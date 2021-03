Incendio en Ajusco alcanza zona habitacional; "no alcanza el agua": Conafor

Las brigadas que combaten el incendio en el área natural protegida del Pedregal enfrentan diversas adversidades como la superficie volcánica, que impide que se acerquen, y la falta de agua, dijo a La Silla Rota el delegado suplente legal de la Conafor en la capital, Miguel Gallegos Mora.

"El sitio forestal (donde ocurre el incendio) se desarrolló en un pedregal muy complejo. Esto implica una alta demanda de agua para abastecer carros motobombas, necesitamos varias pipas, porque consumimos 10 mil litros cada 30 a 40 minutos, para poder combatir en el frente del incendio y en los lugares donde ya se quemó, quedan entre las piedras combustibles que vuelven a prender de manera natural, además que ya aumentó el viento, entonces se requiere de una alta coordinación con los abastecedores de agua, bomberos y personal especializado de la Conafor, y la Comisión de Recursos Naturales (de la Ciudad de México) y Áreas Naturales Protegidas", explicó el funcionario.

Gallegos Mora pidió a la población evitar acercarse y no intentar convertirse en brigadista, ya que es riesgoso.

-¿Se ha pensado en desalojar?

-Hemos pedido a la Secretaría de Protección Civil a que proceda como su protocolo se lo indique. Protección Civil es un factor valioso. Afortunadamente el lugar está bardeado, eso ha ayudado, el fuego se impacta y hasta ahí. Lo que queremos decirle a la población es que no se acerque, que mande videos para que nosotros tengamos esa percepción de cómo va y nuestros combatientes no se pueden acercar mucho, como es pedregal puede caer un combatiente. Lo más que se puede acercar es para usar la fuerza de la manguera.

AÑO ATÍPICO

De acuerdo con datos de la Conafor, entre el 1 de enero y el 25 de marzo ya se contabilizan 467 incendios, mientras que en todo 2020 sumaron 590, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal. Con esa cifra, la capital se ubica este año en el segundo lugar a nivel nacional, sólo por debajo del estado de México, con 766.

Además, el número de incendios ocurridos hasta el 25 de marzo ya rebasó los registrados a la misma fecha en 2020 y 2019, que eran 340 y 395, respectivamente, según informes de la Conafor.

Con esos datos, Gallegos Mora reconoció que este año será atípico en materia de incendios en la Ciudad de México.

"Sí. (La ciudad) no tiene una cifra muy grande, pero va en aumento, ¿Por qué? Porque el viento, la alta temperatura y un fenómeno muy importante, el fenómeno climático de la Niña ayuda que los indicadores de velocidad del aire de temperatura y de humedad se modifiquen", dijo.

10 MIL LITROS CADA MEDIA HORA

El funcionario forestal reconoció que estos días recientes han sido complicados.

-¿Hace falta personal?

-No. Agua nada más.

-¿Están teniendo problemas para conseguirla?

-Sí, eventualmente la población demanda agua y la alcaldía Tlalpan nos dice que está teniendo demanda de agua estos días y sí nos han estado mandando, pero como es un evento imprevisto, todos nos estamos moviendo para obtener más agua, en el Sistema de Agua, en Conagua, donde se pueda y no la ha negado nadie, pero como es algo nuevo, atípico tenemos desde las 6 de la tarde de ayer en el combate.

-¿Es un foco rojo o ya está controlado?

-Ha habido momentos en que el control llega a 85 por ciento y llega a momentos a 90 y en otros baja a 40 o 50 por ciento por la cantidad de viento y material combustible que hay ahí. Es piedra volcánica que cayó en el sitio hace miles de años, de los volcanes. Geológicamente es un lugar en evolución, nuestros combatientes usan tierra de monte y con las palas lo avientan para que se apague y ahí no hay tierra. Es un sistema en evolución muy lenta. Ni el agua se absorbe.

-¿Cuánta gente participa?

De la Conafor unos 25, bomberos 50 a 80, Corena otros 20 a 25. Las cifras se van moviendo de acuerdo con las necesidades del lugar.

Con respecto al incendio en colonia Fuentes del Pedregal, en @TlalpanAl, les informamos que en el lugar se encuentra laborando personal de #CORENADR, @CONAFOR, la UGIRPC de @TlalpanAl, #SGIRPC y 120 elementos de esta institución, atendiendo y combatiendo puntos de fuego. — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 31, 2021

-¿Superficie?

-No tenemos el dato, esa parte se ejecuta ya que se tiene el 100 por ciento de control y 100 por ciento de liquidación y la parte final de evaluación técnica se hace que ya no sale humo de las piedras. Esa fase la tendremos en dos o tres días.

(De acuerdo con el área de Comunicación Social, el área siniestrada abarca 6 hectáreas).

PODRÍA HABER MÁS DAÑOS

-¿En qué porcentaje de control está ahora?

-Nos estamos moviendo entre 60 a 85 por ciento de control.

-¿Tiene estimado de cuándo se pueda controlar o dependerá del viento?

-Esto nos preocupa, si el viento agarra velocidades como las de estos momentos te podría decir unas 4, 6 a 8 horas, ojalá se calme, sería lo ideal si no, no va a ser posible. A la naturaleza no le preocupamos, pero a nosotros sí nos preocupa, pero no vamos a bajar la guardia.

-¿Habrá mayores daños debido a los incendios?

-Sí, podría suceder. El fuego en nuestro ecosistema ha existido durante millones de años, nunca antes en la historia de la humanidad el hombre mismo bahía tenido presencia en el combate en incendios, estos se apagaban solos y modificaban la composición de los ecosistemas. Ahora el hombre está preparado para intervenir al respecto. Sin embargo, la dimensión es tan grande que nos demanda a todos repensar y reprogramar y pedirle a la sociedad que aporte su experiencia y conocimientos y no queriendo ser voluntario, ser protagonista sin experiencia porque pone en riesgo su vida. Tenemos personal que puede hacer esa labor.

SIN HORA

-¿Hay una hora en que se puede controlar esto?

-No tenemos una hora, te podría decir 6, 7 estuve hasta las 2 de la mañana. Cansado y todo le dije a los muchachos ´dejemos a los bomberos un rato y regresemos a las 7 de la mañana´. La Conafor tiene ahí 3 brigadas y un carro motobomba.

-¿Alguna recomendación para la gente que vive cerca?

-Una recomendación es que sí sienten miedo riesgo se acerquen a protección civil, usen cubrebocas, no se acerquen a combatir es muy riesgoso y confíen en nosotros. Si la población quiere poner información de primera mano y ahí nuestro personal está las 24 horas al 55 2615 0042.

fmma