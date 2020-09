Iniciarán denuncias contra UAEM por obstaculizar trabajo de contralor

TOLUCA.- Ante la negativa del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera Baca, de que el nuevo contralor inicie con sus actividades al frente del Órgano Interno de Control, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la 60 Legislatura del Estado de México, Anuar Azar Figueroa, anunció que los legisladores blanquiazules iniciarán las denuncias legales correspondientes para que se respete la decisión del Poder Legislativo, pues consideró que no se puede anteponer el interés personal por encima del superior de toda una institución educativa o, de lo contrario, se caería en desacato.

En conferencia de prensa, Azar Figueroa lamentó la falta de sensibilidad del rector de la Autónoma mexiquense, pues aseguró que éste está tratando de anteponer una "violenta autonomía" por encima de la legitimidad que tuvo el nombramiento del nuevo contralor, el cual, por primera vez en la historia de la Universidad, no corrió a cargo de la propia Rectoría, sino del Poder Legislativo, con el fin de dar transparencia al ejercicio de los recursos públicos que anualmente se le asignan.

"El nombramiento no tiene lugar a cuestionamientos, pues incluso fue respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está legitimado y respaldado por todas las fuerzas política de la Cámara de Diputados del Estado de México y es uno de los temas prioritarios. Es lamentable que el rector quiera hacer de la designación del contralor un tema personal cuando existe un marco jurídico que respalda el nombramiento", aseveró.

ACUSA CONTRALOR IMPEDIMENTO EN SUS FUNCIONES

Y es que el pasado 10 de septiembre, la 60 Legislatura del Estado de México aprobó, por unanimidad, el nombramiento de Victorino Barrios Dávalos como nuevo titular del Órgano Interno de Control de la UAEM, por un periodo de cuatro años y quien resultó electo de una terna de 34 aspirantes que pudieron inscribirse mediante una convocatoria abierta y en la cual solo pudieron avanzar tres, entre los que fue ganador el también ex contralor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Durante su nombramiento, diputados de distintos partidos señalaron que el hecho de que la designación corriera a cargo de la 60 Legislatura mexiquense por primera vez, significa un rescate de este Poder a poder nombrar a los titulares de los órganos de control de los organismos autónomos de esta entidad, a fin de dar transparencia al manejo de los recursos de éstos y para evitar nuevas "Estafas Maestras", como en la que se vio involucrada la Autónoma mexiquense.

Sin embargo, solo ocho días después, Victorino Barrios acusó que la Rectoría de la UAEM no le había permitido asumir el cargo, pues no se le ha asignado una oficina en la institución e, incluso, en una reunión previa con Alfredo Barrera Baca, éste le informó que, hasta en tanto, no se resolviera un amparo que se presentó hace dos semanas en contra de la convocatoria y la designación por parte del Poder Legislativo, no podría iniciar sus actividades.

De acuerdo con el contralor, el amparo fue justificado como una violación a la autonomía universitaria, aunque, por este hecho, se pronunció la SCJN, en agosto de 2019, quien ya había negado otro amparo a esta institución educativa por este mismo motivo, al considerar que no atenta contra la vida de la UAEM y que corresponde a una atribución del Legislativo, como parte de las reformas que se llevaron a cabo en el Sistema Estatal Anticorrupción y en donde se establece la misma.

RECTOR NIEGA DESACATO

Por su parte, el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, negó que la institución esté infringiendo alguna normatividad y, por el contrario, dijo que se está apegando a la actual, en la que no se menciona esta designación externa; no obstante, se dijo abierto y dispuesto para colaborar con el nuevo titular de su Órgano interno de Control.

Sin embargo, atribuyó la negativa mostrada para el cumplimiento de la designación de Victorino Barrios a un vacío en la Ley de la UAEM, cuya discusión está detenida en la Cámara de Diputados local, al mencionar que no existe claridad en las funciones y atribuciones que éste tendrá.

"Independientemente del resultado del amparo interpuesto por la institución educativa hace dos semanas, ante el Poder Judicial de la Federación, se tiene que avanzar en la reforma a la Ley de la UAEM, ya que no hay claridad sobre lo que esta nueva figura va a hacer. No existe un documento que dé claridad a la naturaleza, funciones y atribuciones del Órgano Interno de Control y lo más que tenemos, son las reformas al Artículo 61 y 130 de la Constitución estatal, por lo que hay que desarrollar la normatividad que dé claridad a su naturaleza, objetividad a sus funciones, atribuciones y alcances", apuntó Barrera Baca.

Además, consideró necesario reformar los Artículos 39 y 43 de la ley universitaria, a efecto de definir la naturaleza que tendrá este órgano interno, a pesar de que ya existía y solo cambió el ente que designa a su titular, al tiempo en que consideró también hacer adecuaciones al Estatuto Universitario y al Reglamento Universitario, con la intención de que no existan vacíos legales en la operación.

"Éste es un trabajo que se podría desarrollar muy rápido y de manera conjunta. Ya nos acercamos con la Legislatura para realizar las reformas pertinentes y al doctor Victorino Barrios le ofrecimos todo nuestro apoyo, respaldo y participación para trabajar en lo inmediato en dicha reforma. Para que esto camine, hay que reformar dos artículos, el 39 y el 43, que permitirían definir la naturaleza del nuevo órgano de control interno y sus atribuciones; posteriormente, la institución cumpliría con su responsabilidad de reformar el Estatuto", agregó.

LEGISLACIÓN ACTUAL ES SUFICIENTE: PAN

Sin embargo, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Anuar Azar, señaló que no se requiere de un nuevo documento para que Victorino Barrios cumpla con sus tareas, pues afirmó que el marco jurídico vigente lo contempla y, con las reformas al Sistema Estatal Anticorrupción, se cumple con la facultad.

"De manera muy respetuosa, le hacemos la invitación al rector para que reconsidere la posición que ha manifestado respecto al contralor universitario y que asuma la decisión legislativa, por el bien de la Universidad, pues lejos de polemizar y distraer, la UAEM debe dedicarse a impartir cátedra y a formar buenos mexiquenses", sostuvo.

