Insuficientes, los 50 mdp que darán a Iztapalapa: Brugada

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 07/10/2018 08:40 p.m.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, consideró "insuficientes" los 50 millones de pesos que recibirá del gobierno capitalino como "apoyo" para gastos iniciales, y recriminó que a todas las demarcaciones se les haga la misma oferta cuando las condiciones, en casos como el suyo, son muy adversas.

En entrevista con La Silla Rota recordó que en Iztapalapa hay profundos rezagos y problemas enquistados como el de la inseguridad y el desabasto constante de agua, por lo que los recursos que prometió el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, no le serán suficientes.

Estos dos primeros meses no hay recursos, 50 millones de pesos no se puede dar por igual a alcaldías. No es lo mismo, no quiero decir nombres, pero una territorial mía es del tamaño de una alcaldía pequeña y hay que ver los temas de baches y luminarias fundidas y otros temas, así como las fugas de agua", señaló.

Añadió que se debe reconsiderar la fórmula para la asignación de recursos "Es un tema difícil, se lo planteé al jefe de gobierno, que viera una fórmula de distribución, que obviamente el mínimo sea 50 millones pero debe haber más para las alcaldías y dijo que lo iba a revisar y espero y confío que pueda", expresó.

Previó que los próximos tres meses serán difíciles. "Estos tres meses además que vamos a convivir con un gobierno que ya se va, vamos a enfrentarnos a la falta de recursos y a una serie de situaciones administrativas que tendremos que estar atendiendo".

En cuánto a la suspensión del suministro de agua, que afectará a 13 demarcaciones entre el 31 de octubre al 4 de noviembre, Clara Brugada lo atribuyó a una estrategia del gobierno capitalino para dificultar el inicio de gestión de los nuevos alcaldes.

Nos enteramos que vamos a estar una semana sin agua las demarcaciones, una será Iztapalapa, sabemos que será para hacer limpieza de redes. Sin embargo quitarnos una semana el agua y recibirnos de esta manera, llegando y al mes quitarle a la población el agua es lamentable, pudieron hacerlo antes. Pareciera que se hizo justamente a la entrada de alcaldes", dijo la alcaldesa emanada de Morena.

Iztapalapa es una demarcación que año con año sufre por la falta de agua pues recibe un menor suministro. De acuerdo con un diagnóstico puesto sobre el escritorio de la alcaldesa, hay registradas 700 fugas. Por ello Brugada le pidió al jefe de gobierno de la Ciudad de México y al director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que doten de agua a los habitantes que gobierna.

Otro de los temas que azota a la población de Iztapalapa es la inseguridad, primordialmente el robo en todas sus expresiones: a transeúnte, a casa habitación, de vehículo, a transporte público, por lo que el miércoles 10 de octubre se lo planteará al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raymundo Collins, en una reunión que ambos sostendrán para tener mayor presencia de policías en zonas donde urge hacerlo por la cantidad de delitos.

También criticó que las alcaldías aún no tengan facultades en materia de seguridad, aunque sí las requieren, y ejemplificó con una movilización ciudadana el 5 de octubre para protestar contra asaltos en la ruta 14 de microbuses.

"Todavía no se logra que las alcaldías tengamos nuestra fuerza policiaca, entonces nos toca el programa de prevención, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras que la gente se moviliza porque ya no aguanta los asaltos. Consideramos que debe haber refuerzo de policías en Iztapalapa. La cantidad de policías que tiene Iztapalapa es mínima tomando en cuenta la situación tan grave", declaró.

Lo primero que se tiene que hacer es justicia en Iztapalapa. Así como con el agua, que nos toque más agua en la ciudad, hay 60 mil policías en la CDMX y Iztapalapa debe tener una cantidad mayor. Cuauhtémoc tiene mucho más policías que Iztapalapa y con una cuarta parte de población", agregó.

Prometió que con recursos de la alcaldía buscarán adquirir una patrulla por colonia, a través de la SSP.

"Lo que queremos es que esas patrullas no salgan de la colonia. Va a haber una evaluación mensual de la policía por barrio y colonia donde la gente nos diga si los ha visto o no. Vamos a implementar un modelo de prevención, empezando por un monitoreo de qué pasa en Iztapalapa, si nos basamos en los datos que nos dan de cuántos delitos se denuncian estamos mal, porque hay una subdenuncia".

La exjefa delegacional de Iztapalapa, que el 1 de octubre regresó para reiniciar otro mandato, ahora como alcaldesa, también reconoció que los meses que restan de este año serán complicados, debido a la escasez de recursos con que encontró la administración.

SUS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO

A lo largo de la entrevista, Brugada destacó la importancia de los primeros 100 días de su gobierno, y delineó cuáles serán sus primeras acciones.

Una de ellas es trabajar en el rescate de por lo menos 150 espacios públicos. Otro tema es hacer un comité de reconstrucción y un censo de damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017, para ayudar con el pago de renta a los que viven en zona de riesgo.

También harán una campaña para que la ciudadanía pueda participar en decisiones de gobierno.

"En estos meses vamos a hacer visitas a todas las colonias de Iztapalapa para hacer un diagnóstico participativo y la toma de decisiones y hacer agendas locales. Es una forma distinta de gobernar, convocar a la ciudadanía y empezar un proceso con ellos de qué es lo más importante que necesitan por colonia y el plan de trabajo de Iztapalapa, será el plan de trabajo de la ciudadanía".

Además en cultura comenzará la organización y realización de festivales de fuego nuevo y Día de muertos, y de cultura comunitaria, así como ofrecer cultura y deporte a jóvenes para prevención social.

Vamos a impulsar eventos culturales de manera muy fuerte en este trimestre, eventos culturales por comunidad, vamos a sacar una convocatoria para construir la red de 100 orquestas comunitarias que van a funcionar a lo largo de próximo año y también una convocatoria a grupos culturales para apoyarlos", concluyó.

fmma

