Instalación de cuartel de GN pone en jaque a vecinos de Metepec

Pese a que vecinos de Metepec se dicen a favor de mejorar la seguridad en el municipio, por segundo año consecutivo muchos se oponen a que cerca de sus domicilios sea construido el cuartel de la Guardia Nacional para dar servicio a la región, con el argumento de que no quieren que sus familias vean todos los días a elementos federales armados.

Al encontrar a una vecina de Residencial La Virgen, sostuvo que en general, "el fraccionamiento está en contra de que pongan aquí la Guardia Nacional, ya sabemos cómo se maneja esa gente".

Otro elemento del que están en contra es que hagan traslados de personas detenidas, lo que les daría una percepción de inseguridad y en el menor de los casos, el que la zona será afectada con un mayor trafico vehicular.

Este reclamo de mayor seguridad para el municipio artesanal, pero al mismo tiempo de negativa hacia el cuartel, se vio desde el año pasado en la popular colonia La Pila y ahora en suburbios habitacionales como Vitrales, Los Álamos y Residencial La Virgen, ubicados en los alrededores del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense.

En este último punto, a un costado de la televisora estatal y sobre un amplio terreno propiedad del gobierno del estado, ya se construyen las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional, por lo que es prácticamente inevitable que el proyecto ya no se desarrolle, pues ya hay decenas de trabajadores y maquinaria pesada abriendo cepas para ir edificando las instalaciones castrenses.

Pasando la calle de la avenida Estado de México, se ubica el fraccionamiento Vitrales, donde a la entrada hay al menos tres mantas colgadas con la leyenda: "Si a la seguridad, no a la instalación de la Guardia Nacional en esta zona" y metros más adelante está el fraccionamiento Los Álamos, donde los vecinos pusieron mantas similares, mientras que, al llegar a Residencial La Virgen, del arco cuelga una manta con la misma leyenda.

Al platicar con la señorita Denaly Barrera, afirmó estar de acuerdo con que la Guardia Nacional "esté en esta área porque siempre significa protección, pero no sé que vaya a significar en cuestión de tráfico, si vayan a venir camiones, si se vaya a incrementar el tráfico, porque esta es una zona residencial, el terreno donde están construyendo es bastante grande, entonces creo que no habría problema, pero mi única preocupación sería el tráfico".

Mientras que para la señora Martha Esquivel, la presencia de elementos de la Guardia Nacional daría seguridad, sin embargo "no conozco bien los planes, no sé si van a traer aquí a personas detenidas, eso sí no estaría padre, pero si son oficinas pues no le veo el problema, el terreno es muy grande, entonces creo que todos podemos convivir, pero el hecho de que estén aquí (los elementos federales), su presencia frena un poco al crimen".

En este sentido, el ayuntamiento de Metepec se pronunció de forma breve, al citar que las mantas de manifestación son en contra del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, sin embargo, en ninguna se cita al ejecutivo estatal.

Es de recordar que en el mes de octubre del año pasado, la presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, anunció que había dado en comodato a la 22 zona militar, el 10 por ciento de la superficie del parque La Pila, lo que desencadenó protestas multitudinarias por parte de los vecinos de las colonias Andrés Molina Enríquez, La Pila y La Pileta.

Estas protestas en contra del cuartel llevaron a momentos de tensión y enfrentamientos entre colonos y autoridades locales que intentaron desalojar del parque La Pilita a decenas de vecinos que se quedaron días enteros en resguardo del área recreativa.

Ya fue en los primeros meses de este año, en que el ayuntamiento metepequense desistió del comodato ante la 22 zona militar y ahora el cuartel de la Guardia Nacional se construye en un predio propiedad del gobierno del Estado de México.

