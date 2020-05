Intentó promover el "Quédate en Casa" en Ecatepec... y fue multado

Alec Eduardo Vega López, es un estudiante de Relaciones Exteriores de la Universidad del Valle de México (UVM) y vecino de Montes B en Ecatepec, que tras ver la falta de información para prevenir del contagio del covid-19, se dispuso a caminar por las calles de su municipio para colocar panfletos de orientación a su muy estilo personal.

A sus 19 años, el joven quería cumplir con una tarea de concientización ya que el #QuédateEnCasa no ha logrado diezmar la movilidad civil, pero fue detenido por una patrulla municipal de Ecatepec, remitido al juez calificador y por difundir su propia información contra el covid-19 tuvo que pagar una multa de más de 4 mil pesos al juzgado calificador de Las Américas.

En Ecatepec hay una gran movilidad civil y de vehículos que de alguna manera ha contribuido que hasta este lunes 4 de marzo la subsecretaría de salud federal haya reportado 30 fallecidos por covid-19 y 483 positivos, ocupando uno de los primeros lugares en el Estado de México; la cifra podría deberse a que la mayoría de sus habitantes no tomó en serio la convocatoria nacional de "Quédate en Casa" para evitar el contagio.

Luego de observar esto, el estudiante Alec Eduardo inició con presionar a los grupos vecinales de WhatsApp del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) para que se se estableciera algún orden para que los vecinos no salieran.

Sin embargo, la respuesta era "No es posible que se haga algo hasta que nos indiquen" de parte de los funcionarios del COPACI lo animó "comenzar una pequeña campaña propia" con su diseño y texto.

El pasado 7 de abril salió a la calle de su comunidad, Montes B, y con sus medidas preventivas, colocó sus panfletos en locales y postes de alumbrado público.

"La gente poco a poco comenzó a mostrar interés, tuve a un grupo de personas rodeando mi trabajo; cuando escucho que uno de ellos dice: 'tsss, ya valio verga', inmediatamente llegaron los oficiales encargados de salvaguardar la paz y seguridad en la localidad".

Los policías empezaron a interrogar al muchacho que sin mayor reparo contestó sus cuestionamientos, sin dejar de pegar sus panfletos.

A pesar de que el joven estudiante ofreció que los policías leyeran lo que había en el panfleto, fue detenido y otra vez cuestionado "¿quién te pagó?" "¿quién te manda?" "¿de dónde vienes?

Aunque Alec Eduardo comenta que no cometía ningún delito o difundía información" peligrosa para el ayuntamiento de Ecatepec " fue detenido como "vil delincuente".

Fue llevado a la Agencia del Ministerio Público de Las Américas donde el estudiante mantuvo su postura que sólo informaba una opinión personal sobre la emergencia por la presencia del covid-19 y que nadie obedecía en el "Quédate en Casa" .

Aunque no se le comprobó algún delito, se le despojó de sus hojas así como fue canalizado al juez calificador, donde los mantuvieron más de dos horas.

Pero jamás vio al juez calificador, solo un policía le pidió el número telefónico para que se le hablara a un familiar y su señor padre tuvo que acudir al juez calificador para pagar "una multa de casi cinco mil pesos".

Alec Eduardo Vega no quedó conforme ya que, asegura, nunca tuvo una audiencia con el juez calificador y jamás se le comprobó que haya cometido alguna falta administrativa.

"Simplemente se me imputó una multa basado en el artículo 134 de no sé qué chingados porque no me explicaron absolutamente nada, mientras yo argumentaba que solo estaba dando mi opinión y dando un mensaje a la comunidad, todo saliendo de mi bolsillo, sin ayuda de nadie y sin ninguna intención de afinidad a ningún partido político".

Además, observó que ni la policía del alcalde Fernando Vilchis Contreras cumplía con las medidas sanitarias para impedir el contagio al igual que la sociedad civil de Ecatepec.

Ahora el estudiante de Relaciones Exteriores sabe que en Ecatepec hacer valer su opinión sobre el covid-19 le costó "casi cinco mil pesos".

El universitario no desistió, aprovechó las redes sociales para seguir advirtiendo sobre las consecuencias de la pandemia a su estilo personal.

"Pasaron los días y vi un pequeño cambio, sin embargo, el grueso de la población no respetaba las normativas y no solo en mi localidad, si no distintos puntos de Ecatepec", reconoció.

Acudió con sus autoridades locales y también recurrió al alcalde Fernando Vilchis para presentarle algunas de sus propuestas, pero tampoco tuvo esa oportunidad.

"Tristemente ese mismo día se suscitaron los actos vandálicos en el hospital 'Las Américas' en Ecatepec y debo decir, me partió el corazón, pues por mucho o poco que los profesionales de la salud intentaran, salvar vidas en un sistema de salud mediocre y abandonado, es de verdaderos héroes, héroes que no solo tienen que lidiar con un patógeno totalmente nuevo, sino también contra la ignorancia y en gran medida la irresponsabilidad de todos aquellos que no han puesto de su parte y creen que las consecuencias son irreales".

Lo único que pudo hacer Alec Eduardo fue donar seis refuerzos de mascarillas a los médicos de Las Américas. Esa fue otra de sus contribuciones.

El estudiante universitario, expresó: "La realidad es que Ecatepec, siendo una zona altamente habitada está sufriendo un abandono tremendo, mientras que en los medios de comunicación se dice que las cosas están "bajo control" cuando la realidad es muy distinta. Y a menos de que se tomen medidas correctas, Ecatepec será una de las zonas más afectadas del Valle de México".

