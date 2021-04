Impulsan "voto por la dignidad" para evitar la relección dentro de Morena

TEXCOCO.- Desde el principal bastión de Morena en el Estado de México, simpatizantes y ex funcionarios de los Ayuntamientos de la región Texcoco impulsarán el movimiento denominado "voto por la dignidad", que pretende impedir la reelección de los candidatos a cargos de elección popular de ese partido desde las urnas.

El movimiento está integrado por obradoristas y líderes independientes afines a la 4T que consideran como una imposición para lograr la perpetuidad en el cargo, la reelección de la mayoría de los funcionarios públicos que solicitaron licencia para participar en el próximo proceso electoral del 6 de junio.

Jessica Teresa Aguilar Castillo, ex secretaria particular de Higinio Martínez Miranda durante el periodo 2016- 2018 y líder del Grupo de Acción Política (GAP) de Morena, dijo que "hoy darle un voto a la reelección es darle un voto a la perpetuidad en el poder" de funcionarios que solo desean conservar privilegios, que por los principios de Morena, se deberían de combatir.

Y es que la corriente política GAP, con base en Texcoco, es el principal impulsor de la reelección de la actual edil con licencia de ese municipio, Sandra Luz Falcón Venegas, y cuya propuesta ha sido rechazada por integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en esa región del Estado.

"Desgraciadamente el grupo en el poder ha generado pobreza en el municipio y la ha generado porque de eso depende para ganar. Porque utiliza esas necesidades que tiene nuestro municipio, y muchos del estado de México, para comprar a este gran número de pobladores que viven en pobreza y ofrecerles algo a cambio de un voto", sostuvo Aguilar Castillo.

REGIDORES DE TEXCOCO TAMBIÉN SE OPONEN A LA RELECCIÓN

Otro de los líderes opositores a la reelección es Joel Aguilar Espinoza, cuarto regidor del Ayuntamiento de Texcoco, quien renunció a Morena en enero pasado y se declaró independiente por no compartir la continuidad en el cargo de los funcionarios públicos.

Por más de diez años, Aguilar Espinoza fue colaborador cercano de la administración morenista de Texcoco. Incluso diseñó el principal programa cultural del Ayuntamiento denominado "núcleos de enseñanza musical", que pretende impulsar la tradición musical en jóvenes que habitan la zona alta de la montaña.

En el proyecto "voto por la dignidad" también participa Janeth Zambrano Moya, sexta regidora del municipio de Atenco, donde también han mostrado rechazo a la continuidad de los funcionarios en sus cargos.

ACUSAN DE IMPOSICIÓN DE CANDIDATOS

Para Aguilar Castillo, a poco más de un mes de las elecciones en la entidad, el partido Morena sufre una de sus mayores crisis por la falta de transparencia y apertura para nuevos líderes que puedan competir por un cargo de elección.

"Morena desgraciadamente hoy se encuentra en la peor de las crisis políticas derivadas de un grupo de ambiciosos, de un grupo de personas que solo piensan captación de un poder adquisitivo y económico", agregó

Aguilar Castillo sostuvo que los cientos de aspirantes que se registraron al proceso de selección dentro de Morena fueron víctimas de una imposición desde la dirigencia, a quienes les tomaron el pelo bajo el argumento que se realizaría una encuesta para definir a los candidatos.

"Fue tomarles el pelo a miles de simpatizantes que se registraron externos haciéndoles creer que había una encuesta que era mentira. Eso es faltar a los principios de Morena, no mentir, no robar y no claudicar.

Esta visión la comparten líderes de Morena en Nezahualcóyotl, quienes el pasado martes presentaron un oficio en la Comisión Nacional de Encuestas para exigir el esclarecimiento de los procesos de selección ante la falta de trasparencia en el método utilizado para las encuestas y sus resultados.

(Ameyaltzin Salazar)