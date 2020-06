Inmobiliaria anuncia departamentos sin terminar trámites

"Si al final no hay algún acuerdo, pues tiene que repetirse hasta que pueda haber un acuerdo y si no, pues tiene que repetirse hasta que pueda haber un acuerdo y si no, pues ya se revisaría completamente de fondo el proyecto. Entonces en este caso, decir a los vecinos que no vamos a hacer nada que esté en contra de ellos y que tiene que haber un proceso de diálogo, de consulta y la Secretaría de Medio Ambiente es quien lleva la coordinación y la regulación de toda la consulta vecinal".