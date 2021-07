Inauguran 1era biblioteca penitenciaria dentro del penal de Santiaguito

TOLUCA.-Cinthia es enfermera y está recluida en el penal de Almoloya de Juárez, mejor conocido como Santiaguito. Hace año y medio la sentenciaron a 110 años de prisión por estar relacionada en el delito de secuestro agravado con homicidio; en medio de la lucha por su libertad, pues asegura que es inocente, encontró en los libros de la biblioteca donada por la Fundación Plan B, no sólo una manera de llevar su mente más allá de las rejas sino una forma de aprender sobre leyes y entender su situación.

Este jueves, fue una de las tres mujeres privadas de la libertad que pudo presenciar la inauguración de la Biblioteca del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, la cual está enriquecida con más de 2 mil libros que fueron donados por integrantes de la sociedad, un sueño que comenzó hace dos años y medio.

"Fue muy difícil porque tengo una profesión, tenía una vida, una vida recta, el día que llegaron por mí y me dijeron que estaba detenida, se paró mi vida, entonces fue muy complicado pero no muere esa esperanza de luchar por mi libertad, estuve en el lugar incorrecto; aquí no se acaba esa hambre de éxito, sigo apoyando a mis compañeras a trasmitirles el conocimiento que yo tengo, sí de repente es muy carente el sistema penitenciario pero aquí hay personas muy cultas y todos los días aprendes y trasmites ese conocimiento, para mí es un orgullo que, aun en el lugar en el que estoy, pueda trasmitir lo que sé a mis 302 compañeras".

La vida en un penal, aseguró, no es sencilla, muchas de las mujeres privadas de la libertad viven en un total abandono por parte de sus familiares por lo que iniciativas como ésta, les ayudan a resignificar sus vidas.

"Para nosotras es muy complicado, la mayoría de la población femenil de este penal no tiene visitas, esto (la biblioteca) te ayuda a crear nuevos lazos tanto con las compañeras, desde que tú lees un libro, lo compartes y lo explicas, la vivencia que tuviste al hacerlo, porque todas lo vemos de distinta manera, d hecho nosotras ya adoptamos una dinámica dentro de esta biblioteca, nos juntamos para platicar sobre lo que leemos y aquí, a lo mejor, ese huequito que traes, lo cubres".

Además de haber donado libros, la mayoría tienen dedicatorias, frases reconfortantes y de ánimo para aquellas que se atreven a tomar un libro y abrirse a otros mundos, a otras realidades e incluso a la superación académica.

En este espacio, ubicado en el área de talleres, se pueden encontrar libros de narrativa, poesía, ensayo, superación personal o religión, con títulos de reconocidos autores, como Gabriel García Márquez, José Saramago, Günter Grass, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Virgilio, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, e incluso libros de ciencia aplicada.

Plan B surge del entusiasmo de Tatiana Ortiz Monasterio, presidenta de la asociación civil, por "salpicar" a la gente de empatía, comenzó como un proyecto en el que enseñaba a mujeres privadas de la libertad a coser y bordar, y creció a grado tal que ahora incluso imparten aulas virtuales en distintos penales.

"Empezó con un taller de costura hace cuatro años, vendemos los productos y la asociación vive de los productos que ellas hacen y nosotras les ayudamos a vender; después nos dimos cuenta de que la biblioteca era muy importante y tener esta patita de la educación para ellas. Conozco a todas las mujeres, son mis amigas, conozco a las que han salido, sé que la mayoría están aquí pagando una culpa ajena, hay un machismo brutal que repercute hasta estas celdas. No podemos regresar el tiempo pero sí podemos cambiar el futuro, entonces ¿qué les podemos dar? Ellas ya están confinadas, que aprovechen su estancia y que aprendan lo que nunca hubieran aprendido afuera", comentó Ortiz Monasterio.

Si bien ésta es la primera biblioteca penitenciaria en el Estado de México, se busca que todos los centros de prevención y readaptación social cuenten con una, por lo que será el Penal de Nezahualcóyotl el siguiente en tenerla.

"Lo que buscamos con nuestro voluntariado y con nuestros compañeros de Plan B y otras asociaciones con las que estamos trabajando es potenciar nuestro esfuerzo y que cada uno de nuestros centros tengan un lugar similar, el objetivo es que éstos se conviertan en un verdadero cierre de ciclo y que sea un nuevo inicio, ahorita el tema es de presupuestos y de espacios que es una realidad", añadió el secretario de Seguridad estatal, Rodrigo Martínez Celis Wogau.

Entre risas y lágrimas, las mujeres que habitan Santiaguito reconocieron que acciones como éstas les hacen recordar que aún valen, que si se equivocaron o estuvieron en el lugar menos indicado con personas que las iban a dañar, tienen derechos, pueden volver al camino y encarar el encierro de la mejor manera.





(SAB)