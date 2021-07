Inaugura CDMX Línea 1 del Cablebús: va de Cuautepec a Indios Verdes +video

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró este domingo la Línea 1 del sistema de transporte público de Cablebús, que va de Cuautepec a Indios Verdes.

La tarifa por el servicio de transporte público del Cablebús tendrá un costo de siete pesos por viaje, publicó el Gobierno capitalino y la Secretaría de Movilidad en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

"La más grande de toda América, la más moderna" dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum durante la ceremonia de inauguración este domingo.

Horario de la Línea 1 del Cablebús :

- De lunes a viernes desde las 5:30 horas hasta las 00:30 horas.

- Sábados de las 6:00 horas a las 23:00 horas.

- Domingos de las 7:00 horas a las 23:00 horas.













La ruta de la Línea 1 contará con seis estaciones, 377 cabinas que recorrerán una longitud de 9.2 kilómetros en sólo 33 minutos.

Además de una capacidad de hasta 144 mil usuarios por día, 8 mil cada hora, 10 personas en cada cabina, pero debido a la pandemia el aforo está reducido hasta seis.

Estaciones:

- Cuautepec

- Tlalpexco

- Campos Revolución

- Ticomán

- La Pastora

- Indios Verdes

La empresa constructora del Cablebús, Doppelmayr tiene más de 130 años de experiencia en todo el mundo y usa estándares europeos de construcción, por lo que Daniel Ortega, representante de la empresa en México aseguró que es un medio completamente seguro incluso en temporada de lluvias fuertes.

Para la inauguración de la L1 se hicieron más de 100 horas de prueba y más de 20 semanas de capacitación al personal operativo tanto en habilidades técnicas como de rescate.

Cabe mencionar que el cable "Truscan" está monitoreado las 24 horas para garantizar la seguridad de los usuarios y en cada cabina hay intercomunicación entre pasajeros y el personal que opera el Cablebús.

También cuenta con miles de sensores y protocolos para atender emergencias en coordinación con bomberos y Protección Civil.

El primer año de operación de esta Línea de Cablebús estará bajo la operación de la empresa austriaca Doppelmayr Seinbahnen, la cual fue adjudicada por asignación directa para este proyecto, pues así está establecido en el contrato, y a partir de aproximadamente junio de 2022 ya sería completamente público.

Mientras que Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras y Servicio, aseguró que la Línea 1 tuvo una inversión de 2 mil 925 millones de pesos y generó más de 2 mil 800 empleos.

Hubo una construcción de 52 mil metros cuadrados, además de la implementación de Senderos Seguros en las vialidades de la calzada de Ticomán, Insurgentes Norte a Juan de Dios Batiz Juan de Dios Batiz, Calz. Ticomán a Cda. Palmas Miguel Bernard, Cda. Palmas a El Cantil Puerto Mazatlán y El Cantil a avenida. Cuautepec en un total de 5.3 Kilómetros.

Así luce el Cablebús Indios Verdes-Cuautepec, a unas horas de ser inaugurado. Un transporte innovador, seguro y rápido para los que más lo necesitan. Los invito a que sigan la transmisión especial en las redes del Gobierno y por @Capital21 a las 11:00 am.#MovilidadIntegrada pic.twitter.com/4mlyDjIKvN — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 11, 2021

El 29 de junio, el secretario informó que para la L1 hubo una inversión de 2 mil 925 millones de pesos mientras que para la L2 hubo una inversión de 3 mil 183 millones de pesos.

Además cuenta con 62 torres y seis estaciones que son Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campos Revolución y una estación "antena" que irá de Campos Revolución a Tlalpexco y Cuautepec.

Mientras que la Línea 2 cuenta con 10.56 kilómetros de longitud y el recorrido será de 40 minutos, aproximadamente.

La L2 cuenta con siete estaciones: Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Buenavista, Minas, Lomas de la Estancia, San Miguel Teotongo y Santa Marta. Además, se conectará con las Líneas 8 y A del Metro, y Trolebús Elevado Línea 8.

De igual manera, cada línea tiene un Plan Integral de Mejoramiento Urbano que consta de senderos seguros, alumbrado público, cámaras de vigilancia conectadas al C5, cruces seguros, balizamiento, áreas verdes, construcción del Mercado "D.U. Quetzalcóatl" Estación 2 y la construcción de una PILARES en la Estación 5.

ASÍ FUE SU INAUGURACIÓN

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum inauguró el teleférico este domingo, con un recorrido desde el transbordo del Metro Indios Verdes a la Línea 1 del Cablebús. Ahí abordó una cabina junto con una familia de Cuautepec y se trasladó a la estación Campos Revolución, donde se celebró el acto protocolario.

El ambiente de la inauguración fue festivo, incluso con aires de mitin. El gabinete del gobierno capitalino y los invitados especiales se hacían selfies. Los habitantes de Cuautepec bailaron al ritmo de cumbia, participaron en actividades físicas como clases de box y zumba. Para los niños hubo algunas amenidades.

Al llegar la jefa de gobierno recibió todo tipo de arengas. Incluso recibió el grito de "presidenta, presidenta". Ella, mientras llegaba al templete, avanzaba saludando con el puño a los habitantes de Cuautepec.

Entre gritos de "se ve, se siente, Claudia está presente", la jefa de gobierno inició su discurso. Me siento muy contenta, yo no sé ustedes, pero me siento muy contenta", admitió entre aplausos la mandataria capitalina, antes de empezar a hablar del Cablebús. "Este es un sueño cumplido para Cuautepec, que se merece todo", agregó y arrancó un "ese apoyo sí se ve" a los vecinos de la zona.

"Mandamos un saludo hasta Reynosa al presidente (Andrés Manuel) López Obrador", apuntó Sheinbaum, para empezar a hablar de la Cuarta Transformación. "El Cablebús promueve la justicia, porque se invierte donde históricamente no se había invertido ¿Con qué recursos se hace el Cablebús? Pues con los que antes se iban en la corrupción", enfatizó entre más aplausos y arengas.

¿QUÉ TAN SEGURO ES EL CABLEBÚS?





