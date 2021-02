Ingrid, a un año de su feminicidio y sin justicia

Este nueve de febrero se cumple un año del feminicidio de Ingrid Escamilla, la joven de 25 años que fue desollada por su pareja sentimental en un apartamento de la Gustavo A. Madero, crimen que causó indignación nacional y mucho más luego de que las fotografías de los hechos fueran difundidas en redes sociales y medios de comunicación.

Y a cumplirse el aniversario, a pesar de que el responsable fue detenido, la muerte de Ingrid sigue sin obtener justicia. El feminicidio de Ingrid que detonó una serie de enérgicas protestas de grupos feministas que desencadenaron en violencia en varias ocasiones durante el año pasado.

Aquel día, alrededor de las seis de la mañana, operadores del número de emergencia 911 recibieron una llamada en la que una mujer alertaba que un crimen había ocurrido en el apartamento 515 del edificio 258 de la calle Tamagno, colonia Vallejo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron el reporte y al tocar la puerta de dicho apartamento, Erick Francisco "R" les abrió bañado en sangre.

Al inspeccionar el inmueble, los agentes hallaron el cuerpo de Ingrid en el baño. El hombre confesó a los policías que él había matado a su pareja bajo el argumento que ella lo atacó primero y por eso tenía una herida en la cabeza.

"Empezamos a discutir y seguimos discutiendo, nos empezamos a forcejear, después me dijo que me quería matar y le dije 'mátame'. Y estábamos ahí en la cocina y le digo 'pues de una vez' y saqué un cuchillo, y me lo enterró, y me pegó dos veces", declaró Erick a uno de los agentes, quien grabó en vídeo la confesión.

El hombre, quien afirmó ser ingeniero civil y tener dos hijos, uno de 14 años -el cual vive con autismo y estuvo en el apartamento al momento del feminicidio- dio detalles gráficos de cómo cometió el crimen.

De igual forma señaló que no quería que nadie se diera cuenta de su crimen y aseguró que la asesinó con el mismo cuchillo con el que supuestamente ella lo agredió primero.

¿QUÉ PASÓ CON LOS INVOLUCRADOS EN EL CASO?

Erick fue trasladado al Reclusorio Norte, donde fue presentado ante un juez de Control por el delito de feminicidio. El impartidor de justicia le impuso como medidas cautelares la prisión preventiva y un tratamiento en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI).

Mientras que el hombre comparecía ante el juez, las imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla eran difundidas en redes sociales y algunas incluso fueron públicas por medios impresos, lo que causó indignación entre la población y colectivos feministas.

A la par, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) anunciaba que se había abierto una investigación en contra de seis elementos, entre policías y peritos, para determinar quién había filtrado las imágenes y el vídeo en el que Erick confesaba su delito.

Integrantes de los grupos feministas y parte de la sociedad civil exigían una disculpa pública por parte de los medios de comunicación que habían utilizado las fotografías.

La indignación hizo que las inconformes se manifestaran y dañaran los edificios de los medios de comunicación en los que protestaron, así como la estructura de Palacio Nacional.

Ante esta manifestación de disgusto por parte de la población y a poco más de una semana del feminicidio de Ingrid, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, presentó una iniciativa al Congreso local con la que se busca castigar a servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación.

A pesar del revuelo que hubo en torno a este caso, fue hasta el 12 de diciembre pasado que la FGJ detuvo y entregó a un juez de Control al elemento policíaco señalado de haber difundió las imágenes del feminicidio. Se trata del agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Benjamín Rubén "N", uno de los primeros en llegar a la escena del crimen.

Dicho uniformado ingresó al departamento donde estaba el cuerpo de la víctima. De acuerdo con la indagatoria, el efectivo también fue quien grabó la declaración de Erick.

Por ello, el Ministerio Público le imputó ante un juez el delito de ejercicio ilegal del servicio público, por difundir material fotográfico de un ilícito en el que actuó como elemento de resguardo.

En la audiencia de control, el juzgador calificó como legal la detención del agente; sin embargo, al no ser un delito grave del que se le acusa, el ex servidor público lleva su proceso en libertad.

El juzgador impuso al policía medidas cautelares, entre ellas la suspensión provisional del cargo, acudir a firmar periódicamente, la prohibición de acercarse a las víctimas indirectas y restricción de salir de la Ciudad de México.

Además, el juez de control fijó tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, mismo que da por finalizado el próximo 12 de marzo.

Durante 2020 en la Ciudad de México se registraron 64 feminicidios de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). En su segundo informe, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que la violación era uno de los delitos de alto impacto no habían logrado disminuir en la ciudad y dijo que el programa de abogadas defensoras de las mujeres había atendido a 74 mil 753 casos y levantado 13 mil 151 carpetas y apoyado 469 medidas de protección.









(Sharira Abundez)