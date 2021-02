Instruye PRD expulsar a Toledo por corrupción en Coyoacán

Iniciará el proceso de expulsión del diputado Mauricio Toledo debido a las acusaciones de corrupción en su contra, así lo informó la dirección general del Partido de la Revolucionario Democrática (PRD).

La decisión de la dirección del PRD fue unánime, por lo cual se instruyó al Órgano de Justicia Intrapartidaria para iniciar el proceso.

El partido declaró que el diputado federal no había cumplido con sus cuotas partidarias y que no permitirían el cobro de diezmos a los trabajadores, también expresaron que no dejarían que Toledo se aproveche de pertenecer al instituto político.

Por las acusaciones, la Procuraduría capitalina inició una investigación por los actos de corrupción que Toledo realizaba en la alcaldía Coyoacán.

Por su parte, el diputado declaró que considera renunciar al partido político junto con otros seis diputados que votaron por la guardia nacional.

