Intentan reasignar presupuesto en Naucalpan; lo rechazan por falta de pago a trabajadores

NAUCALPAN.- Integrantes del cuerpo edilicio rechazaron en sesión de cabildo la reconducción de partidas presupuestales, debido a que no es clara su aplicación, ya que se les informa que con ellas se pagarán rubros específicos y no se hace, no son transparentes en sus aplicaciones.

"Como ocurrió en el caso de la reasignación para pago de los salarios de los trabajadores y de ahorro presupuestal, que tras su aprobación en sesiones anteriores los trabajadores siguen sin recibir su nómina regular, hay a quienes se les adeudan cinco o seis quincenas, dijo el síndico municipal Max Alexander.

En la sesión de cabildo realizada este miércoles, en el punto número cinco de la orden del día se propuso a los ediles la aprobación la reconducción de recursos públicos ya programados, lo que fue rechazado por ocho votos en contra, una abstención y siete en favor.

No obstante, la discusión de los ediles se centró en la falta de pago a los trabajadores del gobierno local, principalmente al personal de confianza, a quienes se les adeudan cinco y en algunos casos seis quincenas y media, "no me gustaría que este gobierno terminara como una administración deudora que no paga a sus trabajadores. Otros municipios como Tlalnepantla que también sufrieron recortes presupuestales, van al corriente con el pago de su nomina quincenal a los trabajadores y sólo aquí tenemos ese problema", dijo el síndico Max Alexander.

Regidor Anselmo García

Entrevistado por La Silla Rota al término de la sesión de cabildo el regidor Anselmo García dijo que unos mil 300 trabajadores de confianza siguen sin recibir sus salarios, "es una irresponsabilidad, ya que cada uno tiene familia, tienen gastos, pagan rentas, servicios, y lo que esperan es contar con sus recursos ya ganados, pero resulta que llevan ya hasta seis quincenas sin cobrar, es vergonzoso que el gobierno municipal les niegue un derecho laboral constitucional".

"Ya han despedido a unos 800 o 900 trabajadores, pero resulta que tampoco les pagaron sus quincenas ya devengadas, no los han liquidado conforme a derecho, pero tampoco vemos un ahorro que se nos prometió cuando en anteriores sesiones aprobamos una reasignación de recursos que se supone eran para pagar salarios", dijo el regidor.

Al respecto y entrevistado por este medio frente a la Tesorería Municipal, el líder sindical Tomás Palomares, consideró injusto el que no se pague a los empleados de confianza, y en lo que respecta a los más de 4 mil sindicalizados afiliados al SUTEyM, refirió que tienen garantizado su salario cada quincena y hasta el 31 de diciembre cuando concluye la administración actual.

Líder sindical Tomás Palomares, del SUTEyM

"Se me ha informado por escrito que el pago de las quincenas subsecuentes, aguinaldo y prestaciones ordinarias del mes de diciembre se encuentran debidamente garantizadas para los trabajadores sindicalizados", explicó el líder sindical.

La semana anterior 60 maestras de los jardines de niños y estancias infantiles del Sistema Municipal DIF presentaron igual número de demandas penales en contra de las autoridades municipales por negarles el pago de sus salarios quincenales, debido a que ya les adeudaban 3 consecutivas.





(SAB)