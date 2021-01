Incendio en Metro, por falta de mantenimiento y vigilancia: exsubdirector

En el edificio del Metro donde ocurrió el incendio durante la mañana del sábado se encuentra el cerebro de la operación de 6 líneas del sistema de transporte y podría impactar a poco más de tres millones de usuarios, informó Manuel Fuentes, quien fue subdirector general del Sistema de Transporte Colectivo en la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno.

"Este edificio es de los más estratégicos e importantes de toda la ciudad y el incendio en la subestación eléctrica solo podría explicarse a la luz de falta de mantenimiento y vigilancia pues si se inició el fuego debió haber capacidad para sofocarlo de inmediato. Es inexplicable que no se haya controlado de manera inmediata", subrayó.

Fuentes Muñiz precisó que el edificio ubicado en Delicias 67, en la colonia Centro, donde está el Puesto de Control Central, fue diseñado contra sismos y cualquier eventualidad por lo que resulta difícil entender por qué se propagó un incendio que se inició en la subestación eléctrica, que se encuentra en un sótano a 10 metros debajo de la planta baja.

#Metrópoli Así se vivieron los primeros minutos del #incendio que se registró en uno de los edificios del Sistema de Transporte Colectivo #MetroCDMX las alarmas empezaron a sonar a las 5:28 de la mañana #rb

Video: @mnoseprivatiza https://t.co/9wiYtVtj9U pic.twitter.com/HRhZzSLEbe — La Silla Rota (@lasillarota) January 9, 2021

Agregó que el edificio fue diseñado para que todo pudiera ocurrir en la ciudad, menos ahí.

La subestación eléctrica que se encuentra ahí es la que dota de energía a las líneas 1 a 6 del Sistema, y habrá que esperar a saber qué otros daños hubo a las instalaciones pues el Puesto de Control Central de las seis líneas se encuentra en los pisos 2, 3 y 4 del edificio. Ahí laboran los ingenieros más especializados y experimentados y es donde se lleva el control de la distancia entre trenes, de las ponchaduras de llantas y de todos los incidentes, a fin de evitar riesgos para los usuarios.

Fuentes indicó que si bien los trenes cuentan con un sistema automático para observar la distancia con las unidades próximas y evitar choques, el Puesto de Control Central significa un elemento de mayor seguridad. Desde ahí se controlan todos los movimientos de operación del sistema.

"Habrá que esperar a conocer qué tan graves fueron los daños, pero si ese Puesto de Control fue afectado, reponer un área similar representará varios miles de millones de pesos y tomará tiempo. Habrá que ver si el edificio todavía es ocupable", destacó.

El ex subdirector del Metro apuntó que las líneas afectadas podrían volver a funcionar si se sustituye la fuente de energía; "se tiene que encontrar una alternativa, pero el problema no sólo es la energía sino que el sistema de las 6 líneas esté controlado para que no haya riesgos y evitar cualquier contratiempo".

"Lo que ocurrió es muy mala noticia para la ciudad porque se paraliza una función vital. Puede haber varios días de caos en la ciudad".

Durante la gestión de López Obrador como jefe de Gobierno de la ciudad, diversos integrantes de la entonces Asamblea Legislativa denunciaron que varias áreas de la operación diaria de los servicios de la ciudad, como los de salud, el desazolve de drenajes y el Metro sufrieron reducciones en sus presupuestos para ser canalizados hacia la construcción del segundo piso del periférico.