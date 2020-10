Implementan operativo para ubicar pipas de gas LP ilegales en Atizapán

ATIZAPÁN.- Tras las denuncias de varios ciudadanos que han señalado que algunas empresas gaseras pretenden monopolizar la venta y distribución de gas LP en algunas colonias de Atizapán, el gobierno municipal inició una serie de operativos para sacar de circulación a aquellos carros-tanque que no cumplan con las medidas de seguridad o sus empleados no acaten los requisitos para operar en esta demarcación.

El director de Protección Civil, Carlos Alcántara Salinas, señaló que el primer dispositivo de prevención se realizó en la Zona Esmeralda, con el objetivo de identificar las unidades que incumplen con las medidas de Protección Civil, no cuentan con un seguro de cobertura amplia en caso de accidente y cuyas unidades no cumplen con las condiciones físico-mecánicas para operar; aspectos que entran en las facultades que tienen los gobiernos locales sobre los prestadores de este servicio.

Explicó que, como resultado de este primer operativo, se verificaron 35 pipas de gas, de las cuales 10 presentaban inconsistencias en su operación, principalmente, porque los despachadores no portaban el equipo de protección personal correcto, carecían de la rotulación necesaria y/o extintor, por lo que tuvieron que suspender actividades y ser remitidas a la dependencia; sin embargo, aseveró que, en esta ocasión, todas las unidades pertenecían a empresas legalmente constituidas y no se detectó alguna relacionada con la práctica del "huachicoleo".

Carlos Alcántara aseveró que este despliegue operativo se llevará a cabo en distintos puntos del municipio de manera permanente, con el apoyo de las direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Normatividad, la Contraloría y la Defensoría de Derechos Humanos municipales, así como con la Guardia Nacional, y se ha solicitado el apoyo para que se sumen otras dependencias federales como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las Fiscalías Generales de la República y de Justicia del Estado de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, también ayuden a sacar de operación a las pipas que operan con prácticas irregulares en este municipio.

VECINOS ACUSAN INTIMIDACIONES A GASERAS

Estos operativos se pusieron en marcha, luego de que vecinos de la colonia Barrio Norte y del poblado de Calacoaya, ubicados en el centro de Atizapán, denunciaran que, en los últimos meses, una empresa gasera ha intentado establecer un monopolio para la distribución del gas LP, a través de intimidaciones y amenazas en contra de algunos operadores de otras gaseras.

De acuerdo con los colonos, desde finales de 2019, comenzaron a llegar pipas de distribución de gas de una empresa, escoltadas, con el fin de ofertar el servicio a la población de estas colonias a un costo más bajo; sin embargo, unos días más tarde, iniciaron a intimidar al resto de los trabajadores de las demás empresas que históricamente han surtido a estas comunidades, para que dejaran de hacerlo.

Estas amenazas han afectado a al menos cinco corporativos gaseros, según los testimonios, quienes han dejado de prestar el servicio en estas zonas, ante el temor de que sus trabajadores sean víctimas de prácticas violentas que pongan en riesgo sus propias vidas.

Ante estos hechos, la organización Ciudadanos Libres y Organizados por Atizapán de Zaragoza (COAZ) solicitó la intervención de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de este municipio, así como de la Guardia Nacional, con la intención de que se implementaran rondines durante los horarios diurnos en los que abastecen las empresas gaseras y que se les diera un acompañamiento para evitar que los operadores fueran víctimas de estas amenazas, los cuales se pusieron en marcha esta semana.

Para la líder de COAZ, Verónica García Miceli, la implementación de estos operativos responde más a un tema mediático que a la atención integral de las denuncias de los atizapenses afectados por estos hechos, pues señaló que el primer despliegue se llevó a cabo en una zona en la que no se tiene conocimiento de que operen este tipo de empresas que buscan ser monopólicas, por lo que consideró que difícilmente se erradicarán estas prácticas.

SUSPENDEN GASONERAS CLANDESTINAS

En esta misma solicitud que llevó a cabo la organización, también se pidió que se llevara a cabo una revisión de las estaciones de carga de gas LP o gasoneras que se han comenzado a instalar en zonas habitacionales del municipio, sin contar con una licencia de construcción o con todos los permisos necesarios, lo que, advertían, significaba un riesgo para la gente que vive en las inmediaciones.

Sin embargo, el director de Protección Civil de Atizapán aseveró que, en lo que va de la presente administración municipal, el ayuntamiento y la dirección a su cargo no han entregado un solo permiso para que se instale alguna estación de carburación, el cual, dijo, es el último con el que debe contar una empresa para poder operar.

Por lo anterior, mencionó que, recientemente, se detectaron cuatro inmuebles que intentaban operar de esta manera, sin contar con los permisos necesarios; es decir, de manera clandestina, por lo que fueron suspendidos, ante la carencia de un programa especial de Protección Civil, el cual debió ser revisado previamente por el gobierno estatal.

Detalló que, en este caso, uno de los responsables pagó la respectiva sanción y desistió de instalar la gasonera en la colonia Ex Ejido de San Miguel Chalma, por lo que le fueron retirados los sellos, previo conocimiento de los vecinos, y las otras tres, ubicadas en la calle Colosio, Avenida las Torres y la carretera Lago de Guadalupe, siguen suspendidas y no se les permitirá funcionar hasta que no cuenten con los requisitos que establecen los tres niveles de gobierno.









(Sharira Abundez)