Intercambio y pandemia: se alarga cuarentena y se acorta presupuesto

Keev es un estudiante originario de Acolman, Estado de México, que se encuentra en España varado por el covid-19. El joven nunca se imaginó estar en medio de una pandemia mundial.

"Esto es tan de película, digo, no es como que te lo imagines. Puedes irte a otro país y pensar en un terremoto, en un tsunami, pero jamas te imaginas que vas a estar en medio de una pandemia mundial, encerrado por semanas, es algo irreal".

Él es estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) en su campus de Ecatepec y apenas había llegado a España en el recién pasado mes de febrero.

"Yo llegué aquí cuando todavía el virus casi ni salía de China y sólo eran 5 o 4 casos en España, pero en un mes nos convertimos en el epicentro de la enfermedad".

Keev, así lo llamaremos porque pidió guardar su identidad, dijo que son más de 200 estudiantes mexicanos que están varados en España en espera de que sean ayudados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ser repatriados.

Junto con otros estudiantes de la UAEMEX participa en el movimiento llamado #JuntosRegresaremos, para buscar la manera de regresar a su país.

"Lo que realmente buscamos es la repatriación, somos más de 200 estudiantes al día de hoy que queremos regresar a nuestro país", expresó vía mensajero del facebook.

De hecho, los estudiantes mexicanos varados en España no han tenido contacto con alguna autoridad de su país, sólo saben de un tweet que difundió el canciller Marcelo Ebrad.

"Marcelo Ebrard puso un tweet donde dice que están organizando un vuelo, y que ya tienen manos sobre eso, pero fue un tweet aislado, no tenemos mas respuestas", dijo.

Agregó que se tenía conocimiento de ese vuelo, "muchos compraron boletos para ese vuelo, pero ya no hay más, solo quedan asientos en primera fila que rebasan los 50 mil pesos, algo que nosotros, como estudiantes, no podemos pagar".

Keev sólo llegó a España para estudiar un semestre de su carrera (que no quiso mencionar). "Llegué en febrero cuando la situación del covid no era tan avanzada, de hecho eran como 5 casos los detectados. el 12 de marzo empezó la cuarentena total aquí en España y pues desde ese día he estado encerrado en mi casa".

Reconoció que la situación se empieza a salir de control porque muchos estudiantes empiezan a tener consecuencias emocionales del encierro.

Además, dijo, el precio del euro está en casi 29 pesos por unidad, lo que "hace que nuestros presupuestos se hayan visto sumamente golpeados".

"No somos gente que tenga dinero, nos hemos esforzado mucho por estar aquí, la gente piensa que el venirse a estudiar a otro pis es sinónimo de que tienes dinero, pero no lo es".

El estudiante originario del municipio de Acolman y otros de sus compañeros llevan casi un mes de encierro y "ahora el presidente de España ha decidido alargar esta cuarentena al 27 de abril. aclarando que no es la ultima vez que se va a alargar".

Otro problema que se enfrentan los estudiantes mexicanos es que para regresar a México es comprar boletos para el avión que son sumamente caros, como el que se hará el 10 de abril.

"Aunque hay vuelos más baratos, de unos 600 euros, es un riesgo mortal pues tenemos que hacer muchas escalas para poder regresar al país. Por ejemplo, vi un vuelo que costaba como 650 euros pero era, de la ciudad donde estoy a Barcelona, de Barcelona a Amsterdam, de Amsterdam a Turquía, de ahí a Cancún y después por fin a Ciudad de México, más de 70 horas de viaje".

Keev, como estudiante en el extranjero, pensó que la presencia de Covid-19 en España, "se solucionaría rápido, que sólo serían dos semanas de cuarentena, pero dos semanas se hicieron 4 y luego 6, cada día se extiende más la cuarentena y se acorta más el presupuesto".

Estableció que en el oficio enviado a Marcelo Ebrard "aclaramos que seguiremos con las clases en línea y sobre todo, que abordaremos todas las medidas de seguridad para evitar todos los riesgos posibles, no queremos otra cosa más que volver a casa, es difícil estar en un país extranjero, solo, lejos de tu familia, con poco dinero, con una pandemia mundial y encerrado. la carga emocional es muy fuerte".

Keev piensa que la gente no toma en serio la presencia del covid-19 en México "piensa que esto es un juego, pero hay personas muriendo en realidad".

El joven de Acolman, durante esta emergencia mundial narra que fue voluntario de la Cruz Roja:

"Me encargaba de recibir llamadas desde mi casa de personas que están en situación de dicapacidad/dependencia, principalmente viejitos, para que me dijeran qué cosas necesitan del supermercado o de la farmacia y hubo una época en la que les devolvía la llamada por cualquier cosa y resultaba que ya estaban en el hospital, o ya no contestaban nunca jamás. después nos enterábamos que habían muerto".

Y envió este mensaje para quienes no creen en la emergencia: "si algo quiero decir de todo esto es que valoren lo que tienen, nunca sabes cuando es el final, yo un día me desperté y no pude salir más a la calle. No pude volver a ver a mis amigos, no pude volver a ir a la escuela. Decido volver (a México) porque es lo mejor para mí, para mi salud fisica y emocional, porque a veces no se hace lo que se quiere, sino lo que se tiene que hacer".

Mexicanos, con pocas opciones para regresar

Ante el cierre de fronteras implementado como una medida para frenar la propagación del coronavirus, un gran número de mexicanos han quedado varados en países como China, Perú, India, o España, país, este último, que se ha convertido en el segundo más afectado por la pandemia -registra poco más de 140 mil contagios de covid-19 y se acerca a las 14 mil muertes- y en donde se encuentran cerca de 500 connacionales.

No obstante, la única ruta para salir de España hacia México es en un vuelo directo, a través de Aeroméxico; pero muchos se quejan de que las tarifas oscilan los 2 mil euros, es decir, alrededor de 53 mil pesos.

Al respecto, la aerolínea mexicana, así como la de origen español Iberia, anunciaron la suspensión de los vuelos comerciales a partir de esta semana y hasta el 30 de abril -para reanudar el 1 de mayo-, a excepción del vuelo programado desde Madrid para este jueves 9 de abril.

En adición, la ruta de Barcelona ha sido suspendida hasta el 31 de mayo, para reiniciar operaciones el 1 de junio.

Ante ello, las alternativas de regreso se reducen a París o Ámsterdam, rutas cuyos vuelos se reducen a uno por semana del 13 al 30 de abril. En el caso de la capital francesa la operación se hará los jueves, y en la holandesa los días domingo.

Al respecto, la aerolínea KLM de Holanda emitió un comunicado comprometiéndose a mantener el servicio a México durante la crisis sanitaria del covid-19. Operará tres vuelos semanales.

Por su parte Air France emitió el mismo comunicado con el compromiso de seguir operando, y mantendrá tres vuelos semanales. Aeroméxico operará un vuelo semanal.

El @GobiernoMx, mediante la @SRE_mx, pone a su disposición el nuevo formulario de atención a turistas mexicanos en el exterior afectados por COVID-19.



??https://t.co/rjMzN278NZ pic.twitter.com/gKJyRrNaqV — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 20, 2020

Por la noche, la embajada de España en México anunció:

????AVISO IMPORTANTE: @Aeromexico acaba de anunciar ?? DIRECTO a Madrid próximo 13 de abril. Última oportunidad en abril para regresar sin escalas a ????#COVID?19#JuntosSaldremosAdelante — EmbajadaEspañaMéxico (@EmbEspMex) April 8, 2020

Recomendaciones a nivel global

Para el traslado de mexicanos varados alrededor del mundo, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó la situación conforme a zonas geográficas:

1. Europa. Continúan existiendo opciones comerciales desde París y Ámsterdam, donde se permite el tránsito aeroportuario inmediato de pasajeros provenientes de terceros destinos. Esta semana operarán los últimos vuelos comerciales del mes desde Madrid y Londres. La SRE recomendó aprovechar las opciones que quedan.

2. Asia-Pacífico. Solo existen opciones comerciales regulares desde Tokio y algunas limitadas desde Seúl. En ambos puntos se permite el tránsito aeroportuario inmediato de pasajeros provenientes de terceros países.

3. Sur de Asia, Medio Oriente y África. Un gran número de países ha suspendido las operaciones aéreas comerciales. Se trabaja con socios internacionales para identificar lugares en vuelos especiales aunque la disponibilidad es muy limitada. En el caso de India, seis personas mexicanas han aceptado hasta este momento el ofrecimiento de facilitar su traslado a Nueva Delhi como primer paso hacia su eventual salida del país. En África se ha apoyado a cerca de 300 personas mexicanas, en su mayoría desde Egipto y Marruecos, pero también desde países como Zimbabue, Madagascar, Ruanda y Malawi. Las opciones que se han logrado identificar han sido en tránsito por Japón o países europeos.

4. América Latina y el Caribe. Un gran número de países ha tomado medidas de cierre de fronteras que han resultado en la suspensión las operaciones aéreas comerciales. Por la proximidad geográfica y al tratarse de grandes grupos de personas mexicanas, se ha operado principalmente a través de vuelos comerciales especiales, vuelos oficiales mexicanos y transportación vía terrestre.

5. América del Norte. Aún existen rutas aéreas abiertas pero constantemente se están reduciendo las frecuencias. Los cruces terrestres se limitan a actividades esenciales. Cualquier eventual viaje futuro puede encontrarse con dificultades logísticas.