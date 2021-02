Indagan a policía de investigación que "halconeó" a narcomenudista

El agente de la Procuraduría capitalina, Abraham Villamil Salas “El Kaver” quien fue grabado cuando presuntamente alertaba a un narcomenudista sobre un operativo en su contra, ya está bajo investigación y podría ser cesado en los próximos días.

Policía de Investigación informó que este miércoles fue notificada de que se inició la carpeta CI-FSP/B1C/D/18294/10-2019, radicada en la Fiscalía de Servidores Públicos, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.

El audio, dado a conocer por La Silla Rota, expone un diálogo ocurrido a mediados de junio, entre el agente Villamil y “El Chato”, un distribuidor de drogas de Iztacalco que trabaja para Juan Baltazar “El Balta", actualmente preso.

-“Ya voy para allá; llámale al sector (de PDI) y diles que hay una pinche patrulla parada ahí donde vendes droga y quiero ver quién va y me quita”, amenaza el PDI.

-“Jefe, yo te digo, yo no quiero ser cochino tampoco, al chile no quiero hacer cochinadas como las que quieres hacer tú”, contesta el narcomenudista, quien agrega: "la situación es porque ustedes ya no están ahí jefe (en Iztacalco) y nosotros tenemos que entrarle (con dinero) para que la gente (los policías) no nos moleste y no haya ningún problema, hace unos días cayeron y ¿por qué no nos hicieron paro ustedes? Si se les estaba dando (dinero)”, rebate el narcomenudista.

La Silla Rota publicó, ida igual manera, una fotografía tomada afuera del punto de venta de droga de “El Balta”, en la colonia Gabriel Ramos Millán, donde aparece Villamil, adscrito actualmente a Venustiano Carranza, junto con Aldo Abraham Ramírez Veloz y un tercer elemento.

Villamil ya había sido detenido junto con 12 policías de Investigación en mayo de 2012, luego de que fueran acusados de secuestrar y extorsionar a dos comerciantes de la alcaldía Venustiano Carranza, consta en el expediente FSP/T3/1058/12-05.

MJP