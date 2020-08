Incumplimiento en cuotas deteriora al Centro Urbano Presidente Alemán

Eduardo Asdrubal tiene prácticamente la misma edad que la unidad habitacional Miguel Alemán. Se trata del primer grupo de edificios construidos para constituir un conjunto homogéneo de viviendas en toda América Latina, una miniciudad que tiene alberca, guardería, biblioteca, un mercado de dos pasillos ubicado debajo de uno de los 15 edificios y hasta el boceto de un mural del maestro José Clemente Orozco, quien no pudo concluirlo porque a los tres meses de haberlo iniciado, falleció.

"Aquí he vivido mi infancia, mi juventud, mi vejez", dice Asdrubal, quien tiene 71 años, y la unidad habitacional a la que llegó cuanto tenía 9 meses, cumplió 70.

La unidad habitacional ha sobrevivido a tres terremotos: el de 1957, el de 1985 y el más reciente de 2017. Los tres los ha resistido. Pero Asdrubal teme que si no se le da mantenimiento, ya no lo haga. Y para eso, las cuotas de los condóminos son importantes, y no todos los que viven en los mil 080 apartamentos, las pagan.

Es mi casa aquí he vivido toda mi vida, mi infancia, mi juventud, mi vejez. Conozco a todo mundo. Sobre los principales problemas, la gente que no quiere pagar *ynhttps://t.co/WfUHgvpLlS pic.twitter.com/w9PROfU9rH — La Silla Rota (@lasillarota) August 20, 2020

"Como en todas partes, la gente no quiere pagar, se hace la que no oye, que no sabe y no se entera. Eso hace que se vaya destartalando todo", explica.

En varias zonas de la unidad son visibles carteles con la leyenda "Antes de comprar o rentar, revise adeudos en la administración".

HAY FUGAS DE AGUA

Una de las consecuencias es que se ha descuidado la tubería del agua y hay fugas.

"El agua carcome todo, el cemento, las varillas. Se ve que las varillas están pelonas, para eso no necesitamos hacer un dictamen. Por lógica se está deteriorando", advierte el vecino que vive en el edificio H, del cual además es administrador, aunque de manera emergente, ya que ya lo había sido hace cuatro años.

Aunque es conocida como Multifamiliar Alemán, el grupo de edificios se llama Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA). Su construcción inició en septiembre de 1947 y se terminó en agosto de 1949, y fue inaugurado el 2 de septiembre de ese mismo año.

Se compone de 9 edificios de 13 pisos y 6 de 3. Las cuotas varían según cada edificio, por ejemplo en el H, donde Asdrubal es el administrador, se pagan 230 pesos mensuales para el servicio del elevador y la limpieza de escaleras.

ATRACTIVO POR CÉNTRICO

Pero la realidad es que no todos pagan, dice Edith, otra vecina, quien calcula que sólo un 60 por ciento cumple.

En la unidad Alemán no falta el agua, ya que cuenta con su propio pozo. Incluso cuentan con una alberca pero ahora está cerrada por la pandemia de Covid-19 *yn https://t.co/WfUHgvpLlS pic.twitter.com/wLFIfwVVu4 — La Silla Rota (@lasillarota) August 21, 2020

Como en otras unidades habitacionales, también se registra un choque generacional entre personas que como Asdrubal, han vivido toda la vida ahí, o los que llegan a rentar o a comprar, atraídos por lo céntrico de la zona.

A unos pasos se encuentra la estación del Metro 20 de Noviembre, de la Línea 12, y a su alrededor corren dos de las vialidades más importantes de la alcaldía Benito Juárez: Félix Cuevas por un lado y Avenida Coyoacán por el otro. A unas cuadras está Insurgentes Sur, y hacia el otro lado está Avenida Universidad. Más cerca, a una cuadra, está el Eje 8, avenida Popocatépetl.

Eso, y el precio más bajo de los departamentos, de un millón y medio de pesos en promedio, comparado con los que se venden alrededor, que van de los 3 a los 5 millones de pesos, hace que sea atractivo y lleguen personas nuevas, explica Asdrubal.

CHOQUES GENERACIONALES

El problema se agudiza porque hay gente que no paga pero exige mejores servicios, expresa por su parte Edith.

"Algunas personas grandes ven mal que haya nuevos vecinos y luego son groseros. Piden que les cedamos el elevador y luego uno lleva prisa, no los dejamos pasar primero y empiezan a cuchichear y a hablar mal por lo bajo".

Otros casos se traducen en que si a alguna persona con más antigüedad en el edificio no le gusta el desempeño de alguien en la administración, decide dejar de pagar y lo hacen por años.

"Los que no pagan son los vecinos de años, y esos mismos son los que luego exigen todo. Creen que su cuota que es baja, cubre todo lo que pasa en el edificio y no, es sólo para la limpieza y pago de elevadoristas".

Los gastos extras son para cubrir reparaciones del elevador o de las lámparas de los pasillos, añade Edith.

Asdrubal es menos explícito en el tema, pero sí reconoce un riesgo de que no se paguen las cuotas por parte de los condóminos.

EL PASO DEL TIEMPO

La unidad por fuera luce más entera y cuidada que muchas otras ubicadas en el Centro, o las que se encuentran en el oriente de la ciudad.

Pero al adentrarse entre sus jardines y caminar alrededor de sus edificios, diseñados por el arquitecto mexicano Mario Pani, uno de los más importantes del país, y escuchar los recuerdos de Asdrubal, es hacer un recorrido de 70 años.

Recordó que hasta 1985, los inquilinos sólo podían ser trabajadores del ISSSTE, que les descontaba el pago de servicios como luz y agua de sus quincenas. El instituto se hacía cargo de todo. Pero ese año dejó de cubrir esos pagos y dejó en libertad de vender a quienes quisieran hacerlo. A partir de ahí comenzaron a llegar nuevos vecinos.

HABÍA TRANVÍA ENFRENTE

Afirma que ahora un departamento vale un millón 500 mil pesos, mientras que en los alrededores están por encima de los 3 millones de pesos.

"Piensan ´me saqué la lotería, pero no, esto tiene 70 años, la zona es la que es privilegiada, tiene cerca muchas cosas, la comodidad de todo".

Pero en sus primeros años no era así. Recuerda que Coyoacán era una calle en dos sentidos, y que sobre Félix Cuevas pasaba el tranvía, hoy en desuso en la capital. La zona estaba considerada como fuera de la ciudad. Ya había casas alrededor, pero aún no se asentaban los edificios y centros comerciales que ahora dominan la escena en la colonia del Valle.

Una característica de la unidad es que se diseñó para que la gente no saliera, y que todo se hallara ahí.

Desde fondas como la de don Polo -que empezó antes de 1985 en un cuartido y ahora tiene mesas y una zona al aire libre, y que además es famosa porque es propiedad de un tío del portero del América, Guillermo Ochoa- hasta puestos de verduras, un taller mecánico, una pequeña biblioteca y farmacias.

También tiene un par de salones de fiestas, una zona de lavandería y otra de calderas, ambas en desuso, pues con la llegada de las lavadoras domésticas los vecinos ya no tenían que bajar hasta 12 pisos, y los calentadores domésticos sustituyeron a las segundas, que desde las seis de la mañana eran encendidas pero obligaban a que todos se bañaran temprano.

Eso también causó que se sustituyeran casi todas las instalaciones eléctricas de los departamentos, pues también comenzó la llegada masiva de hornos eléctricos, de microondas, las propias lavadoras o refrigeradores más potentes.

ANTES NO QUERÍAN AL METRO

Quien recuerda eso es Román Portilla, quien tiene su taller en el edificio G, y quien conoce la historia de la unidad, porque su papá estaba a cargo de la electricidad, plomería y albañilería cuando los edificios estaban a cargo del ISSSTE.

"Ha cambiado mucho la unidad. Cuando estaban haciendo el Metro, mucha gente cerró Avenida Coyoacán y Félix Cuevas indicando que no querían la estación aquí, pero eso le ha dado plusvalía, tener el Metro cerca es un lujo. No está lejos la parada y esta unidad es una sola colonia, del Valle Sur. Pero cuando se construía, mucha gente optó por hablar con el delegado y dijeron que lo iban a enrejar (como está ahora), pero luego dejaron abiertas las puertas y mucha gente preveía que se iban a meter delincuentes. La verdad no. Sí se ha incrementado el robo pero no es algo que pase a cada rato".

Román Portilla está a cargo de las reparaciones eléctricas en la Unidad Alemán. Su papá también lo hacía *yn https://t.co/WfUHgvpLlS pic.twitter.com/A3Mry9grqv — La Silla Rota (@lasillarota) August 21, 2020

De todos modos las casetas de policías ubicadas dentro de la unidad, están abandonadas y los vecinos esperan que pronto llegue algún policía a ocuparlas, añade Portilla.

Asdrujal, por su parte dice que los alrededores de la unidad fueron enrejados apenas hace unos años, pero niega que haya sido por inseguridad, y dice que fue para evitar que llegaran personas ajenas a pasear a sus perros.

DE PELÍCULA

La unidad ha sido escenario de documentales y películas. La primera que se hizo fue "Nosotras las taquígrafas", hecha apenas un año después de inaugurarse y protagonizada por Alma Rosa Aguirre, donde pese al blanco y negro, la unidad lucía reluciente.

Una de las más recientes en filmarse fue "¿Y qué culpa tiene el niño?" con la actriz Karla Souza. Mientras Asdrubal hace el recorrido, en la zona de las canchas hay un equipo de grabación, de unos jóvenes que graba a otro que hace pasitos de baile.

SIN MIEDO A LA PANDEMIA

Mientras camina, Asdrubal enseña con orgullo la alberca semiolímpica, en la que aprendió a nadar y cuya agua era cambiada cada semana. Ahora luce cerrada por la pandemia. También muestra el boceto del mural de Orozco y presume que la gente respeta los trazos hechos sobre la superficie de cemento gris. Con el índice apunta donde está el mercado y con nostalgia recuerda que antes había una panificadora, "no los expendios de donde no emana olor alguno a pan".

Saluda a la gente en cada pasillo, acaricia a los perros, se pone a platicar con una mujer que vende artículos de limpieza y luego se sienta a conversar. "Conozco a todos", afirma.

Camina sin cubrebocas, Portilla también atiende sin cubrebocas. Asdrubal dice que no se ha registrado un solo caso de contagio de covid-19, y que la alcaldía ha sanitizado las áreas comunes para evitar la llegada de la pandemia. Sólo cuando sale de la unidad se pone el tapabocas.

"Para mi está increíble vivir aquí, he vivido 70 años, toda mi vida".

(Sharira Abundez)