Indiscutible el regreso a aulas en Toluca; padres de familia buscan amparo

Pese a que se había acordado en distintas escuelas públicas del Valle de Toluca mantener la modalidad a distancia, al menos al inicio del ciclo escolar 2021-2022, este viernes autoridades educativas de distintos planteles dieron a conocer que el retorno a las aulas de manera presencial será el único modelo que se podrá aplicar debido a que la instrucción proviene del Gobierno Federal.

"En la escuela de mis hijos ya habíamos acordado que sería virtual el regreso a clases, eso nos tenía tranquilos, incluso no se nos dio lista de útiles, sin embargo, hoy nos salieron con que siempre no, que hay instrucciones de que los maestros deben regresar a las aulas y que si no queríamos mandar a nuestros niños era nuestra opción, pero que entonces teníamos que hacernos responsables de sus estudios con el Aprende en Casa que la verdad, nunca nos funcionó", comentó Aline, madre de tres pequeños que cursan la primaria.

La decisión de mantener el formato escalonado con trabajo para los tres días en que los alumnos no estarán en la escuela, ha causado incertidumbre entre los padres de familia debido a la tercera ola de contagios que se enfrenta en especial en la zona centro del país.

"Nos están diciendo que los maestros tienen que estar en las aulas, eso no es justo, la mayoría de los padres de familia estamos en contra del regreso a las escuelas por una simple razón, no hay vacuna contra la covid-19 para los niños, no es posibles que se nos estén cortando las opciones por dos días a la semana que se ponga a nuestros hijos, es una irresponsabilidad".

Cambio de planes de último momento, siempre sí será presencial en Toluca /Fotografía: Fernanda García

MUCHOS MAESTROS TAMPOCO QUIEREN VOLVER

Aunque el secretario de Educación, Gerardo Monroy, reiteró este viernes que la presencia de docentes y estudiantes será opcional y se respetará a quienes decidan mantenerse en resguardo por la pandemia, maestros entrevistados por La Silla Rota destacaron que no tienen opción.

"Se nos había dado la oportunidad de organizarnos con nuestros papis y mamis, ahora nos dicen que sí o sí se abren las escuelas y que nosotros tenemos que estar aquí porque así se publicó en el Diario Oficial de la Federación, no es una cuestión de las autoridades estatales sino que nos dicen que viene desde el Gobierno Federal".

Docentes denuncian incongruencia en órdenes de trabajo / Fotografía: Fernanda García

Señalaron que en algunos grupos, los padres de familia incluso han optado por comenzar a buscar mecanismos legales de protección como la posibilidad de buscar un amparo ante el regreso a clases, pues sólo lo ven viable cuando el semáforo epidemiológico regrese a verde.

AGILIZAN ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO

Con la finalidad de entregar los libros de texto gratuitos para la educación básica antes de que comience el ciclo 2021-2022, este viernes escuelas del Valle de Toluca comenzaron a agilizar la entrega. A nivel estatal son 4.8 millones de menores los que comenzarán el año escolar.

Para evitar riesgos sanitarios, se citó a los papás en horarios escalonados de acuerdo con el grupo de sus hijos además de que se les pidió llevar careta, cubrebocas y su propio bolígrafo.

La logística de entrega corresponderá a cada plantel educativo, por lo que los padres de familia deberán estar atentos a las instrucciones de las autoridades escolares.

En horarios escalonados, entregan paquete de libros de texto para el regreso / Fotografía: Especial

OPERATIVO DE REGRESO A CLASES, LISTO

A un año y medio de aulas de primarias y secundarias vacías, el regreso significará un reto vial por lo que la Subsecretaría de la Policía Estatal y la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, mediante sus ocho coordinaciones, desplegarán a mil 134 elementos, que estarán apoyados por 503 unidades motoras; los oficiales serán distribuidos estratégicamente alrededor de las instituciones públicas y privadas, que se encuentran en territorio mexiquense.

También se dio a conocer que la Unidad de Servicios Médicos y Apoyo a la Población de la SS, distribuirá en las áreas de mayor afluencia escolar, las ambulancias disponibles, manteniendo contacto permanente con la Unidad de Servicios Aéreos para una reacción inmediata ante cualquier contingencia.

