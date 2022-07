Imputan por homicidio culposo a Enrique Horcasitas y a 7 implicados por Línea 12

Transcurrieron un año y dos meses de la tragedia en la Línea 12 del Metro para que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México lograra acusar ante un juez a ocho de diez presuntos responsables del la tragedia.

El Ministerio Público imputó los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a la propiedad, al exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y siete personas más.

En el caso de dos más no fue posible debido a que argumentaron que tienen covid.

Además de Horcasitas Manjarrez, el Ministerio Público imputó a Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles; Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil y Ricardo Pérez Ruiz, ex corresponsable en Seguridad Estructural de la Línea 12.

Juan Carlos Ramos Alvarado, ex subdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras; Fernando Amezcua Ordaz, ex supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12 y Fernando Ramiro Lalana, ex subdirector de ingeniería y Proyecto Metro.

(Foto: Cuartoscuro)

El juez decidió diferir los casos de Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil "C", y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra para la Construcción de la Línea 12, quienes se retiraron de las salas de oralidad, del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuatro horas después de que inició la audiencia.

La continuación de su audiencia inicial de los dos, será el próximo 17 de agosto.

Antes de ingresar a las salas de oralidad, Gabriel Regino, abogado de Horcasitas y otros cuatro ex funcionarios, afirmó que hay consigna del Poder Judicial de la Ciudad de México para iniciar proceso contra sus clientes, con el fin de comenzar la campaña presidencial de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Vamos a salir de aquí vinculados a proceso, ojalá que le sirva a las aspiraciones electorales, que tiene que pisotear la justicia y sobre todo utilizar a chivos expiatorios y la sangre de víctimas, para intereses netamente políticos. La consigna es que como dé lugar se vincule, es una persecución política. Venimos al coliseo a entregarnos.

"Venimos a presentar a 10 personas inocentes para que sean de apoyo al inicio de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, 10 personas inocentes que son ajenas a la tragedia de la línea 12, 10 personas que no tienen relación con esos hechos, pero lo estamos haciendo para que entonces no se tenga que investigar a Florencia Serranía, para que ya no se tenga que investigar la falta de inspección, la falta de mantenimiento", puntualizó.

Horcasitas reiteró que es inocente, de la tragedia registrada el tres de mayo de 2021, que dejó un saldo de 26 personas muertas y 98 lesionadas.

MRV