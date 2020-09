Indagan por trata a funcionarios con Gutiérrez de la Torre

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos informó sobre la investigación a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y otros funcionarios relacionados con crímenes de trata en la Ciudad de México.

De acuerdo a la fiscal, la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) inició un expediente de investigación en contra de diversas personas servidoras públicas que intervinieron en la averiguación previa integrada en su momento en contra de Gutiérrez de la Torre.

Esto debido a que la investigación anterior fue "deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia en la que se llevaron a cabo diligencias que no se encontraban apegadas a derecho", señaló Godoy.

Con anterioridad se determinó reabrir la investigación en contra del ex presidente del PRI en la capital de República, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a quien se le acusó de encabezar una red de trata al interior de ese partido.

"El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no está cerrado. Ampliaremos las diligencias necesarias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia", dijo.

Godoy destacó que después de una revisión minuciosa e integral de todas las actuaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, (en la administración del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera), "queda en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia.

"Ni a fabricación de culpables ni exoneraciones a modo. Investigaremos a quien se tenga que investigar sin importar si son o fueron servidores públicos", advirtió.

Durante su comunicado añadió que de esta forma, la FGJ CDMX combate la impunidad y se compromete en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas, "la impunidad invita a la repetición y alienta al crimen. Combatirla significa aproximar la justicia que fue negada por actos u omisiones de los servidores públicos responsables de la entonces procuraduría" compartió la fiscal.

Declaró que "Buena parte de los justos reclamos sociales y del movimiento de las mujeres es por la impunidad y la falta de acción de las instituciones para proteger a las mujeres y castigar la violencia que se ejerce en su contra".

"NO HAY CABIDA PARA QUIEN NO CUMPLA SU DEBER"

Posteriormente señaló que todas las personas servidoras públicas que trabajan en esta fiscalía tienen el deber de asumir un compromiso indeclinable con la búsqueda de la verdad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las víctimas y "quien no pueda o no quiera cumplir con su deber constitucional, no tiene lugar en esta institución", aseveró Ernestina Godoy.

En lo que se refiere a la propia investigación, iniciada contra el ciudadano referido, "hago de su conocimiento que la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas ha realizado un análisis minucioso del contenido de casi diez mil fojas", comentó.

Ello, para el perfeccionamiento de la investigación, ya que se estima necesario realizar las diligencias que permitan esclarecer los hechos, lo cual es conforme a los criterios procedimentales nacionales y los estándares internacionales de investigación aplicables en la materia de Trata.

"Con la implementación de tecnologías, se desarrollan diligencias de carácter científico y objetivo que generarán peritajes en los que se están analizando varios audios. He ordenado el inicio de las inspecciones ministeriales en los distintos lugares en que se llevaron a cabo los hechos denunciados con el único propósito de tener seguridad de lo acontecido, colocando en el centro a las víctimas y el respeto a los Derechos Humanos", relató la fiscal Godoy.

Además comentó que está en labor conjunta con personas expertas de otras instituciones que acompañen esta investigación, "por ello y por la relevancia del caso, en la medida de lo posible y sin que se afecte el proceso, estaremos informando de los avances", confirmó.

"Esta Fiscalía estará siempre del lado de las víctimas y estaremos abriendo la puerta de la justicia para las mujeres", dijo Ernestina.

HUBO TINTES POLÍTICOS EN EL CASO: SHEINBAUM

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio visto bueno que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad reabra las investigaciones de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues asegura que fue una investigación hecha poco seria y con tintes políticos.

"Hacen un trabajo muy importante desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva de atención a las víctimas y llegar a la sanción de los responsables". En el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, donde se le acusa de trata de personas, señaló que es un compromiso que tiene la Fiscalía con las víctimas, con la justicia y en particular con la justicia hacia las mujeres.

"Se va a hacer una investigación a fondo y de nuevo volver a las entrevistas con las víctimas y sí es el caso también la sanción a las autoridades responsables que no llevaron adecuadamente la investigación de este caso", dijo la Jefa de Gobierno.