, también virtuales para resolver las observaciones, y los resultados serán presentados en el Consejo General que se celebrará a inicios de septiembre, para su aprobación.

La propuesta del IECM es que la ciudad pasaría de 96 a 121 circunscripciones, y de 96 a 204 concejales.

Los criterios para determinar las circunscripciones van desde el número de población, a la identidad cultural, étnica y social.

