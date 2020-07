INE "pone freno" a promociones políticas en Edomex durante pandemia

En plena emergencia por la presencia del covid-19 en México, funcionarios públicos, diputados federales y locales, aprovecharon la pandemia, para hacer proselitismo personalizado al entregar despensas y cubrebocas con sus nombres y colores partidistas, lo que fue investigado por Instituto Nacional Electoral (INE), emitiendo medidas cautelares para algunos de ellos con tal de que esas promociones no influya en las elecciones del 2021.

Uno de los casos investigados por el INE fue el del alcalde de Tejupilco, Manuel Anthony Domínguez Vargas, que a nombre de Horacio Duarte Olivares, actual director de Aduanas, entregó despensas a vecinos de ese municipio, durante la emergencia sanitaria.

Horacio Duarte Olivares, ex diputado federal que se hizo cargo del tema de del desafuero contra López Obrador en el ?2004-2005, está en la lista de posibles candidatos de Morena al gobierno del Edomex, entre los que también figuran los nombres Yeidkol Polevsnky, secretaria general de Morena nacional, Delfina Gomez Álvarez, superdelegada federal en Edomex y el senador Higinio Martínez Miranda, entre otros.

LA QUEJA POR LA PROMOCIÓN A FAVOR DE HORACIO DUARTE OLIVARES

Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante del PAN en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó el 14 de mayo una queja contra el alcalde de Tejupilco y contra Horacio Duarte Olivares para exigir "procedimiento sancionador ordinario" y la queja se canalizó al INE.

Al INE llegaron otras denuncias contra funcionario públicos y diputados locales y federales de Morena, por cometer supuestos actos de "promoción personalizada" durante la emergencia sanitaria, aunque algunas fueron iniciadas de oficio por ese instituto electoral.

LOS INVESTIGADOS POR EL INE EN EDOMEX

Entre ellos, el secretario del ayuntamiento de Toluca, Ricardo Moreno Bastida; Karla Yuritzi Almazán Burgos y Alejandro Viedman Velázquez, diputados federales por el distrito de Texcoco, así como los legisladores locales, Nancy Nápoles Pacheco, Dionicio Jorge García Sánchez y Tanech Sánchez Ángeles, de los distritos de Tenancingo, Cuautitlán Izcalli y de Tlalnepantla, respectivamente, todos ellos del partido Morena.

Fotos de promoción del secretario del ayuntamiento de Toluca, Ricardo Moreno Bastida

De acuerdo al INE la Comisión de Quejas y Denuncias, resolvió imponer medidas cautelares a 63 servidores públicos de 15 estados de la República Mexicana por probable promoción personalizada por la entrega de bienes y productos a la ciudadanía durante la contingencia sanitaria.

Informó que durante los meses de abril, mayo y junio, se documentó con publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de servidores públicos, promoviendo su participación en la entrega de bienes.

Por ello, determinó iniciar de oficio Procedimientos Especiales Sancionadores, debido a que tienen que ver con el posible uso de recursos públicos y promoción personalizada "lo que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales federal y locales".

TAMBIÉN HAY SEÑALAMIENTOS PARA SENADORES Y DIPUTADOS DE OTRAS ENTIDADES

Los consejeros del INE, Claudia Zavala, Adriana Favela y Jaime Rivera, votaron para que 22 servidores públicos se abstengan de promoverse, entre ellos están el alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, los diputados federales Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, de Puebla, José Luis Elorza Flores, Miguel Prados de los Santos, de Chiapas; María Esther Mejía Cruz, de Chihuahua.

También en la lista se encuentran los senadores Sylvana Beltrones Sánchez, de Sonora y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas.

Según el INE, se investigaron a servidores públicos de todos los partidos políticos de Campeche, Chiapas, ciudad de México, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

DUDAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DEL INE

El diputado federal por Morena en Texcoco, Alejandro Viedman Velázquez, explicó que el INE, el pasado martes sesionó mediante la Comisión de Quejas y Denuncias, ya que había abierto procedimientos de oficio, es decir, no había una queja contra algunos legisladores y servidores públicos, pero se les inicio una investigación.

"El INE se puso a investigar a algunos servidores públicos por la presunta entrega de la propaganda personalizada", expresó.

Alejandro Viedman reconoció que en su caso, la embajada de Taiwan en México hizo una donación de despensas y él las distribuyó con la gente necesitada en Texcoco durante la emergencia sanitaria, pero esas despensas llevaban la frase "ayudaTaiwan" y en ningún momento tenía el nombre del legislador.

"Para el INE pues estos actos son lamentablemente propaganda personalizada aunque no lleve ni mi nombre, ni me logo ni haga ningún llamado al voto". explicó.

Dijo que en estos casos hubo a quién si les dictaron una medida cautelar, es decir que bajen sus publicaciones y a todos los que están siendo investigados por el INE no deben de subir este tipo de información a sus redes.

El legislador federal estableció que se tienen muchas dudas, sobre cómo el INE determinó abrir procedimientos oficiosos contra ciertos servidores públicos y legisladores "habemos 628 legisladores y a no menos de 30 se están investigando".

Explicó que hay funcionarios de administraciones municipales y gobernadores que también estuvieron entregando apoyos de la misma forma que a funcionarios de la administración municipal y también a gobernadores entregando despensas y apoyos.

"Entiendo que el INE quiere garantizar un piso parejo y que se respete la constitución, y el 134 que prohíbe la propaganda personalizada, pero no me parece que el INE este siendo imparcial en los recursos oficiosos, me parece que hay una carga más para investigar a servidores públicos de Morena que de otros partidos".

2021, AÑO ELECTORAL

Justo en un año, se realizarán elecciones intermedias para renovar a los 125 alcaldes, síndicos , regidores, así como a diputados federales y locales. Y será hasta el 2023 que se realice elecciones para un nuevo gobernador.

cmo