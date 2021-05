Inicia vacunación de embarazadas en CDMX; apelan a "buena fe" para el registro

Este 12 de mayo inició la vacunación contra la covid-19 de mujeres embarazadas en la alcaldía Cuauhtémoc. Se abrieron dos sedes: la biblioteca Vasconcelos y la primaria Benito Juárez.

Hasta ahí llegaron a recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer mujeres embarazadas, algunas a quienes se les veían notoriamente sus semanas de embarazo, otras cuyo estado no era notorio.

Aunque no es necesario comprobar el embarazo, la Secretaria de Salud capitalina apeló a la buena fe de las mujeres, y advirtió que, en caso de ser necesario, reforzará los candados para comprobar que estén encinta, luego de que en redes sociales se avisó que en la página de mivacuna.salud.gob.mx se podían registrar mujeres, aún sin estar embarazadas.

ES GRATO

La Silla Rota visitó la biblioteca Vasconcelos, donde también se aplica la inyección para personas de 50 a 59 años, quienes al mediodía hacían afuera una fila de más de 50 personas para ingresar. En el caso de las embarazadas, no había fila y eran recibidas en otro lugar, con una decena de sillas, para ser registradas y pasar al área de vacunación. Cada 20 minutos eran pasadas de 10 en 10 a una mesa donde eran vacunadas.

Después pasaban a un área de espera para reposar y en caso de tener una molestia o reacción, ser atendidas. El proceso completo duraba una hora, dijo a La Silla Rota Guirette Méndez, de 24 años y vacunada poco antes de la 1pm.

-¿Qué se siente recibir esta vacuna?

-Pues es grato que trabajen para la ciudadanía, para nosotras que somos vulnerables. Es algo importante que nos estén protegiendo y cuidando de nuestra salud", agregó la joven, quien lleva 31 meses de embarazo.

Cuestionada sobre si ha tenido familiares enfermos, respondió que no, pero pidió mantener levantada la guardia contra la covid-19.

"Gracias a Dios, nadie de la familia ni cercano se ha enfermado, pero hay que cuidarnos de todos modos".

SIN REACCIÓN

Reconoció que estaba sorprendida porque no esperaba recibir tan rápido la vacuna, por su edad, ya que había visto que los adultos mayores eran la prioridad.

Respecto a si tuvo alguna reacción luego de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, expresó que el piquete le dolió. Solo eso.

"No he tenido ninguna reacción y espero que no suceda nada malo en salud".

Adelantó que regresará cuando les toque la segunda dosis a las personas de 50 a 59 años en la alcaldía.

ALGUNAS SE REGISTRAN... SIN ESTAR EMBARAZADAS

Mientras la vacuna se desarrollaba, en redes sociales comenzó a circular un mensaje que decía que el portal de vacunación para mujeres de 18 a 50 años, y enlazaba a la página de la vacuna.

Hubo personas que se registraron, sin estar embarazadas y siendo menores de 50 años.

"Usted ha sido registrado exitosamente", les avisaban y le pedían esperar una llamada, aunque más abajo decía "Este aviso NO es una cita para la vacunación, en breve la contactaremos".

Pero otras recibieron un mensaje que decía que la convocatoria para menores de 50 años está abierta solo para embarazadas.

"Actualmente la convocatoria para menores de 50 años está abierta sólo para embarazadas. Si usted no está embarazada será llamada a su Centro de Vacunación en el momento en que se libere la convocatoria correspondiente a su grupo de edad".

La Silla Rota buscó la postura de la Secretaría de Salud capitalina sobre el tema. La respuesta fue que debido a que el registro en la página está a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública, su director, Eduardo Clark ya había declarado al medio de comunicación Telediario, que apelan a la buena fe de las mujeres que acudan a vacunarse, aunque advirtió que de ser necesario, afinarán los candados para comprobar que las mujeres están embarazadas, "pero sólo si es necesario".