Impiden venta de juguetes en Eje 1 Norte pero siguieron las aglomeraciones

A dos días de que se celebre el Día de Reyes Magos una tercera parte de los comerciantes del Barrio Bravo de Tepito no se instalaron este lunes, esto según los mismos locatarios a petición de las autoridades de la Ciudad de México, quienes quisieron evitar aglomeraciones por la pandemia del coronavirus, estrategia que de poco sirvió.

Algunos comerciantes señalaron a La Silla Rota que por la gran asistencia de personas que registraron el fin de semana, personal de la alcaldía Cuauhtémoc asistió al lugar y les solicitaron a los vendedores ambulantes que no se colocaran sobre eje 1 Norte, para evitar un escenario de gran afluencia de compradores.

#Metrópoli | A pesar de las restricciones por el semáforo epidemiológico rojo y la ausencia de algunos comerciantes de Tepito, los "Reyes Magos" visitaron la zona para realizar compras de último momento. #ep https://t.co/OZKYCTC6vG pic.twitter.com/bs9WvJopFt — La Silla Rota (@lasillarota) January 5, 2021

Las autoridades argumentaron a los locatarios que ante la activación de la alerta roja del semáforo epidemiológico solamente negocios y establecimientos indispensables, como los del ramo gastronómico podían prestar servicio.

"Vinieron y dijeron que juguetes no podíamos vender, que solo comida para llevar, pero no nos instalamos donde siempre y venimos a vender acá, porque ni modo que se nos quede la mercancía que ya teníamos para vender, eso no nos lo van a reponer ellos", dijo una vendedora ambulante.

Durante un recorrido que realizó este medio de comunicación por la zona de Tepito y La Lagunilla se constató que la gran mayoría de los puestos que están colocados sobre eje 1 Norte Mosqueta, lucieron vacíos.

Sin embargo, sobre las calles que atraviesan dicha vialidad se observaban puestos sobre el piso y la banqueta en los que se ofertaban juguetes desde 50 hasta los tres mil pesos.

"Son robados mi gente, pero están buenos y baratos", gritó uno de los comerciantes, a quien además estaba consumiendo estupefacientes a unos cuántos metros de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que vigilaban la zona.

Pero a pesar de que el eje 1 Norte y algunas calles lucieron sin puestos, la afluencia de personas que acudieron para comprar juguetes fue basta, y la sana distancia, así como las medidas de protección que han sido estipuladas por las autoridades de salud por la pandemia, no se respetaron.

Muñecas, carros de juguete y tenis eran los productos que más se observó que las personas compraban. Otros puestos que también tuvieron éxito en sus ventas fueron los de comida, pues los que asistieron a comprar no desaprovecharon para pasar por una "pancita" o unos tacos "sudados".

En esos negocios, a los comensales parecía no interesarles guardar la distancia o usar gel antibacterial a pesar de que los contagios de covid-19 han ido al alza en las últimas semanas, enfermedad que ha dejado casi 140 mi muertos en México hasta este lunes.

SHEINBAUM PIDE A REYES MAGOS ATRASAR ENTREGA DE REGALOS

Ante las diversas quejas en las redes sociales, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pidió este lunes 4 de enero a los "Reyes Magos" que pospongo "un poquito" la entrega de regalos.

"Hay que recordar que seguimos en Semáforo Rojo", advirtió la jefa de Gobierno quien añadió que es importante seguir con las medidas de sanidad para evitar contagios masivos.

Además afirmó que se van a implementar operativos en el Centro Histórico y Tepito entre las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

"Hay que pedirle a los reyes para que nos aguanten un poquito", solicitó Sheinbaum quien dijo que también se está en diálogo con los comerciantes, pero que lo importante es la participación de la ciudadanía.





(Sharira Abundez)