Indagan colusión de coyotes-funcionarios en actas de defunción falsas

Mientras que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga a un grupo de doctores por manipular actas de defunción, el área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indagan una posible colusión entre "coyotes" y trabajadores del sector salud, para clonar y después vender estos certificados, a personas que hayan perdido a sus familiares durante la contingencia sanitaria.

Derivado de estas pesquisas las autoridades pusieron bajo la lupa a un sujeto al que le apodan "El Pecas", quien además de ser señalado como el líder de los "coyotes" -que venden las actas de defunción en inmediaciones del Registro Civil de la CDMX- también sería el enlace con funcionarios del sector salud, con los que presuntamente hace negocios para obtener los formatos de los certificados o incluso obtener paquetes de estos documentos.

"El Pecas", fue detenido el 21 de mayo pasado, en un operativo que realizaron agentes de Inteligencia de la SSC, momento que fue captado en vídeo por un reportero de Televisa, quien fue agredido por los agentes al ver que los estaba grabando.

A pesar de este incidente, los policías lograron la detención de este individuo y de otros dos sujetos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los documentos que portaban aquel día. Al revisar los papeles las autoridades se percataron que se trataban de formatos de actas de defunción similares a las que se usan en el sector de salud público.

A partir de esto se abrió una línea de investigación para ubicar el origen de los documentos, que portaban insignias y logros oficiales, así como el formato original. Por esto se presume que los coyotes, tienen un contacto en el sector salud que les proporciona los certificados para clonarlos.

Esta es una de las indagatorias que las autoridades capitalinas han iniciado en torno a las actas de defunción desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Otra de las investigaciones es el robo de los formatos de estos certificados, que podría ser otra de las formas de como los obtienen.

La Silla Rota dio a conocer que el martes pasado, documentos foliados y con insignias oficiales, así como sellos y computadoras -material con el que se pueden elaborar actas de defunción - fueron sustraídos de las oficinas del Juzgado 50 del Registro Civil, que se ubican en la zona de Cuautepec, Barrio Bajo, alcaldía Gustavo A. Madero.

En total fueron hurtadas tres computadoras; dos impresoras; dos lectores de tarjetas inteligentes; un escáner, y un paquete de formatos de papelería oficial (que sirven para hacer actas de nacimiento y de defunción), según el inventario que entregaron trabajadores del juzgado a las autoridades.

Por este atraco no hubo detenidos, no tampoco se tienen pistas sobre los responsables, por eso se desconoce quien o quienes estarían detrás del robo de este material. No obstante las pesquisas continúan.