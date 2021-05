Iluminar Azcapotzalco y rescatar unidades habitacionales, es lo que se necesita

La candidata a la alcaldía de Azcapotzalco de la coalición Va por la Ciudad de México, Margarita Saldaña, afirma en entrevista con La Silla Rota que son tres los problemas que más aquejan a los habitantes de la demarcación: la inseguridad, la falta de servicios y el boom de los desarrollos inmobiliarios, sobre los cuales no se informa a los vecinos y causan un viacrucis al colapsar el abasto de agua, el drenaje y el tránsito.

Saldaña, quien ya gobernó la demarcación cuando aún era delegación (entre 2000 y 2003), ofrece trabajar los 7 días de la semana y dedicar a cada uno de los días un eje temático: los lunes serán cívicos, los martes vecinales, los miércoles ciudadanos, los jueves de seguridad, los viernes de desarrollo económico, los sábados de unidad y domingos patronal y cultural.

Se le preguntó por qué quiere volver a gobernar 18 años después de haber concluido su encargo y la presidenta con licencia de la Mesa Directiva del Congreso capitalino responde que porque ella nació en Azcapotzalco y le ha tocado ver cómo sus sucesores, que ni siquiera son oriundos, han hecho modificaciones, como la del Centro Histórico, que no eran las que necesitaba el lugar.

La también escultora de profesión dice que entre sus planes está rescatar la escuela de Artes que comenzó en su gestión, cuya construcción se vio retrasada por un litigio interpuesto por una plaza comercial, y que no pudo terminar y ninguno de los siguientes gobernantes continuó.

Pide comparar su gestión, en la que asegura fue pionera en instalar alarmas vecinales en la capital, con la de su adversario y alcalde con licencia, el morenista Vidal Llerenas.

LA INSEGURIDAD, EL PRIMERÍSIMO DE LOS PROBLEMAS

-¿Cuáles son los 3 principales problemas de la demarcación?

-En primerísimo lugar la inseguridad. Todo mundo se queja de que estamos muy inseguros, de que las cosas se han deteriorado mucho. Cada vez hay más problemas de robos a casa habitación, autopartes, a transeúntes a cualquier hora del día. La gente está muy molesta. Esto se viene a agravar porque se sienten muy desamparados, pues no hay autoridad pendiente de atender los problemas y que se combatan. ¿De qué sirve tener cámaras, alarmas, botones rojos en la calle si nadie los atiende del otro lado? Las cámaras están descompuestas mientras la gente las necesita porque los acaban de robar. La gente está muy decepcionada por eso, pareciera no hay una cabeza al frente de eso.

"El segundo gran problema es la falta de servicios. No ha habido un programa permanente de poda de árboles, sustitución de luminarias fundidas, de limpieza permanente, de desazolve, pavimentación y bacheo. La falta de servicios y continuidad en los trabajos tiene molesta a la gente. Ahora con lluvias hay encharcamientos, árboles que truenan porque las ramas están crecidas y comienzan a mover cables.

Hoy por la tarde nos reunimos con vecinos de la colonia San Rafael, la gente nos expresa su enojo por el poco o nulo apoyo de la #Alcadía y esa es una de las cosas que yo prometo cambiar. Un gobierno de puertas abiertas, dónde escucharemos y daremos solución a los problemas. pic.twitter.com/goRrWe6Frq — Margarita Saldaña (@MargaretSaldana) May 4, 2021

"El tercer gran problema es el boom de la construcción de desarrollos inmobiliarios. No se hacen con transparencia. No digo que sean irregulares, a lo mejor están legalmente autorizados pero no sabemos porque no hay transparencia. El primer viacrucis de los vecinos cuando comienzan a meter pala en un predio es qué se va a construir, por qué lo hacen. En la medida que eso va creciendo los servicios colapsan: el agua, el drenaje, las vialidades, los cajones de estacionamiento no son suficientes y una calle donde antes te podías estacionar ahora se pelean por un lugar, la hora de la salida se convierte en un caos y qué va a pasar cuando regresen los niños.

PROMETE TREN DE SERVICIOS

-Díganos sus 3 principales propuestas

-Traigo un programa de los 7 días que engloba la problemática de lo que es obligación de la alcaldía atender. Empezamos con lunes cívicos, vamos a escuelas, hacemos ceremonia cívica con niños y una vez que terminan, se van a los salones y me reúno con directivos para hacer un plan a 3 años de qué es más urgente en mantenimiento y como les vamos a ayudar. Es con las 196 escuelas que hay en Azcapotzalco, prescolar, primaria y secundaria.

Agrega que los martes serán vecinales, o sea, irá a las colonias con trabajadores que van a ser el equipo de trabajo, y recorrer colonia tras colonia, levantar prioridades y planeación a 3 años. Propone un programa llamado Tren de servicios, para atender lo urbano, parques y jardines y alumbrado público; obras, operación hidráulica, lo que tenga que ver con fugas de agua, desazolve y drenaje y la reparación de baches y balizamiento.

Los miércoles serán ciudadanos. "Es un programa del PAN, lo puse en marcha cuando fui jefa delegacional todos los miércoles de 10 a 2 de la tarde, recibiendo a la ciudadanía, platicando con ellos, sin citas ni palancas te vamos a recibir, sólo es esperar turno porque repartimos fichas", adelanta.

Escuchar a los vecinos de la Unidad Demet hace que confirme mi compromiso con los ciudadanos de Azcapotzalco.



Sin duda alguna con los "Sábados de Unidad"podremos brindar atención y servicio a todas las unidas habitaciones de la alcaldía. #AtréveteACambiar#SíHayDeOtra pic.twitter.com/egoeL5paz0 — Margarita Saldaña (@MargaretSaldana) April 25, 2021

Los jueves son de seguridad. Prevé reunirse con jefes de sector, con quien esté a cargo de la fiscalía y del C5 y hacer un análisis, informe de incidencia delictiva y por las tardes implementar un programa que a ella le funcionó la vez pasada. Las juntas semanales con comités vecinales de seguridad, además de que se nombre a un coordinador de seguridad, para tener información en tiempo real, saber si sirven las cámaras, las alarmas, si llegan patrullas, qué hacer con todo eso.

"Me siento con ellos y los escuchamos, con el jefe de sector, la fiscalía y el C5 y damos respuesta rápida. Además, implementar el programa Blinda que se implementó con mucho éxito en Benito Juárez".

Los viernes los dedicará a la reactivación de economía, donde aprovechará que Azcapotzalco genera mucho empleo.

"No pretendemos correr a nadie, pero que si se genera la necesidad de un empleo nuevo nos lo hagan llegar para hacer una feria del empleo y que gente de Azcapotzalco vaya y llene su solicitud, y que no sean empresas patito. Hemos hablado con cámaras de comercio y empresariales y que el empleo que se genere ojalá sea para alguien de Azcapotzalco. Queremos ayudar a quien sea emprendedor y que quienes estén en orden abran sus negocios rápido sin tramitología. Queremos incentivar economía rescatando estancias infantiles.

LA UNIDAD EL ROSARIO ESTÁ DEPRIMENTE

El sábado es de unidad, y visitará unidades habitacionales, ya que la mitad de la gente vive en ellas y en la demarcación está una de las más grandes en América Latina, El Rosario, en donde hay que podar árboles, cambiar luminarias, arreglar el bacheado, hacer desazolve.

"Estuve en el Rosario y está deprimente en muchos aspectos, se han caído los árboles, crecieron muchísimo con ramas gigantescas".

Los domingos serán dedicados al deporte y a la cultura y a las fiestas tradicionales que se celebran en los barrios y pueblos .

"Queremos que sean seguras, con protección civil y si necesitan la banda sinfónica, se las préstamos y si hay un ballet también para ofrecerlo. Deportivos, vamos a darles mantenimiento y a parques y jardines que están deplorables; veremos que estén limpios y listos para recibir a personas".

-Sobre las unidades habitacionales, ¿cuáles son los principales problemas y como pueden trabajar con la Procuraduría Social?

-Las unidades habitacionales queremos que no sean peligrosas. La gente se queja de que con los vientos las ramas se meten por las ventanas. Con el tren de servicios vamos a solucionar mucho, hay que meter cosas distintas. Uno, no es fácil que entren las patrullas, que hagan rondines, entonces la vez pasada conseguí que la Policía Montada viniera a El Rosario y estuvo rondando en andadores y alrededores, era un programa permanente. Debemos implementar aquella policía de bicicletas, que pasen y hagan código águila, rondines continuos y las motos también, y en El Rosario y otras habilitar vigilancia específica para que esté muy cerca y que llegue sin trabajo, implementar una policía distinta. Por eso va a servir policía de proximidad y la relación con la fiscalía, que se reciban denuncias y la gente sienta que sí tiene valor denunciar. Que las cámaras y las alarmas vecinales sirvan.

-¿Qué problema es más urgente en Azcapotzalco que deba resolverse en los primeros 100 días?

-El de seguridad, porque ya están los policías y patrullas, los elementos, que la gente sepa dónde tiene que reportar anomalías y que los jefes de sector sepan que tienen que trabajar con nosotros. Es el tema donde más podemos entrar. En los servicios no puedo asegurar que será en los primeros 100 días, tenemos que ver qué hay en la alcaldía. Yo tengo una queja muy fuerte de parte de los trabajadores que no tienen ni hojas para trabajar. Van a cambiar luminarias, pero no tienen muchos focos, van a hacer podas, pero no tienen personal suficiente, equipo, herramienta. La vez que estuve hace 18 años, dicen que es la última vez que se les equipó con vehículos, imagínate cómo deben estar ahora.

-¿Por qué quiere volver a gobernar Azcapotzalco?

-Vivo aquí y da tristeza ver que ya habíamos avanzado en muchas cosas y de pronto todo va para atrás. Que vienen gobernantes que no viven aquí, que han venido a vivir aquí pero que originalmente no son de Azcapotzalco.

-¿Llerenas es de Azcapotzalco?

-No se si tenga una vivienda aquí, no sé, la gente dice que no vive aquí. Él vino aquí a partir de que fue diputado en 2009, aquí empezó su carrera electoral, no es de aquí, nació en Colima, supongo que vivió muchos años en Azcapotzalco, que fue partir de que comenzó a tener puestos porque llegan aquí y se instalan con un grupo político más que por una tradición. Como no viven aquí, luego hacen cosas que a la gente no le gusta.

Esta mañana en compañía de @AngelesPalafox2 recorrimos el mercado de San Juan Tlihuaca, para escuchar las inquietudes y peticiones de los locatarios.



Estamos convencidas de querer el beneficio de todos los mercados públicos de #Azcapotzalco #AtréveteACambiar#SíHayDeOtra pic.twitter.com/f1ojgraEih — Margarita Saldaña (@MargaretSaldana) April 29, 2021

"Hay un problema adicional, todo mundo se queja de una serie de arreglos que hicieron en el centro de Azcapotzalco. Se redujeron los carriles, se quiso hacer más peatonal, pero en Azcapotzalco no ha habido ilusión de hacer peatonal esa zona, es ilusión de los que vienen y piensan en Coyoacán y otros lados. Sí había algunos que planteaban lo peatonal, otros decían no, porque es una zona comercial que se visita y estamos acostumbrados a transitar; hacerla peatonal es pensar en que le vas a cerrar la posibilidad que la gente llegue.

"Me interesa porque aquí vivo, a mi casa se han metido a asaltar, una semana es una y otra semana otra. Las calles están horribles. Me llama mucho la atención cuidar la Escuela de arte. Soy escultora de profesión.

-¿Por qué tendría que votar la gente por usted?

-Porque ya me conocen y saben cómo trabajo. En esta alcaldía hay posibilidad de hacer un comparativo, los dos punteros ya gobernamos, la gente nos conoce y podría hacer evaluación de si quieren seguir como están ahorita, echarnos otros tres años de falta de servicios, seguridad, crecimiento desmedido de desarrollos inmobiliarios, de transformaciones que no pedimos. Dicen que es la cuarta transformación, esa transformación no la queríamos. Si quieren seguir con eso o con alguien que cuando fue jefa delegacional hizo un cambio total de luminarias, no hubo una colonia donde no lo hiciéramos, cuando entré había 27 mil, las cambié con focos blancos y más brillantes y aumentamos 13 mil en calles, parques y camellones para que estuviera más alumbrado.

"Pusimos la primera central de emergencias, una patrulla no podía demorar más de 5 minutos en llegar. Cuando salí el promedio era 2:30. Hicimos el tren de servicios en unidades habitacionales, le di mantenimiento a 19 mercados, a 196 escuelas, a los 9 deportivos e hicimos obra que no nos correspondía pero fuimos a tramitar convenios. Hice un puente vehicular, 7 peatonales que pedía la gente, en glorieta de Camarones hicimos vueltas inglesas para desahogar a los vehículos.

"Ese trabajo no lo puede decir ni el que está ni los que estuvieron, eso lo hicimos nosotros. Terminé de construir dos museos en el parque Tezozómoc que habían quedado inconclusos; no fuimos egoístas como fueron las siguientes administraciones continuas de la izquierda que no quisieron terminar la Escuela de Artes. La gente tiene mucha tela de donde cortar para decir por qué sería mejor votar por mí que cualquiera de las otras opciones que se propone".





