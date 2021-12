Insultos, bromas y emergencias “fake”, el 75% de llamadas al 911

Un ciudadano llama al 911 de Ciudad de México para pedir auxilio, denunciar delitos o accidentes, otros también reportan emergencias reales como violencia contra mujeres, incendios, casos de covid… pero el servicio de la línea es entorpecido por quienes “bromean” o no saben para qué fue creado.

La vida y seguridad de personas está en riesgo, mientras algunos hacen uso indebido de este número de manera deliberada o por desconocimiento, dice a La Silla Rota, Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5.

Reunión de elementos del C5 (Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

Las llamadas para insultar a los operadores, reportar falsos delitos, pedir comida, decir obscenidades, notificar supuestas amenazas de bomba y, particularmente, solicitar servicios que no son emergencias, representan 75% del total de las marcaciones que atienden operadores del 911.

El funcionario refiere que el mal uso del número 911 pone en peligro vidas, demora el tiempo de respuesta de casos reales, engrosa los filtros para descartar que los reportes sean falsos y distrae la atención de los encargados de atender a la ciudadanía.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

Todos los números desde los que se efectúan llamadas indebidas o no procedentes están identificados, se conoce su ubicación, titular de la línea y quedan registrados en una base de datos.

La ley impone penas que van desde multas, hasta arrestos o trabajo comunitario por el mal uso de la línea; sin embargo, García Ortegón señala que la administración de Claudia Sheinbaum prefiere la concientización y no la penalización de estas conductas.

“En una semana, por ejemplo, tuvimos en promedio 18 mil 788 llamadas al 911 de la Ciudad, una idea del problema es que sólo 4 mil 610 fueron clasificadas como procedentes, la cuarta parte de las llamadas que atendemos derivan en el despacho de una unidad".

“Ahora de las 14 mil 178 que se clasificaron como no procedentes, no todas son de broma, hay muchas llamadas que no son procedentes que no derivan en un despacho de otra unidad por otras razones. Por ejemplo, la gran mayoría son llamadas que no se completan, pueden haber sido broma o simplemente la persona que en ese momento estaba llamando al 911 colgó o por la razón que sea no pudo hacerse la recepción de la llamada”, puntualiza.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

García Ortegón indica que 4% son llamadas que entran del Estado de México, particularmente de gente que tiene su teléfono celular y está en zona limítrofe.

Otro problema son telefonemas de gente que reporta baches, falla de servicios públicos, falta de luminarias, agua, o preguntar dónde se tramitan licencias para conducir, giros comerciales, las cuales se canalizan a Locatel (2%) y centros de atención (2%).

El coordinador general del C5 destaca que entre 4% y 5% de las llamadas que se atienden diariamente están clasificadas como de “broma”, insultos o acoso a los operadores.

“El otro grupo que consideramos que no se completan o no son emergencias, puede ser también ´bromas’, pero no hay razones suficientes para clasificarlas como tal; entonces estamos utilizando cuatro veces más fuerza de tarea de la que necesitaríamos para atender las emergencias si solamente se utilizara el número para lo que está diseñado, que es atender estas situaciones, de seguridad pública, casos urgentes de salud y de protección civil”.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

LAS SANCIONES

El gobierno capitalino ha emprendido una campaña de información y concientización para evitar el uso indebido del 911.

“Cualquier llamada no procedente es potencialmente una posibilidad menos para atender una llamada real para un ciudadano que requiera alguno de los servicios de emergencia, siempre buscamos apelar a la concientización antes que promover el uso de mecanismos de sanción”, manifiesta el servidor público.

Cuando ocurren casos, como más de cinco llamadas de un solo número, en un solo día, sin que se haya enviado una sola unidad para atenderla, se contacta al usuario y si es falsa se amonesta al titular de la línea telefónica. Por el mal uso, las sanciones están en el artículo 28, fracción nueve, de la Ley de Cultura Cívica de Ciudad de México y 211 del Código Penal cuando deriva en un delito, lo que rara vez ocurre.

En la legislación cívica las sanciones están categorizadas: tipo B, la menor, representa de 11 a 40 unidades de medida de multa o arresto entre 13 y 24 horas; infracción tipo C, conlleva multa de 21 a 30 unidades de medida y arresto de 36 horas; tipo D, grave, arresto inconmutable de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo comunitario.

En caso de que el mal uso del número de emergencia derive en delitos, entra el código penal y ahí la Fiscalía General de Justicia determina el alcance de la sanción.

“Más grave es la gente que reporta incidentes que no existen porque sí generan una movilización por parte de personal del C5 y otras dependencias. Normalmente cuando ocurre una situación que está reportada en vía pública antes de realizar el despacho, si tenemos una cámara cerca, el personal verifica si está o no sucediendo lo que se denuncia, pero hay situaciones que no se pueden confirmar porque no hay una cámara cercana, lo que genera muchos problemas”, manifiesta el funcionario.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

¿QUÉ REPORTAR AL 911?

Cualquier tipo de delito que ocurra intramuros, en la vía pública o en transporte público, de alto y bajo impacto, violento o no.

Emergencias medidas de todo tipo, intramuros, es decir enfermos, una persona que se sintió mal al interior de su domicilio, o cualquiera de las dos en vía pública; faltas cívicas, por ejemplo, personas que beben alcohol, realizan necesidades fisiológicas o pelean en la calle; vehículos abandonados en vía pública; afectaciones urbanas, como grafitis o acumulación de basura.

Reportes de infraestructura propia del C5, principalmente postes en mal estado o vandalizados.

La @SSC_CDMX trabaja todos los días atendiendo los reportes que realizan las y los ciudadanos mediante #911CDMX, #BotónDeAuxilio, redes sociales o por consignas de videomonitoreo??????????????



??https://t.co/yIisnAh3VY



Te presentamos la primera parte del #TopTenC5 #LoMasVisto2021 pic.twitter.com/uCETufEURx — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 23, 2021

TIEMPOS DE ATENCIÓN

Para delitos de alto impacto, el tiempo promedio de respuesta es de 4 minutos; emergencias médicas, es decir el despacho de ambulancias, es de 28 o 29 minutos.

La atención de casos de covid-19 en domicilio y vía pública está por encima de 50 minutos, porque se necesita personal médico y ambulancias especiales; en bomberos el tiempo de atención está por debajo de 7 minutos.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

na