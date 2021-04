Imprimen más de 27 millones de boletas electorales para el 6 de junio en Edomex

TOLUCA.-Un total de 27.5 millones de boletas electorales sin logotipo comenzó a imprimir la empresa Gráficas Corona para ser utilizadas por más de 12 millones de personas en edad de votar el próximo 6 de junio, fecha en que en el Estado de México se renovarán los 125 ayuntamientos y la Cámara de diputados.

A partir del 30 de abril próximo se irán terminando de imprimir los millones de boletas, ya cuando estén definidas las candidaturas de los ayuntamientos y los distritos electorales.

En esta ocasión, para evitar mayores costos, a las boletas electorales no se les aumentarán medidas de seguridad, pues con las 10 o 15 que lleva el papel moneda y las firmas de todos los consejeros electorales es más que suficiente, lo que es visible ante luz ultravioleta.

Esta misma empresa que ganó la licitación emitida con anterioridad por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), entregará también señalamientos en papel bond, sobres de papel, bolsas de plástico de seguridad y bolsas de plástico biodegradables, gruías de apoyo, actas de casilla y carteles, indicó el director de Organización del órgano electoral estatal, Víctor Hugo Cintora Vilchis.

El hecho de que no se hayan aumentado las medidas de seguridad, esto no significa que las boletas del 6 de junio sean menos seguras, "no hemos tenido ningún problema de falsificación en el Estado de México, para nada, en los últimos procesos electorales y esto le da todavía la tranquilidad y seguridad al Instituto", sostuvo.

En lo que respecta al material electoral que se logró reutilizar de la pasada elección de 2018, esto asciende a 117 mil 384 piezas, lo que se traduce en un ahorro de 30 millones de pesos, en tanto, la impresión de 27.5 millones de boletas y demás documentos electorales significan un gasto para el IEEM de 90 millones de pesos.

Para distribuir la documentación electoral hacia los órganos desconcentrados, esto se hará a partir del 22 de mayo con el apoyo de elementos de seguridad del Estado de México.





(Sharira Abundez)