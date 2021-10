Interponen amparo contra reelección de Rafael Guerra en TSJ de CDMX

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Ciudad de México, Celia Marín Sasaki, interpuso un juicio de amparo para evitar que Rafael Guerra Álvarez logre reelegirse como presidente del Poder Judicial capitalino para el periodo 2022-2025.

Afirmó que la impugnación pretende echar abajo lo que calificó como "Ley Guerra" para contar con un órgano judicial realmente transparente y alejado de los intereses personales que prevalecen, pero sobre todo que sea independiente de poderes como el ejecutivo, en este caso del gobierno de CDMX.

En conferencia de prensa, comentó que la legislación actual limita e impide una participación en igualdad de condiciones para los candidatos que pretenden contender por la presidencia del Poder Judicial capitalino, cuya elección se realizará el 27 de octubre.

Explicó que los artículos transitorios integrados a la Constitución Política capitalina y en la Ley Orgánica del Poder Judicial local, no sólo no respetan el principio de la no reelección, sino que sentaron las bases para crear la "Ley Guerra", ya que estos transitorios tienen validez hasta el 31 de diciembre de este año, fecha en la que finalizan las funciones del actual magistrado presidente.

Marín Sasaki registró su candidatura como magistrada presidenta del TSJ, mientras que Guerra Álvarez lo hizo el 12 de octubre pasado, el mismo día que se abrió la convocatoria.

La magistrada promovió el amparo específicamente contra el artículo transitorio tercero, párrafo cuarto de la Constitución Política de Ciudad de México, así como el artículo tercero párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino, que permiten al actual presidente participar en el proceso de elección del titular.

Resaltó que busca combatir además la indiferencia de algunas autoridades que no respetan la Constitución Política de CDMX.

"Con esta demanda de amparo, y desde luego con la suspensión concedida, combato la indiferencia que demuestran algunas de nuestras autoridades de no respetar nuestra Constitución local, negociando, modificando y aplicando leyes para lograr objetivos personales y no para el beneficio de la sociedad".

"Con esta demanda de amparo demuestro que soy una mujer de hechos y no de palabras", puntualizó.

Indicó que es tiempo de que Ciudad de México tenga el Poder Judicial unido y fuerte que merece, "dirigido por una presidenta legítima, honorable, honesta con experiencia y profunda convicción que la justicia debe ser imparcial y sin ningún tipo de privilegios".

LA ELECCIÓN

Guerra Álvarez oficializó la semana pasada su intención de reelegirse como presidente del Tribunal para el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.

La inscripción de aspirantes al cargo venció este jueves.

El 9 de noviembre de 2018, fue electo como al derrotar por seis votos y en una cerrada contienda al entonces titular del tribunal, Álvaro Augusto Pérez, que no era afín a la 4T.

En los corrillos del Poder Judicial se ha identificado a Rafael Guerra como personaje cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador desde antes de que asumiera el cargo para el trienio 2018-2021.

Así como a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a quien hace unos días ofreció una comida para, según informó el poder judicial, "lograr un mejor acceso a la justicia en la capital del país con respeto a la autonomía de ambos poderes".

De acuerdo con las bases correspondientes, la votación para elegir al próximo presidente se llevará a cabo el 27 de octubre en sesión pública, mediante sufragio de magistradas y magistrados.

La emisión de los votos se llevará a cabo de forma presencial en el recinto de Niños Héroes número 150, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Posterior al cierre del registro, la Primera Secretaria de Acuerdos efectuará la verificación de que los candidatos inscritos cumplan con el requisito de contar con una antigüedad no menor de tres años en el cargo de magistrado.

Enseguida, el presidente del TSJ deberá convocar a sesión de Pleno con carácter de privado en la que los aspirantes, de forma presencial, deberán exponer su plan de trabajo; el orden de la exposición será determinado mediante sorteo.

Concluido el proceso, se hará la declaratoria formal del ganador, quien ejercerá la titularidad del tribunal y del Consejo de la Judicatura local para el periodo de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.