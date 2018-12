"Inauguración'' de escaleras eléctricas del Metro genera críticas

Este lunes, dentro de las actividades registradas por el Metro de la Ciudad de México ocurrió la "inauguración" de unas escaleras eléctricas, un hecho que no fue tan celebrado por los usuarios.

Se tratan de unas escaleras ubicadas en Metro Auditorio y Polanco en la Línea 7, las cuales de acuerdo con comentarios de los usuarios, llevaban más de seis meses sin funcionar.

Metro Auditorio

Metro Polanco

Polanco llevaba seis meses y Auditorio aproximadamente un año.

Los usuarios decriticaron que el hecho fuera celebrado puesto que "es obligación delcumplir con el mantenimiento".

Después de 6 meses sin funcionar ya se estaban tardando, y además es su trabajo no c por qué hacen tanto alboroto, era terminar el trabajo y hacerlas funcionar!! No hasta que alguien llegara o tuviera su agenda libre para echarlas andar empiezan mal